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Елена Ярушкина
Мотивация персонала

Клерк на курорте или секрет успеха Клерка

Если есть на свете рай, то это Краснодарский край! И поскольку Клерк из Краснодара, то и отдыхает на лучшем курорте страны. Покажу и расскажу как это было и даже выдам секрет успеха Клерка.
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Клерк на курорте или секрет успеха Клерка
Иллюстрация: Алена Алексеева/Клерк.ру

Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. И Клерк поехал активно отдыхать. 

Секрет успеха Клерка

Сначала Клерк решил «хапнуть» энергии и отправился подзарядиться в дольменах в долине реки Жане. Целью было три дольмена:

  1. Исполнения желаний.

  2. Гармонии.

  3. Скрытых возможностей.

При том тут не все так просто! Надо их обойти по часовой стрелке 3 раза и загадать желание.

И поскольку Клерку надо исполнить свои желания, достигнуть гармонии и раскрыть свои возможности, то тут же все побежали: от издателя до дизайнеров, маркетологов, IT-шников и, конечно, до продажников (они громче всех кричали что им нужно сделать план продаж). 

Издатель Марина Снеговская возглавила шествие
Коллектив не отставал от издателя

А вы думали: почему Клерк успешный? Да потому что вот она подзарядка идет. 

Все с любовью

Ну и конечно поскольку все делаем с любовью, то нужно обязательно еще ножки помочить в Чаше любви. Без любви ведь нельзя ничего делать.

Фото Елены Ярушкиной

Голубая бездна

Следующий пункт активного отдыха Голубая бездна. Это просто восторг. Голубое море, запах сосен, пение птиц и гармония. Хочется сесть на обрыв и просто любоваться.

Фото Алены Алексеевой

Но поскольку уже стало жарко и надо охладиться, то отправились быстрее на море купаться.

Отдых получится очень активным, насыщенным и динамичным. Энергией зарядились и с новыми силами отправились делать Клерк лучше.

Елена Ярушкина

Елена Ярушкина

Методолог в Клерк

73 подписчика

Комментарии

2
  • Логотип Проза жизни
    Проза жизни 30 минут назад

    Вита

    Интересно, а какие у Клерка мысли на предмет появления дольменов? Как они там оказались, в непроходимых для техники горах огромные каменные глыбы с дырой, и для кого эта дыра?

    • Логотип Black_Moon
      Black_Moon
      15 минут назад

      АлександрРедактор

      Нам довольно много версий предложили для обсуждения. Ну, например, то, что это были обычные амбары, где хранили провиант. Хотя, как по мне, это больше походит на тюрьму для рабов.

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Логотип Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Мотивация персонала

Клерк на курорте или секрет успеха Клерка

Если есть на свете рай, то это Краснодарский край! И поскольку Клерк из Краснодара, то и отдыхает на лучшем курорте страны. Покажу и расскажу как это было и даже выдам секрет успеха Клерка.

Клерк на курорте или секрет успеха Клерка
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