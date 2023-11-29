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Алексей Марков
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Обзор для бухгалтеров. Новости мировых финансов

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Обзор для бухгалтеров. Новости мировых финансов

📈 Рынки минимально подросли, но есть нюанс. В отличие от нас, S&P растёт уже несколько недель подряд. Зато индекс Мосбиржи рос на падении курса доллара, что тоже неплохо. Портфели ходили разнонаправленно, но все около нуля: Пенсия в плюсе на 1%, Х*лиакции на полпроцента в минусе. Зло, Бухло и Х*лежебока чуть выше нуля. Я вывел часть денег из Джетленда, что-то ушло в доходные авто (они добавлены в портфель Рантье) и довёл вложения в большие портфели до 3 млн рублей, а в ЗЛО и БУХЛО — до 500 тысяч. Подробнее расскажу в предстоящем обзоре портфелей за ноябрь.

Татнефть объявила неплохие дивиденды в 35 рублей за акцию — она у нас была в пенсионном портфеле. Но вот что неприятно — что она сначала выросла, а потом «объявила» (а потом ещё выросла — всего на 5.5% за эту неделю). Куда смотрит ЦБ? Башнефть я не успел купить вовремя (в понедельник) из-за концерта в Архангельске, а если бы действовал по плану — заработал бы эти 3%. А так — купил только во вторник и не заработал. В аутсайдерах опять Сегежа, там страшные -8% и не первую неделю подряд. Прямо беда с этой бумагой. Русал с Артгеном по -3%, все три я понемногу докупал в акции (как видно, стратегия тут отличается от Пенсии). Серебро и золото на фоне укрепления рубля ещё немного упали — их тоже добирал по паре лотов.

🇺🇸 Американские рынки росли несколько дней (и недель!) подряд, а вот продажи домов там на 13-летнем минимуме — в том числе из-за ставок по ипотеке. У нас наоборот - и ставки растут, и квартиры продаются как пирожки. На 16% упал American Eagle — помню, продавал рубашки этой замечательной марки. Почему у нас не умеют делать нормальную одежду, я не понимаю. А у Abercrombie (её я тоже продавал) всё неплохо. Но индекс продолжают тащить американские индексы вверх IT-гиганты.

🍼 Пришла подмога откуда не ждали! С начала года Китай увеличил поставки виски в Россию в 17 раз.

🖥 NVidia в очередной раз опередила все прогнозы. В 3 квартале продажи выросли аж в 3 раза г/г до 18 млрд долларов (прогноз был 16). Акции за этот год выросли уже в 3 раза, бум искусственного интеллекта тому виной. Правда, надо сказать, что акции потом припали - после объявлений о проблемах с поставками в Китай. Ну как «о проблемах»— Белый дом просто запретил поставлять китайцам новые микросхемы.

🇦🇲 Спикер парламента Армении Симонян (не Симоньян, а Симонян; это другое) назвал ЕС основным партнером Еревана. Так, пацаны, разъезжаемся. Им больше не нужны наши охотники за смузи и коньяком!

🎧 Spotify объявила о том, что не будет выплачивать роялти за песни, у которых меньше 1000 прослушиваний и за слишком короткие песни. Там вроде как мошенники научились получать деньги загрузкой (и зацикливанием) тысяч коротких треков со звуками дождя или песен китов, и поэтому «трудолюбивые» музыканты чего-то там недополучают. На самом деле, конечно, Spotify новым артистам не помогает, а совсем наоборот — заставляет людей слушать и так уже популярную музыку. И за 1000 стримов можно получить около 3 баксов (а в РФ платежи от агрегаторов давно не ходят). Компания заявила, что лишь 0.5% песен имеют так мало прослушиваний, но это, очевидно, лукавство. Это общее количество среди всех прослушиваний, а не среди песен! На деле же аж ⅔ всех треков на Спотифае крутятся меньше 1000 раз за год.

