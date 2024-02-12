Убеждения — защитный механизм мозга от работы. Почему плохо иметь убеждения

Человек убежден, что счастье достается тяжелым трудом. И вот он выбирает путь тяжелого труда. В итоге изнашивается и умирает. Где здесь про счастье? Но возьми и поменяй слова о том, что для счастья можно и потрудится, как смысл сразу меняется. Труд бывает физический и интеллектуальный. А еще бывает эмоциональный. И любой из перечисленных видов может быть трудным, а от того, или изматывающим, или интересным. Это каждый выбирает себе сам.

Мне говорили в детстве, что хвастаться плохо. Человек говоривший, был в этом убежден и желая мне добра, пытался привить это убеждение мне. Но нет, я так не считаю. Я считаю, что человек свободен в выборе сообщать о своих успехах или неудачах этому миру или все держать в себе. Но я понимаю, что выдача лишней информации, может повернуться против человека. Вот этому я научу своего ребенка. Не бояться быть открытым, но знать: «Все что скажешь, будет использовано против тебя» Две противоречивые грани научат балансу.

А вы согласны, что надо быть скромнее? Я нет. Нескромный человек, выскочка имеет преимущество. Заявляя миру о себе самым простым и доступным способом, такой человек быстрее получает обратную реакцию мира. Возможно, она не сразу позитивная, но это опыт. А значит, такой человек быстрее учится и имеет больше шансов на благополучие. Разве не этого мы хотим, обучая своих детей скромности?



А что вы скажете про честность? Да кстати, а что это такое? Что такое справедливость? Это оценка. Причем для каждого своя. Требуя от ребенка честности и справедливости, мы требуем, чтобы он относился к реальности, так как это хотим мы. Потому, что если не так, то для нас это будет, и нечестно и несправедливо, а главное неудобно. Чувствуете, как возникает несогласие? Да, я не справедлив. Потому, что так считаю и мне так удобнее.

А как мы обкрадываем себя, загрузившись убеждениями про деньги

Бесплатный сыр только в мышеловке! А я не согласен. Во вселенной столько ресурсов, которые можно забрать даром! Да конечно есть риск попасть в руки мошенников, но это вопрос умения разбираться в реальности. Кстати и это убеждение придумано для того, чтобы не утруждать себя анализом безопасности и контрагентов. Зато тот, кто это умеет, имеет огромные преимущества над теми, кто не умеет.

Мое мнение убеждения придумали для того, чтобы освободить мозг от его работы, анализа. Действительно. Зачем думать, когда можно взять и убедить себя в чем-то успокаивающем. Или зачем долго и нудно заниматься с ребенком, нарабатывая его опыт взаимодействия с миром, когда проще убедить его, что он должен слушать маму. А если та мама маньяк и людоед и учит ребенка плохому? Ее тоже слушать?

Убеждения это защитный механизм мозга от работы. И сам мозг защищает это механизм. Заметьте, как тяжело мы расстаёмся со своими убеждениями. Мы их отстаиваем. А многие даже ценой своей жизни.

Вспомните про свои убеждения? Готовы от них просто отказаться и применять разборчиво? Да, тогда они перестанут быть убеждениями и превратятся в простые слова. Но зато и вариантов для действий добавится. А это всегда лучше, чем их дефицит. Я не предлагаю со мной согласиться, я предлагаю задуматься. И да, спасибо, что читаете меня.

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