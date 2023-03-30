Бухгалтерский юмор от издателя Клерка

Посмотрите видео по ссылке с нашим издателем Марины Снеговской. Или прям тут:
Ржу не могу!
В наших выпусках Бухтуба на YouTube много шуток.
Не все шутки заходят и есть прямо гневные комментарии типа.
Но нас это не останавливает. Побили Артемия Васенко. Он принес извинения и начал шутить дальше)))
Бухгалтерский юмор - это прямо отдельная тема. И это не правда что бухгалтера зашоренные и не шутят. И вот как раз на этой неделе Клерку был сделан вот такой подарок.
Поэтому подписывайтесь на наш канал Клерка на YouTube и оставляйте свои комментарии.