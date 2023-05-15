Банкротство физических лиц. Какие документы нужны?

Банкротство физических лиц через МФЦ
Какие документы нужны?
Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке по установленной форме. Оно заполняется заранее. Скачать заявление и заполнить можно на портале «Госуслуги». Работники МФЦ не оказывают помощь в заполнении заявления.
Список всех известных кредиторов по установленной форме. Сумма общего долга по списку кредиторов должна составлять от ₽50 тыс. до ₽500 тыс. В нее включается общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей, в том числе обязательств, срок исполнения которых не наступил.
Паспорт гражданина Российской Федерации.
Документ, подтверждающий место жительства или место пребывания заявителя, — штамп о регистрации по месту жительства в паспорте или свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3).
Доверенность на представителя заявителя, если он не сам подает документы.
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя.
Процедура внесудебного банкротства длится 6 месяцев. На этот период приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям и прекращается начисление процентов, штрафов.
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