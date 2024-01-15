Алексей Марков
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Алексей Марков
Обзоры для бухгалтера

Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтеров

Россия на первом месте в Европе, японцы покупают амеров, завоз негров и смертельный ИИ.
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Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтеров

📈 На этот раз проклятые амеры нам показали: S&P вырос на 2%, а мы — только на полтора! Биток почему-то на 2% припал (видимо, кто-то фиксировал профит на факте). Из лидеров роста на нашем рынке надо выделить НКНХ (+7%), МТС (+6%) и злополучную Сегежу (+5%). Пятёра и Башнефть тоже неплохо себя проявили (+4.5%). В аутсайдерах  Татнефть (-3.5%) и Магнит (-2.5%) - но обе компании фиксировали реестр, так что это даже и не падение, а просто будущая выплата дивидендов. Не пугайтесь. Из портфелей лучше индекса сработали Хулинвестиции (+2%), принеся 66 тысяч рублей профита. В Пенсию же мы добираем Северсталь, которая выстрелила аж на 8%!

🇾🇪 Амеры разбомбили 70 целей в Йемене в ответ на атаки кораблей. Нефть выросла несильно: всего на 1%, а транспортным кораблям посоветовали 72 часа избегать Красного моря. Но самая большая транспортная компания мира — датская Maersk — уже давно посылает корабли вокруг Африки. О задержках в поставках объявили Tesla, Ikea и Marks & Spencer. Ждём ответа хуиситов.

🧯 Под Питером сгорел склад Wildberries. Сразу заметно преимущество частной компании: если бы акции обращались на бирже, они бы сильно упали. А так всё ок! Компания заверила, что сгоревшие товары не попадут к покупателям. И на том спасибо! Главное: озоновый слой не повреждён.

🏦 JPMorgan объявил о самом прибыльном годе в истории: 50 млрд долларов прибыли. Это на 32% больше, чем в прошлом году. А вот Citi подвёл: там почти 2 млрд долларов убытков за 4 квартал и увольнения 20 тысяч сотрудников.

🧔🏿 В Россию пришлют 10 тысяч кенийцев. Это ещё ничего! Немцы заказали 250 тысяч!

🇹🇼 Тайваньские выборы завершились неоднозначно: президент там избран антикитайский, но его партия в Парламенте — в меньшинстве. Скорее всего это означает снижение геополитической напряжённости. Ну и хорошо. Лишь бы поменьше войн.

📺 На выставке CES в Лас-Вегасе (а это крупнейшая технологическая выставка в мире) Samsung представила шаробота, который вроде как умеет кормить кошку и показывать видео. А LG показала прозрачный телевизор. Типа, встраивать его в окно и включать солнце на улице по запросу. 

🍌 Эквадор заявил, что поставки бананов на рынок России не остановит даже гражданская война. Поставки голландских тюльпанов тоже в порядке, но заявлять это Голландия не спешит. Видимо, пойдут через Киргизию.

🇯🇵 Японская Nippon Steel покупает американскую US Steel за $14 млрд. Когда-то она была самой большой компанией мира! Тогда в Детройте производили бесконечное количество машин, ну и для войны с Гитлером нужны были самолёты, танки и корабли. Для небоскрёбов тоже требуется сталь. Поэтому сейчас простые работяги смотрят на сделку с японцами как-то искоса.

🇷🇺 Путин заявил, что экономика России вышла на первое место в Европе. Вам слово, коллеги.

🥽 Swarovski представила бинокль, который за 5 секунд может отличить кошку от собаки, а дятла — от снегиря (и ещё 9000 птиц). Стоит он $4800 долларов и нужен сами понимаете кому: тем, кто не может отличить кошку от собаки, а дятла от снегиря. Бёрдвотчеры ликуют. Ну, впрочем, они всё время ликуют — такие ребята.

🤑 Количество наличных накоплений россиян превысило 18 трлн рублей. Думаете, много? Всего по 125 тыщ рублей на брата.

🪟 В четверг Microsoft на несколько часов стала дороже Apple — впервые с 2021 года. Но к концу дня айфоны победили окна.

