Бухгалтерский юмор от издателя Клерка

Посмотрите видео по ссылке с нашим издателем Марины Снеговской. Или прям тут:

Ржу не могу!

В наших выпусках Бухтуба на YouTube много шуток.

Не все шутки заходят и есть прямо гневные комментарии типа.

Комментарий к выпуску БухТуба

Но нас это не останавливает. Побили Артемия Васенко. Он принес извинения и начал шутить дальше)))

Артемий Васенко искренне приносит извинения

Бухгалтерский юмор - это прямо отдельная тема. И это не правда что бухгалтера зашоренные и не шутят. И вот как раз на этой неделе Клерку был сделан вот такой подарок.

Сборник анекдотов о бухгалтерах, аудиторах и их руководителях

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