Яндекс вроде как будет продан целиком, а вроде как и не целиком, и непонятно кому, то ли консорциуму, то ли нет, то ли акции голосующие, то ли нет. Такая вот непонятная новость.

💳 MasterCard получила одобрение зайти на рынок Китая. Тут сюрприз в том, что я и не знал, что её там раньше не было. Видимо, встреча Си с Байденом помогла. Один американский оператор платежей в Китае уже был — и, опять сюрприз! — это не Visa, которую до сих пор не пускают, а American Express. Но китайцы их пустили только в тот момент, когда большинство транзакций в стране проходят через WeChat и AliPay. Как говорится, добро пожаловать, уважаемые западные партнёры.

🏦 Угадайте самый убыточную компанию России в 2022 году! Это ВТБ! По итогам прошлого года убытки этой бабушкиной конторы составили 612 млрд рублей. Надо отметить, что в 2021 году ВТБ заработал немало денег. Да вот беда: в 2022 он потерял их в два раза больше.

🐦 Илон Маск подал в суд на медиа-активистов Media Matters. Эта контора ловким образом заскринила рекламу из соцсети Х, которая показывалась рядом с экстремистскими высказываниями. Ну и комментарий Маска про антисемитскую теорию заговора тоже никак не забывают. Илон подал иск — типа, скриншоты сфотошоплены, но скорее всего, тут он обосрался. Media Matters на своих аккаунтах просто зафоловила и тех, кто за свободу слова (простите, антисемитов), и тех, кто размещает рекламу. И получила весьма оригинальные комбинации. То есть картинки оказались не сфабрикованные, а самые настоящие.

🤖 История с директором OpenAI так до конца и не разрешилась, но вроде как причина увольнения Альтмана была найдена: Сэм не докладывал о каком-то невероятном прорыве в искусственном интеллекте, а Илья Суцкевер его за это уволил, т.к. забоялся Скайнета. Сейчас непонятно, вернётся ли Альтман в компанию — его же наняли в Microsoft, делать новый Скайнет — для Билла Гейтса. А потом опять вернули директором в OpenAI. Чёрт разберёт этих айтишников!

Чо там с криптой? Ну, биточек подрос на 1%. А вот директор Бинанса Чанпен Чжао может уйти в отставку после дичайшего штрафа (точнее говоря, «урегулирования») от американского МинЮста. Компания и сам Чжао заблаговременно признали вину, но кроме штрафа в $4.3 млрд вроде как ничего с ними не произойдёт. Там была вскрыта схема с каким-то швейцарским фондом, с помощью которого накручивались объёмы торгов - и благодаря этому Binance стала самой большой криптобиржей в мире. На новостях монета BinanceCoin упала на 6% — ничего особенного.

Болгарский лев стоит 50 рублей. А год назад он стоил 32 рубля. А два года назад - 44 рубля. Давайте считать, насколько подорожали наши перцы: за год аж на 56%, но за два года - всего по 6.5% в год. Не так уж страшна девальвация, как её рисовали Гуриев с Мироновым?

Комментарии

5
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    35 минут назад

    БорисфаундерКлерк

    О сам Марков! Я читал Xулиномику )

    • Логотип Алексей Марков
      Алексей Марков 29 минут назад

      ХулиномикаИндивидуальный предприниматель

      и вам здравствуйте

  • Логотип nlukina
    nlukina
    25 минут назад

    Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

    Пост - огонь! Алексей, мы очень вам рады! 

  • Логотип Вилен_Гарбузов
    Вилен_Гарбузов
    19 минут назад

    Вилен

    Яндекс вроде как будет продан целиком, а вроде как и не целиком, и непонятно кому, то ли консорциуму, то ли нет, то ли акции голосующие, то ли нет. Такая вот непонятная новость.

    Судьба любого частного бизнеса в России: стать непонятной новостью

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    7 минут назад

    Светлана

    Про Китай и платежные системы удивлена)))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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