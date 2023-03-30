Тимбилдинг

Бухгалтерский юмор от издателя Клерка

Не могла не поделиться этим шедевром с вами. Пересматривала сотню раз. Это реально бухгалтерский вариант хита Istasamka За деньги да.

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Бухгалтерский юмор от издателя Клерка

Посмотрите видео по ссылке с нашим издателем Марины Снеговской. Или прям тут:

Ржу не могу!

В наших выпусках Бухтуба на YouTube много шуток.

Не все шутки заходят и есть прямо гневные комментарии типа.

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Комментарий к выпуску БухТуба

Но нас это не останавливает. Побили Артемия Васенко. Он принес извинения и начал шутить дальше)))

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Артемий Васенко искренне приносит извинения

Бухгалтерский юмор - это прямо отдельная тема. И это не правда что бухгалтера зашоренные и не шутят. И вот как раз на этой неделе Клерку был сделан вот такой подарок.

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Сборник анекдотов о бухгалтерах, аудиторах и их руководителях

Поэтому подписывайтесь на наш канал Клерка на YouTube и оставляйте свои комментарии.

Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Продюсер-методолог в Клерк

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