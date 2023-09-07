«Клерк» теперь изучают в ВУЗе

Когда обучают по направлению подготовки «Экономика» профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», то в программе обязательность есть предмет «Профессиональные компьютерные программы». Именно там изучаются все программы, которые нужны бухгалтеру.
Лекция о «Клерке»
Кубанский государственный университет в свою программу обучения добавил лекцию о «Клерке» еще с прошлого года. Целую пару изучают наш портал: честно, от такого мурашки — это новый уровень признания!
Хотя, чему я удивляюсь? Когда я была доцентом кафедры и мои студенты писали курсовую по Бухгалтерскому финансовому учету и я рекомендовала литературу и сайты, то я рекомендовала все изменения и статьи смотреть именно на «Клерке». Когда проходили учетную политику, то тоже делала отсылку к «Клерке». Не можете сами грамотно составить учетную политику? Не мучайтесь. Заходите на «Клерке» и берите там.
«Клерк» как программа для бухгалтера
И вот реально: на «Клерке» есть все, что нужно профессиональному бухгалтеру в работе:
кредитный калькулятор: сравнение тарифов банков и многое другое.
«Клерк» - помощь зала
А если у вас вопрос, то вам всегда помогут коллеги. Только киньте вопрос на форум и коллеги сразу подключатся. Если хочется ответа от наших экспертов, спрашивайте в Клерк.Консультациях.
Делимся опытом
Ну, а мое самое любимое — Трибуна. Я сама люблю писать и рассказывать о своей работе, жизни, делиться новостями. И в Трубуне любой может рассказать о своем накопленном опыте, поделиться ценной информацией с коллегами и рассказать что-то из жизни бухгалтера.
Зачем другие соцсети, когда есть «Клерк»?!
Буду вести лекцию
Как мы узнали о том, что о «Клерке» читают в ВУЗе? Да просто мне позвонили из университета и пригласили рассказать про наш сайт студентам на паре. Так что вспомню свое преподавательское прошлое и пойду на пару как доцент :-).
Комментарии19
Алёна Алексеева
вот это ничего себе
Борис МальцевКлерк
Ага точно) Аж мурашки)
Карина
Студентам очень повезло) Клерк - сила ❤
Борис МальцевКлерк
Елена Анатольевна, а можно добыть конспект лекции? )))) Или хотя бы фото )
Елена ЯрушкинаРуководитель Центра обучения КлеркаКлерк
Я буду показывать где что у нас на сайте и как всем этим пользоваться. Но начну то я с того как это все начиналось, и почему, и кто основатель. Так что, Боря, выдайте мне свое харизматичное фото, чтобы все студенты попадали! А отчет о лекции я опубликую, конечно же, в трибуне)))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Ого! Вот это новости! Интересно бы было посетить такую пару))
На счет Зачем другие соцсети, когда есть «Клерк»?! - 100 %!
Елена ЯрушкинаРуководитель Центра обучения КлеркаКлерк
можем устроить еще и трансляцию лекции)))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
вот это было бы здорово!!! а еще можно вопросы студентов клеркам))
Елена ЯрушкинаРуководитель Центра обучения КлеркаКлерк
и потом они будут стоять в очереди у нашего офиса с желанием у нас работать, взять автограф у Бори и увидеть это все своими глазами
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
это же отлично! Свои кадры можно сказать))
Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк
О, я за двумя руками)) @Елена Ярушкина организуешь вопросы от студентов?)))
Елена ЯрушкинаРуководитель Центра обучения КлеркаКлерк
Обязательно! А еще потом можно экскурсию в Клерк организовать 😄 Ведь мы реально пример передовой компании
Светлана Вейс
Вот кстати, самое интересное и запоминающееся в моем профессиональном обучении в техникуме по специальности бухгалтер, были именно экскурсии. На первом курсе нас водили на производственные предприятия города.