🛠️ Минэкономики планирует разрешить физлицам становится товарищами. Инвест-товарищами. С 2014 года все мы стали инвест-господами и утратили эту замечательную возможность. И вот новый шанс.

🛰️ А что там у Илона? С одной стороны, прокатчик Hertz избавляется от 20 тысяч Тесл (они дорогие в обслуживании и не пользуются спросом), а с другой — отосланы и получены первые телефонные сообщения напрямую через спутники SpaceX. 

☠️ Исследователи из Университета Копенгагена натренировали нового ИИ-бота live2vec на группе датчан и теперь бот умеет предсказывать, когда человек умрёт — по возрасту, полу, образованию, профессии и здоровью. Точность угадывания года смерти уже пугает: это 79%. Но вот что мне действительно интересно: если дать ему доступ к вашему умному дому, то каждое 31 декабря он может начать подгонять реальность под свои прогнозы…

🎄 Вице-губернатор Московской области заявил, что аварию в подольской котельной от него скрывали. Но правительство всё-таки добралось до истины и нашло пропавшее тепло. Оказывается, оно замёрзло.

🇵🇭 Стартап выходцев из Тинькофф Банка под названием Salmon закрепляется на рынке Филиппин покупкой местного банка. Сумма инвестиций в Salmon уже превысила 50 млн долларов. Олег Тиньков говорил, что он «помогает ребятам советами”. Ну, типа, “Ребят, а не купить ли вам банк?».

🇰🇷 Южнокорейская вона стоит 7 копеек. Год назад она стоила 5 копеек, а 2 года назад - 6 копеек. Вроде как несильно и изменилась. Интересно, что там тоже несколько лет идут разговоры о деноминации - в 1000 раз. И о выводе монет из оборота: монета в 10 вон (67 копеек) до сих пор в ходу, хотя и редка. И существует монета в 500 вон, это прикольно.

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Налоги, взносы, пошлины

Егоров: идея сделать комфортные личные кабинеты для уплаты налогов сработала

Руководитель ФНС считает, что людям хочется платить налоги, когда для этого есть удобные и понятные сервисы.

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Астрал

Договор транспортной перевозки

Договор транспортной перевозки груза обеспечивает доставку товара от отправителя к получателю. В таком соглашении указаны права и обязанности сторон, участвующих в сделке. Рассмотрим существенные условия этого договора.

Договор транспортной перевозки
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Зарплата

Роструд рассказал, когда работник имеет право на аванс

Трудинспекторы сообщили, работник имеет право на получение заработной платы за первую половину месяца пропорционально отработанному времени.

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Подотчет, командировки

Проживание во время командировки: поиск жилья или компенсация

Можно ли заплатить компенсацию вместо поиска жилья работнику в командировке?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Первая Экспертная Бухгалтерия
УСН

Какая бухгалтерия нужна ИП на УСН с сотрудниками

ИП при регистрации часто выбирают упрощенку: по сравнению с основной СНО, меньше отчетности, проще налогообложение. В статье расскажем об нюансах ведения бухгалтерии ИП на УСН со штатом работников.

Какая бухгалтерия нужна ИП на УСН с сотрудниками
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Красный уголок бухгалтера

Как сдавать отчеты по больничному, открытому а 2023 году и закрытом в 2024?

Добрый день, дорогие коллеги! Подскажите, б/л открыт в 2023, закрыт в 2024г. Выплата будет в январе 2024 соответственно. Вопрос: 6-НДФЛ, РСВ, от несчастных ЕФС-1 годовые как сдавать? По телефону сказали в РСВ и ЕФС-1 бл входит, в 6-НДФЛ не входит.

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НДФЛ

Коды по НДФЛ для уведомления ЕНП в 2024 году, которые пригодятся бухгалтеру

Выписали для вас все коды для НДФЛ, которые понадобятся для отчетов в этом году.

