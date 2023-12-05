Воскресный комикс. Про бессмысленную работу
Алексей Марков
Индивидуальный предприниматель
Алексей Марков
Индивидуальный предприниматель
Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями. У меня сегодня фото елки!
Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.
После введения штрафов за отсутствие маркировки в интернет-рекламе число «белых» рекламодателей достигло 940 тысяч.
Несмотря на то, что премии предусмотрены в 80% компаний, только треть сотрудников рассчитывают получить материальные бонусы по итогам 2023 года.
В воскресенье работать нельзя! А если добавить смысла?
Здравствуйте, подскажите, в чем может быть причина, если всё первичные документы с вайлдберисс внесены в 1С, а взаиморасчеты по ОСВ не закрываются? И с отчётом не сходятся.
С 2024 года возобновят две грантовые программы для IT-разработчиков, но государство будет вкладывать в проект уже не 80% от стоимости, а 50%.
У бизнеса заканчиваются деньги, чтобы продолжать «зарплатную гонку». В сентябре рост реальных зарплат замедлился до 7,2%.
9 млн самозанятых зарегистрированы в РФ. Они заработали триллионы (!) рублей и сформировали 1,6 млрд чеков. Но для их заказчиков важно, чтобы работа с самозанятыми была простой и выгодной, а расходы можно было учесть для уменьшения налогов. Чтобы вы получали только плюсы от сотрудничества с внештатниками, а не проблемы с налоговой, мы создали этот дайджест.
В статье расскажу, что меняется в отчетности с 2024 года и как это повлияет на налогоплательщиков и их работу.
После продолжительного укрепления курс рубля начал поход обратно. Неужели всё? Биткоин продолжает восхождение, на бирже появятся новые компании уже в декабре, недвижимость ставит новые рекорды, выходят новые выпуски облигаций.
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, с чего начать изучение трудоустройства иностранцев (Узбекистан, Киргизия) . Любые советы и рекомендации🙏 спасибо!
Проблемы с чеками и работа без онлайн-кассы приводят к серьезным штрафам для бизнеса и головной боли бухгалтера. На «Клерке» есть много полезных инструкций, которые помогут вам не попасть в число нарушителей 54-ФЗ. Собрали подборку таких материалов, чтобы вы работали без ошибок и знали как их исправить без негативных последствий. Пользуйтесь.
Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.
Swift объединяет локальные системы мгновенных платежей, чтобы обеспечить бесперебойную обработку, прозрачность и сквозное отслеживание операций.
В течение года объём трансграничных переводов планомерно сокращался и по итогу третьего квартала достиг 718 млрд рублей (оценка ЦБ).
Продолжим тему зачета и возврата при положительном сальдо на Едином налоговом счете и сегодня рассмотрим условия для возврата излишне взысканного.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, руководитель открыл фирму в Гонконге.
Пишу в продолжение прошлой статьи "Как я заработал 500 000 рублей, сделав доступ к ChatGPT. А потом Яндекс убил SEO и всё (почти) закончилось". В прошлый раз я рассказывал о запуске проекта на базе ChatGPT, а сейчас будут выводы и мысли, к которым я пришёл по ходу разработки проекта.
Добрый день, уважаемые коллеги и эксперты. Я ИП на НПД. Хотела бы отказаться от статуса ИП и остаться на НПД, как самозанятый физик. Чтобы это сделать, мне необходимо всего лишь подать заявление о прекращении деятельности как ИП, и все? Я уже не буду ИП, а буду только самозанятой, верно ли понимаю? Благодарю за ответы и ваше внимание.
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