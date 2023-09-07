«Клерк» теперь изучают в ВУЗе

Думаете, программа высшего образования включает только философию, история и профильные дисциплины? А вот и нет! На бухспециальностях теперь ведут лекции о «Клерке»! Представляете? Нас изучают в ВУЗе! Но теперь обо всем поподробнее.

Когда обучают по направлению подготовки «Экономика» профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», то в программе обязательность есть предмет «Профессиональные компьютерные программы». Именно там изучаются все программы, которые нужны бухгалтеру.

Лекция о «Клерке»

Кубанский государственный университет в свою программу обучения добавил лекцию о «Клерке» еще с прошлого года. Целую пару изучают наш портал: честно, от такого мурашки — это новый уровень признания!

Кубанский государственный университет

Хотя, чему я удивляюсь? Когда я была доцентом кафедры и мои студенты писали курсовую по Бухгалтерскому финансовому учету и я рекомендовала литературу и сайты, то я рекомендовала все изменения и статьи смотреть именно на «Клерке». Когда проходили учетную политику, то тоже делала отсылку к «Клерке». Не можете сами грамотно составить учетную политику? Не мучайтесь. Заходите на «Клерке» и берите там.

«Клерк» как программа для бухгалтера

И вот реально: на «Клерке» есть все, что нужно профессиональному бухгалтеру в работе:

«Клерк» - помощь зала

А если у вас вопрос, то вам всегда помогут коллеги. Только киньте вопрос на форум и коллеги сразу подключатся. Если хочется ответа от наших экспертов, спрашивайте в Клерк.Консультациях.

Делимся опытом

Ну, а мое самое любимое — Трибуна. Я сама люблю писать и рассказывать о своей работе, жизни, делиться новостями. И в Трубуне любой может рассказать о своем накопленном опыте, поделиться ценной информацией с коллегами и рассказать что-то из жизни бухгалтера.

Зачем другие соцсети, когда есть «Клерк»?!

Буду вести лекцию

Как мы узнали о том, что о «Клерке» читают в ВУЗе? Да просто мне позвонили из университета и пригласили рассказать про наш сайт студентам на паре. Так что вспомню свое преподавательское прошлое и пойду на пару как доцент :-).