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Малый и средний бизнес

Что изменится для малого бизнеса в 2024 году: законодательство и торговля

С начала 2024 года произошли серьезные изменения для малого бизнеса: сдавать отчетность, исчислять и уплачивать налоги нужно по новым правилам. Расширяется перечень товаров, которые подлежат маркировке. На вебинаре вы узнаете — как избежать штрафов и сэкономить, подготовиться к новой волне маркировки и получить льготы от государства.

Что изменится для малого бизнеса в 2024 году: законодательство и торговля
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Красный уголок бухгалтера

Как правильно заполнить подраздел 1.2 отчета ЕФС-1 для мобилизованного?

Здравствуйте! Как заполнить подраздел 1.2 раздела 1 отчета ЕФС-1 на мобилизованного. Какой код ставить?

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Логотип nlukina
nlukina
Общество

Рожать некому. В России за прошедший год родилось рекордно низкое количество детей

В России зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости. В 2023 году родилось всего 1,213 млн детей. Такого низкого показателя не было с 1999 года, и то, тогда родилось 1,215 млн деток. Росстат заявил, что рождаемость будет снижаться и дальше, влоть до 2027 года.

Рожать некому. В России за прошедший год родилось рекордно низкое количество детей
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Банки

В 2023 году закрылось три представительства иностранных банков в РФ

Представительство банка Intesa отказалось продлять аккредитацию, тогда как Aareal Bank и AstroBank могли продолжать работу, но решили выйти из реестра ЦБ.

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Логотип Алексей Марков
Алексей Марков
Обзоры для бухгалтера

Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтеров

Россия на первом месте в Европе, японцы покупают амеров, завоз негров и смертельный ИИ.

Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтеров
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Чьи данные указывать в приложении 1 к отчету 6-НДФЛ: собственника или представителя?

Добрый день, всем. Будьте добры, подскажите, пожалуйста. У ООО оформлен договор аренды с физлицом. Оплачиваем за физ.лицо ндфл. Договор аренды оформлен не собственником, а с представителем собственника.

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Логотип Академия Eduson
Академия Eduson
Ведение бизнеса

Как принимать управленческие решения без ошибок

Каждый руководитель ежедневно сталкивается с процессом принятия управленческих решений. От некоторых зависит успех и прибыль организации, поэтому важно не ошибиться. Рассказываем, как принимать управленческие решения без ошибок.

Как принимать управленческие решения без ошибок
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Трудовые отношения

Работодатель не может продлить испытательный срок по своему усмотрению

Продолжительность испытательного срока может быть увеличена, если сотрудник находился на больничном или не выходил на работу по иным причинам.

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Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Отчетность

Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года

Началась отчетная кампания за 2023 год. В одном материале собрали список необходимых отчетов, а также уточнили сроки их сдачи.

Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года
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Маркировка товаров

С 15 января началась обязательная маркировка пива

Магазины и точки общественного питания будут вести в системе «Честный ЗНАК» учет каждой проданной банки или бутылки пива.

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Логотип Нетология
Нетология
Кассовые разрывы

Как бизнесу распрощаться с кассовыми разрывами

Кассовые разрывы могут привести к нехватке денег для оплаты текущих расходов, таких как заработная плата, аренда, счета за коммунальные услуги, вызвать проблемы с ликвидностью и подорвать способность бизнеса функционировать должным образом. Поэтому компании важно их научиться избегать или хотя бы минимизировать.

Как бизнесу распрощаться с кассовыми разрывами
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Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Какую кассу и ОФД выбрать бизнесу в 2024 году

Онлайн-кассу и ОФД обязаны применять все предприниматели и юрлица, кроме тех, чья деятельность попадает под исключения из статьи 2 закона № 54-ФЗ. Если вы открываете бизнес и планируете приобрести кассу, подходите к вопросу тщательно. Грамотный выбор ККТ и ОФД поможет вам упростить работу и избежать проблем с контролирующими органами.

Какую кассу и ОФД выбрать бизнесу в 2024 году
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УСН

Что изменилось в книге учета для УСН в 2024 году

С 2024 года вступают в силу новые правила заполнения книги учета доходов и расходов по УСН.

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