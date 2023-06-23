Клерк на курорте или секрет успеха Клерка

Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. И Клерк поехал активно отдыхать.
Секрет успеха Клерка
Сначала Клерк решил «хапнуть» энергии и отправился подзарядиться в дольменах в долине реки Жане. Целью было три дольмена:
Исполнения желаний.
Гармонии.
Скрытых возможностей.
При том тут не все так просто! Надо их обойти по часовой стрелке 3 раза и загадать желание.
И поскольку Клерку надо исполнить свои желания, достигнуть гармонии и раскрыть свои возможности, то тут же все побежали: от издателя до дизайнеров, маркетологов, IT-шников и, конечно, до продажников (они громче всех кричали что им нужно сделать план продаж).
А вы думали: почему Клерк успешный? Да потому что вот она подзарядка идет.
Все с любовью
Ну и конечно поскольку все делаем с любовью, то нужно обязательно еще ножки помочить в Чаше любви. Без любви ведь нельзя ничего делать.
Голубая бездна
Следующий пункт активного отдыха Голубая бездна. Это просто восторг. Голубое море, запах сосен, пение птиц и гармония. Хочется сесть на обрыв и просто любоваться.
Но поскольку уже стало жарко и надо охладиться, то отправились быстрее на море купаться.
Отдых получится очень активным, насыщенным и динамичным. Энергией зарядились и с новыми силами отправились делать Клерк лучше.
Комментарии2
Вита
Интересно, а какие у Клерка мысли на предмет появления дольменов? Как они там оказались, в непроходимых для техники горах огромные каменные глыбы с дырой, и для кого эта дыра?
АлександрРедактор
Нам довольно много версий предложили для обсуждения. Ну, например, то, что это были обычные амбары, где хранили провиант. Хотя, как по мне, это больше походит на тюрьму для рабов.