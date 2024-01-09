Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтера

📈 Наш рынок на 1% подрос, американский — на 1% упал. Биток опять растёт (+3%) на новостях о скорой торговле на большой бирже. У нас лучше всего выросла ТМК (+13%, берём в Пенсию) и Башнефть (+6.5%). НКНХ и Артген тоже неплохо выглядят. Главный аутсайдер выходной недели — золото (-1%) и ОФЗ. Такое впечатление, что рынок перестал думать о снижении ставки и ждёт инфляции. Из портфелей наконец-то сработала Пенсия без дураков (+2.5%), хорошее начало года! Хулинвестиции в акции +2%. У Татнефти дивидендная отсечка сегодня, а у Магнита - в четверг.

🇺🇲 Для американских рынков 2023 год оказался очень хорошим: Nasdaq дал +44.5%, S&P +25%, а Dow +14%. Биткоин вырос на 157%. А NVidia — на 246%. Вот куда переехала доходность крипты… А в этом году Nasdaq падал 5 дней подряд. На 14% вырос Peloton после анонса партнёрства с ТикТоком — может, хотя бы китайцы вытащат этот странный тренажёр из бздны.

🚗 Вице-премьер Мантуров обещает к середине года возродить автомобиль «Волга». О мотоциклах «Иж-планета» информации пока нет, а жаль. Также очень ждём параллельного импорта Рафиков, Икарусов и болгарского кетчупа. Заживём!

🐭 Микки Маус стал общественным достоянием: в 1928 году вышел Пароходик Вилли, и несмотря на все старания Disney по продлению копирайта, спустя 95 лет оригинальные герои стали общими. Интересно, что всё, что появилось позже — белые перчатки, дебильные голоса, платье Минни в горошек — использовать нельзя. Кроме того, компания зарегистрировала того Микки Мауса как своего маскота, поэтому любое использования героя не должно смешиваться с продукцией компании. Примечательно, что с этого года Тигра из Винни-Пуха тоже стал общим (не образ, а герой). И ремарковская «На западном фронте без перемен».

✈️ Боинг приказал всем авиалиниями проинспектировать модель 737 Max на предмет поиска плохо привинченного болта. Теперь американская Росавиация (называется «Федавиаадминистрация») проверит всех. Это произошло после того, как механик нашёл болт без гайки в чьём-то хвосте. Но и это ещё не всё! Пару дней назад из 737 Max во время взлёта вылетела дверь! Причём о ней не знали — она была вмонтирована в обшивку и скрыта. Вылетели кислородные маски, с крайнего пассажира потоком воздуха сорвало одежду — и самолёт через 20 минут, к счастью, сел. После этого полёты этого популярного Боинга заморозили и теперь непонятно, что с ним делать.

🎁 В этом году смогут отпраздновать первый день рождения те, кто родился 29 февраля 2020 года. И кстати, позади уже больше 2% от 2024-го. Время летит!

🎄В берлинском зоопарке животным тоже перепали остатки с новогоднего стола: олени, слоны и бизоны поедают… непроданные ёлки. Отработавшие ёлки из дома приносить нельзя!

🆗 Microsoft меняет свои клавиатуры первый раз за 30 лет. Корпорация добавит кнопку Copilot вместо правой windows-кнопки, которой никто никогда не пользовался (я пользуюсь только левой, как и все люди мира). Так искусственный интеллект незаметно подбирается к нашему телу.

🔫 С 1 января в армию призывают не до 27, а до 30. Почувствуй себя немного моложе!

🚢 Американский флот потопил три корабля хуистов в Красном море. Иран выслал туда военный корабль. Через Суэц проходит 12% мировой торговли, и маршрут вокруг Африки явно длиннее. Обстановка накаляется.

🇨🇳 Си Цзинпинь заявил, что объединение Китая и Тайваня «неминуемо» — там какая-то имитация выборов скоро проходит.

▶️ YouTube поднимает цены на premium-подписку для всех. У старых юзеров ещё были тарифные планы по $9.99 в месяц, а у кого-то даже и по $7.99 в месяц. На этом всё, теперь 14 баксов в месяц. Эх, любил я когда-то эту подписку. Теперь у меня Яндекс+, на который я не подписывался, а он всё равно как-то пробрался ко мне в кошелёк и тикает. Заодно закрываются Гугл.Подкасты - все они переедут на YouTube Music. Сейчас Ютубом пользуется 2.7 млрд человек в месяц, а из американских тинейджеров аж 93%. Интересно, что делают оставшиеся 7%? Это амиши с мормонами что ли или кто?

❄️ В Ярославле отменена из-за холодов развлекательная программа «Мороз потехам не помеха».

🇭🇺 Венгерский форинт стоит 26 копеек, а год назад он стоил 19 копеек. А два года назад — 23 копейки. Невелика разница. Интересно, что при появлении форинта в 1946 году от предыдущей венгерской валюты — пенгё — убрали 29 нулей и ещё четвёрочку (в 400 октильонов раз), а инфляция тогда была даже больше, чем в Зимбабве (цены за сутки росли впятеро).