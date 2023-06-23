Клерк на курорте или секрет успеха Клерка

Если есть на свете рай, то это Краснодарский край! И поскольку Клерк из Краснодара, то и отдыхает на лучшем курорте страны. Покажу и расскажу как это было и даже выдам секрет успеха Клерка.

Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. И Клерк поехал активно отдыхать.

Секрет успеха Клерка

Сначала Клерк решил «хапнуть» энергии и отправился подзарядиться в дольменах в долине реки Жане. Целью было три дольмена:

Исполнения желаний. Гармонии. Скрытых возможностей.

При том тут не все так просто! Надо их обойти по часовой стрелке 3 раза и загадать желание.

И поскольку Клерку надо исполнить свои желания, достигнуть гармонии и раскрыть свои возможности, то тут же все побежали: от издателя до дизайнеров, маркетологов, IT-шников и, конечно, до продажников (они громче всех кричали что им нужно сделать план продаж).

Издатель Марина Снеговская возглавила шествие

Коллектив не отставал от издателя

А вы думали: почему Клерк успешный? Да потому что вот она подзарядка идет.

Все с любовью

Ну и конечно поскольку все делаем с любовью, то нужно обязательно еще ножки помочить в Чаше любви. Без любви ведь нельзя ничего делать.

Фото Елены Ярушкиной

Голубая бездна

Следующий пункт активного отдыха Голубая бездна. Это просто восторг. Голубое море, запах сосен, пение птиц и гармония. Хочется сесть на обрыв и просто любоваться.

Фото Алены Алексеевой

Но поскольку уже стало жарко и надо охладиться, то отправились быстрее на море купаться.

Отдых получится очень активным, насыщенным и динамичным. Энергией зарядились и с новыми силами отправились делать Клерк лучше.