Манипуляция, как повод поворчать с утра. Давайте обсудим

Вот как Вы как считаете, манипуляция это хорошо или плохо? Я ничего плохого в этом не вижу и считаю, что это часть культуры общения. Плохо только тогда, когда одна из сторон что-то значимое для себя теряет.

Вот как Вы как считаете, манипуляция это хорошо или плохо? Я ничего плохого в этом не вижу и считаю, что это часть культуры общения. Плохо только тогда, когда одна из сторон что-то значимое для себя теряет.



Смысл манипуляции, что-то получить от собеседника. Кому-то не достает просто внимания и заботы, а кто-то хочет и квартирой на халяву разжиться.



Я очень много читаю. Заметил в центре любого сюжета, как правило, человек с легкостью воздействующий на окружающий мир. По-другому было бы и неинтересно. Мир статичен и его надо шевелить. Так кому как не манипулятору.

Манипуляция, это психологическое воздействие с целью изменить восприятие или поведение оппонента в своих интересах.

Погодите кидаться в меня чайными ложками, мы все манипуляторы, просто кто-то добрый, а кто-то злой, а кто-то нейтральный.



Сейчас наверное уже кто-то сказал:

«Нет, Слипченко, врёшь ты все и ничего о нас не знаешь! Мы не такие!».

Ну да, не такие. Кто слова специальные подбирает, чтобы начальник зарплату поднял? А кто на рынке торгуется? А кто мужа предупреждает: «Не будешь алименты платить достойные, ребенка не увидишь!» Знакомо? А кто на днях ребенку говорил: «Двойку получишь, в кино не пойдешь!» Так что не спорьте, все мы такие!



Ребенка мы уговариваем учиться, пугая страхом последствий. Согласитесь так же легче, чем проявить фантазию, потратить энергию, погрузиться в процесс обучения самому тем самым привить интерес к учебе ребенку. Это тоже манипуляция, только со знаком плюс: «Хочешь узнать, что было дальше? Дочитай книгу до конца!» Да мотивация, это тоже манипуляция!



Я согласен с определением, что любая коммуникация это манипуляция. Согласитесь, в любом разговоре, каждый собеседник ставит свою цель. Например, один, как я сейчас, хочет показаться умным, второй, получить информацию, или удовольствие от общения или более сложную выгоду. Но выгода от коммуникации есть всегда. У каждого. И как только она исчезает, следом прекращается и общение.



Манипуляция в семье происходит постоянно. Начинается утро: «Сынок просыпайся! На работу опоздаешь!» Это тоже манипуляция. Сынок проснется так и так, но мы-то для себя знаем, что это был результат нашего предостережения. Вот и получили дозу самоутверждения. При этом со стороны выглядит как обычная забота. Но и она в основном есть манипуляция.

Что же с этим теперь делать? Ничего! Просто живите, как жили. Манипулируйте сами, и пусть манипулируют Вами. Это неплохо, до той степени, пока выгода от коммуникации не станет корыстной, в ущерб интересам собеседника.

Нет смысла избегать манипуляторов. Но есть смысл развивать критическое мышление, и умение говорить «Нет» собеседнику, как только почувствовали, что вами манипулируют. И тогда поддаваться на манипуляцию или нет, это будет именно ваш выбор. Однако, вы и так все это знаете. Для чего тогда я это говорю? Для того чтобы вам захотелось оставить комментарий!



Спасибо, что читаете меня.

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