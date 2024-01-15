Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтеров

📈 На этот раз проклятые амеры нам показали: S&P вырос на 2%, а мы — только на полтора! Биток почему-то на 2% припал (видимо, кто-то фиксировал профит на факте). Из лидеров роста на нашем рынке надо выделить НКНХ (+7%), МТС (+6%) и злополучную Сегежу (+5%). Пятёра и Башнефть тоже неплохо себя проявили (+4.5%). В аутсайдерах Татнефть (-3.5%) и Магнит (-2.5%) - но обе компании фиксировали реестр, так что это даже и не падение, а просто будущая выплата дивидендов. Не пугайтесь. Из портфелей лучше индекса сработали Хулинвестиции (+2%), принеся 66 тысяч рублей профита. В Пенсию же мы добираем Северсталь, которая выстрелила аж на 8%!

🇾🇪 Амеры разбомбили 70 целей в Йемене в ответ на атаки кораблей. Нефть выросла несильно: всего на 1%, а транспортным кораблям посоветовали 72 часа избегать Красного моря. Но самая большая транспортная компания мира — датская Maersk — уже давно посылает корабли вокруг Африки. О задержках в поставках объявили Tesla, Ikea и Marks & Spencer. Ждём ответа хуиситов.

🧯 Под Питером сгорел склад Wildberries. Сразу заметно преимущество частной компании: если бы акции обращались на бирже, они бы сильно упали. А так всё ок! Компания заверила, что сгоревшие товары не попадут к покупателям. И на том спасибо! Главное: озоновый слой не повреждён.

🏦 JPMorgan объявил о самом прибыльном годе в истории: 50 млрд долларов прибыли. Это на 32% больше, чем в прошлом году. А вот Citi подвёл: там почти 2 млрд долларов убытков за 4 квартал и увольнения 20 тысяч сотрудников.

🧔🏿 В Россию пришлют 10 тысяч кенийцев. Это ещё ничего! Немцы заказали 250 тысяч!

🇹🇼 Тайваньские выборы завершились неоднозначно: президент там избран антикитайский, но его партия в Парламенте — в меньшинстве. Скорее всего это означает снижение геополитической напряжённости. Ну и хорошо. Лишь бы поменьше войн.

📺 На выставке CES в Лас-Вегасе (а это крупнейшая технологическая выставка в мире) Samsung представила шаробота, который вроде как умеет кормить кошку и показывать видео. А LG показала прозрачный телевизор. Типа, встраивать его в окно и включать солнце на улице по запросу.

🍌 Эквадор заявил, что поставки бананов на рынок России не остановит даже гражданская война. Поставки голландских тюльпанов тоже в порядке, но заявлять это Голландия не спешит. Видимо, пойдут через Киргизию.

🇯🇵 Японская Nippon Steel покупает американскую US Steel за $14 млрд. Когда-то она была самой большой компанией мира! Тогда в Детройте производили бесконечное количество машин, ну и для войны с Гитлером нужны были самолёты, танки и корабли. Для небоскрёбов тоже требуется сталь. Поэтому сейчас простые работяги смотрят на сделку с японцами как-то искоса.

🇷🇺 Путин заявил, что экономика России вышла на первое место в Европе. Вам слово, коллеги.

🥽 Swarovski представила бинокль, который за 5 секунд может отличить кошку от собаки, а дятла — от снегиря (и ещё 9000 птиц). Стоит он $4800 долларов и нужен сами понимаете кому: тем, кто не может отличить кошку от собаки, а дятла от снегиря. Бёрдвотчеры ликуют. Ну, впрочем, они всё время ликуют — такие ребята.

🤑 Количество наличных накоплений россиян превысило 18 трлн рублей. Думаете, много? Всего по 125 тыщ рублей на брата.

🪟 В четверг Microsoft на несколько часов стала дороже Apple — впервые с 2021 года. Но к концу дня айфоны победили окна.

🛠️ Минэкономики планирует разрешить физлицам становится товарищами. Инвест-товарищами. С 2014 года все мы стали инвест-господами и утратили эту замечательную возможность. И вот новый шанс.

🛰️ А что там у Илона? С одной стороны, прокатчик Hertz избавляется от 20 тысяч Тесл (они дорогие в обслуживании и не пользуются спросом), а с другой — отосланы и получены первые телефонные сообщения напрямую через спутники SpaceX.

☠️ Исследователи из Университета Копенгагена натренировали нового ИИ-бота live2vec на группе датчан и теперь бот умеет предсказывать, когда человек умрёт — по возрасту, полу, образованию, профессии и здоровью. Точность угадывания года смерти уже пугает: это 79%. Но вот что мне действительно интересно: если дать ему доступ к вашему умному дому, то каждое 31 декабря он может начать подгонять реальность под свои прогнозы…

🎄 Вице-губернатор Московской области заявил, что аварию в подольской котельной от него скрывали. Но правительство всё-таки добралось до истины и нашло пропавшее тепло. Оказывается, оно замёрзло.

🇵🇭 Стартап выходцев из Тинькофф Банка под названием Salmon закрепляется на рынке Филиппин покупкой местного банка. Сумма инвестиций в Salmon уже превысила 50 млн долларов. Олег Тиньков говорил, что он «помогает ребятам советами”. Ну, типа, “Ребят, а не купить ли вам банк?».

🇰🇷 Южнокорейская вона стоит 7 копеек. Год назад она стоила 5 копеек, а 2 года назад - 6 копеек. Вроде как несильно и изменилась. Интересно, что там тоже несколько лет идут разговоры о деноминации - в 1000 раз. И о выводе монет из оборота: монета в 10 вон (67 копеек) до сих пор в ходу, хотя и редка. И существует монета в 500 вон, это прикольно.