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Елена Ярушкина

«Клерк» теперь изучают в ВУЗе

Думаете, программа высшего образования включает только философию, история и профильные дисциплины? А вот и нет! На бухспециальностях теперь ведут лекции о «Клерке»! Представляете? Нас изучают в ВУЗе! Но теперь обо всем поподробнее.
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«Клерк» теперь изучают в ВУЗе
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Когда обучают по направлению подготовки «Экономика» профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», то в программе обязательность есть предмет «Профессиональные компьютерные программы». Именно там изучаются все программы, которые нужны бухгалтеру. 

Лекция о «Клерке»

Кубанский государственный университет в свою программу обучения добавил лекцию о «Клерке» еще с прошлого года. Целую пару изучают наш портал: честно, от такого мурашки — это новый уровень признания! 

Кубанский государственный университет

Хотя, чему я удивляюсь? Когда я была доцентом кафедры и мои студенты писали курсовую по Бухгалтерскому финансовому учету и я рекомендовала литературу и сайты, то я рекомендовала все изменения и статьи смотреть именно на «Клерке». Когда проходили учетную политику, то тоже делала отсылку к «Клерке». Не можете сами грамотно составить учетную политику? Не мучайтесь. Заходите на «Клерке» и берите там.

«Клерк» как программа для бухгалтера

И вот реально: на «Клерке» есть все, что нужно профессиональному бухгалтеру в работе:

«Клерк» - помощь зала

А если у вас вопрос, то вам всегда помогут коллеги. Только киньте вопрос на форум и коллеги сразу подключатся. Если хочется ответа от наших экспертов, спрашивайте в Клерк.Консультациях.

Делимся опытом

Ну, а мое самое любимое — Трибуна. Я сама люблю писать и рассказывать о своей работе, жизни, делиться новостями. И в Трубуне любой может рассказать о своем накопленном опыте, поделиться ценной информацией с коллегами и рассказать что-то из жизни бухгалтера.

Зачем другие соцсети, когда есть «Клерк»?!

Буду вести лекцию

Как мы узнали о том, что о «Клерке» читают в ВУЗе? Да просто мне позвонили из университета и пригласили рассказать про наш сайт студентам на паре. Так что вспомню свое преподавательское прошлое и пойду на пару как доцент :-).  

Ручкой ать! (эту подпись оставила издатель Марина Снеговская)
Елена Ярушкина

Елена Ярушкина

Руководитель Центра обучения Клерка в Клерк

83 подписчика

Комментарии

19
  • Логотип Алёна_
    Алёна_ 1 час назад

    Алёна Алексеева

    вот это ничего себе 

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Ага точно) Аж мурашки) 

  • Логотип Karina Hapishte
    Karina Hapishte 1 час назад

    Карина

    Студентам очень повезло) Клерк - сила ❤

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Елена Анатольевна, а можно добыть конспект лекции? ))))   Или хотя бы фото ) 

    • Логотип Елена Ярушкина
      Елена Ярушкина
      Сотрудник
      57 минут назад

      Елена ЯрушкинаРуководитель Центра обучения КлеркаКлерк

      Я буду показывать где что у нас на сайте и как всем этим пользоваться. Но начну то я с того как это все начиналось, и почему, и кто основатель. Так что, Боря, выдайте мне свое харизматичное фото, чтобы все студенты попадали! А отчет о лекции я опубликую, конечно же, в трибуне)))

  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Ого! Вот это новости! Интересно бы было посетить такую пару))

    На счет Зачем другие соцсети, когда есть «Клерк»?! - 100 %!

    • Логотип Елена Ярушкина
      Елена Ярушкина
      Сотрудник
      57 минут назад

      Елена ЯрушкинаРуководитель Центра обучения КлеркаКлерк

      можем устроить еще и трансляцию лекции)))

      • Логотип nlukina
        nlukina
        56 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        вот это было бы здорово!!!  а еще можно вопросы студентов клеркам))

        • Логотип Елена Ярушкина
          Елена Ярушкина
          Сотрудник
          53 минуты назад

          Елена ЯрушкинаРуководитель Центра обучения КлеркаКлерк

          и потом они будут стоять в очереди у нашего офиса с желанием у нас работать, взять автограф у Бори и увидеть это все своими глазами

          • Логотип nlukina
            nlukina
            51 минуту назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            это же отлично! Свои кадры можно сказать)) 

        • Логотип mizeri
          mizeri
          Сотрудник
          47 минут назад

          Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк

          О, я за двумя руками)) @Елена Ярушкина организуешь вопросы от студентов?)))

          • Логотип Елена Ярушкина
            Елена Ярушкина
            Сотрудник
            19 минут назад

            Елена ЯрушкинаРуководитель Центра обучения КлеркаКлерк

            Обязательно! А еще потом можно экскурсию в Клерк организовать 😄 Ведь мы реально пример передовой компании

            • Логотип Buh Lo
              Buh Lo
              48 секунд назад

              Светлана Вейс

              Вот кстати, самое интересное и запоминающееся в моем профессиональном обучении в техникуме по специальности бухгалтер, были именно экскурсии. На первом курсе нас водили на производственные предприятия города.

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