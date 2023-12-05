Воскресный комикс. Про бессмысленную работу

👌Что вы обязательно должны знать о самозанятых. Лучшие инструкции и чек-листы

9 млн самозанятых зарегистрированы в РФ. Они заработали триллионы (!) рублей и сформировали 1,6 млрд чеков. Но для их заказчиков важно, чтобы работа с самозанятыми была простой и выгодной, а расходы можно было учесть для уменьшения налогов. Чтобы вы получали только плюсы от сотрудничества с внештатниками, а не проблемы с налоговой, мы создали этот дайджест.