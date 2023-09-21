Клерк. Конференция: впечатления и послевкусие

Наконец то я пришла в сознание после прошедшей Клерк. Конференции и теперь могу делиться впечатлениями. Самое главное: все прошло просто ВАУ. Впечатлений, встреч и знакомств море. Но обо всем по порядку.

Клерк. Конференция таких масштабов с офлайн и онлайн трансляцией - это первый наш опыт. 250 участников оффлайн и более 3000 человек онлайн!

И, конечно, была проведена большая подготовительная работа:

собрали топовых экспертов;

подготовили прекрасный зал в Мариотт;

собрали материалы спикеров для всех участников;

и даже выдали моему соведущему сборник бухгалтерских анекдотов)))

С звездой БухТуба Артемием Васенко

Участники

Первые гости начали появляться еще задолго до начала Конференции. Всех встречала тепло и радушно лучшая команда Клерка.

Команда Клерка

Расскажу что меня поразило больше всего. Каждый день на Клерке проходят вебинары и нас со спикерами видят наши коллеги постоянно. Они нас знают и видят каждый день. Мы также уже видим кого то из коллег, кто постоянно посещает вебинары, задает вопросы. Все это создало атмосферу что встретились давние знакомые, что мы друг друга хорошо знаем. И это было так удивительно, что подходят коллеги и говорят: а я тот то. Что ты их знал заочно и теперь увидел лично, что у вас есть общие темы для обсуждения.

Встреча с коллегами

Поэтому еще до начала Клерк. Конференции в холле с кофе и чаем началось оживленное общение в кругу единомышленников и профессионалов.

И даже были подарки от наших коллег-бухгалтеров, которые приехали на Конференцию.

Спасибо за прекрасные подарки

Спикеры

Спикеры были супер-профессионалы. Темы, выступления, презентации, раздаточный материал от спикеров - все на высоте. При этом многие рассказывали про свой личный опыт не только в профессиональной жизни, но и делились секретами своей карьеры, дохода и умением все сочетать.

Спикеры и основатель, мозг и мотор Клерка Борис Мальцев

Спикеры дали уникальный материал и рассказали про:

самые важные изменения законодательства по учету и налогам;

как изменился порядок подачи уведомлений по ЕНС;

какие документы можно подавать в налоговую через МФЦ;

новые формы отчетности и налог на сверхприбыль;

про работу с новыми ФСБУ и какие аудиторы выявляют ошибки;

как пройти проверку с наименьшими доначислениями;

как оспорить результаты проверки и многое другое.

Сейчас к записи Клерк. Конференции в качестве бонуса приложены презентации и доклады спикеров, которые можно скачать. Так что пользуйтесь, материал уникален!

Призы и подарки

В начале Конференции объявили конкурс на лучшее селфи. Рассказали что дадим призы за вопросы, за бизнес-игру и блиц, а еще анонсировали призы от рандомайзера.

Селфи клерковчан

Селфи было очень много. Все выкладывали фото в ВК с хэштегом #клеркконференция. Самыми креативными были студенты Кубанского государственного университета (КубГУ). Остальные коллеги от них не отставали. Все они получили наши фирменные футболки Клерк.

Студенты КубГУ

За лучшие вопросы, которые выбирали наши спикеры, были даны Клерк. Консультации. За бизнес-игру и блиц коллеги получили футболки. При этом были явные лидеры, которые сходу отвечали на наши вопросы.

Ну и самое ценное - Клерк. Премиум раздавал рандомайзер.

Завершение Клерк. Конференции

День пролетел на одном дыхании. Эмоций, впечатлений осталось море. Атмосфера была единомышленников, профессионалов, которые говорят на одном языке и не могут наговориться. Очень много новых встреч и знакомств. Расставаться не хотелось. Мы еще долго общались и не расходились.

И вот когда уже все завершилось, мы решили еще подняться с коллегами на 21 этаж отеля Мариотт. Там мы встретили наших участников Конференции. Мы вместе встретили закат и полюбовались вот такими видами.

Вечерний Краснодар

Уставшие, сияющие и очень все счастливые мы завершили этот насыщенный день.

Наши любимые коллеги-бухгалтеры после Конференции

P.S. Главный вывод: мы хотим чаще видеться и общаться в живую. И поэтому уже в эту же ночь было принято решение что в декабре будет следующая Клерк. Конференция. И это мероприятие нельзя пропустить! 14 декабря будет новая встреча на Клерк.Конференции 2.0 и мы будем обсуждать что нас ждет в 2024 году, воинский учет, как сдать годовую отчетность и многое другое.