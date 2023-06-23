Бухгалтер маркетплейса. Как разобраться с проводками и налогами

Маркетплейсы стремительно набирают обороты, а бухгалтеров, разбирающихся в специфике работы с маркетплейсами не хватает. Огромное количество вакансий у работодателей, которые работаю с Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Lamoda. Разберитесь в особенностях, займите эту нишу и станьте специалистом по учету на маркетплейсе и зарабатывайте больше!

Бухгалтерский учет на маркетплейсах для компаний и предпринимателей имеет свои особенности.

В целом он осуществляется в общем порядке в соответствии с правилами, установленными ФСБУ на основании учетных документов.

Договор с маркетплейсом

Все маркетплейсы работают только по агентским договорам, и выступают в нем в качестве агента. Поэтом он может заключать сделки по продаже от собственного имени или от имени компании-продавца.

Первичные документы

Взаимоотношения, регулируемые агентским договором, предусматривают использование:

Дополнительные документы, используемые для бухгалтерского учета, это транспортные документы, необходимые для оформления отправки готового заказа или партии товара на склад интернет-площадки. К этим документам относятся:

Согласно разъяснениям Минфина, если агент выдает при реализации чек, то поставщик товара (селлер) не обязан применять контрольно-кассовую технику.

При этом дополнительных условий, связанных с тем, от чьего имени происходит продажа, разъяснения не содержат.

На текущий момент при продаже товаров по агентскому договору чеки покупателям выдает маркетплейс.

После получения всех необходимых документов от контрагентов данные об обороте товаров отражаются в бухгалтерском учете.

Учет операций

Рассмотрим пример отражения в учете закупки, передачи и реализации товара.

Компания, применяющая общую систему налогообложения, закупила у поставщика вещей на сумму 6 тыс. рублей (с НДС), а затем продала его за 12 тыс. рублей (с НДС).

Комиссия торговой площадки составляет 10%.

Проводки по приобретению и передачи товаров:

Дт 60 Кт 51 – 6 тыс. руб. — поставщику перечислен аванс;

Дт 41 Кт 60 – 5 тыс. руб. — оприходованы приобретенные товары;

Д 19 К 60 – 1 тыс. руб. — отражен «входящий» НДС (20%);

Д 45 К 41 – 5 тыс. руб. — товар передан маркетплейсу.

Товары реализованы на интернет-площадке:

Д 62 К 90 – 12 тыс. руб. — выручка от реализации (с НДС);

Д 90 К 68 – 2 тыс. руб. — начислен НДС с продажи (20 процентов);

Д 90 К 45 – 5 тыс. руб. — списана себестоимость проданного товара.

А далее надо отразить оплату, полученную от маркетплейса и расчеты по комиссии.

В результате расчеты с покупателем и агентом по этой сделке полностью закрыты, на счетах учета продаж сформирован финансовый результат. На расчетный счет получены денежные средства за минусом удержанной комиссии, которая отражена в составе коммерческих затрат.

На счете 19 сформирована общая сумма «входящего» НДС, которую при соблюдении всех условий можно принять к вычету.

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