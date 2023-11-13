Законопроекты

Меняются правила сдачи в аренду? Посуточная аренда с условиям

Сдавать квартиру посуточно разрешат только в случае, если это не создает неудобств соседям. Такой правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Меняются правила сдачи в аренду? Посуточная аренда с условиям
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Риски в договоре. 10 ошибок при заключении договора!

Риски в договоре. 10 ошибок при заключении договора!
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Взыскание дебиторской задолженности

Общий алгоритм взыскания задолженности! Эффективность в стадиях взыскания

Описываем алгоритм взыскания задолженности. И эффективность на разных стациях взыскания.

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Однодневки

Технический контрагент. Как распознать «фирму-однодневку»?

В данном случае имеется в виду организация, не занимающаяся реальной экономической деятельностью, а использование ее для создания фиктивного документооборота с целью получения налоговых выгод, таких как вычет НДС или снижение налога на прибыль, когда основании отсутствуют.

Технический контрагент. Как распознать «фирму-однодневку»?
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Дебиторская задолженность

Методы работы с дебиторской задолженностью. Переговоры

Переговоры — один из важнейших этапов работы с дебиторской задолженностью. Важно перед их проведением подготовиться — собрать данные о должнике и разработать стратегию.

Методы работы с дебиторской задолженностью. Переговоры
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Права потребителей

Обман потребителя и введение его в заблуждение! Куда жаловаться?

Виды обмана. Если вы обнаружили, что вас обманули, вы можете обратиться с жалобой в управление Роспотребнадзора, полицию, в органы прокуратуры.

Обман потребителя и введение его в заблуждение! Куда жаловаться?
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При отказе собственника пустить УО необходимо составить акт

Доступ к общему имуществу в квартире.

При отказе собственника пустить УО необходимо составить акт
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Инновации в мусорный сектор!

Твёрдо-коммунальные отходы. Инновации в обращении с твёрдыми коммунальными отходами включают в себя разнообразные технологии и подходы, направленные на улучшение управления и переработки отходов.

Инновации в мусорный сектор!
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Обзоры для бухгалтера

Новое в законодательстве. Какие законы вступают в силу в ноябре?

С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян.

Новое в законодательстве. Какие законы вступают в силу в ноябре?
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Дебиторская задолженность

Методы работы с дебиторской. Телефонные звонки, отправка писем

Методы работы с дебиторской задолженностью могут разрабатываться индивидуально для каждой компании, с учетом специфики ее бизнеса, масштабов финансирования, доступных ресурсов и других факторов.

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Право

Кто должен организовать и содержать места складирования мусора?

Собственник земельного участка организует и содержит места складирования бытового мусора. Тема обращения с отходами и требования к управляющим организациям в этой сфере прописаны в жилищном законодательстве и иных НПА.

Кто должен организовать и содержать места складирования мусора?
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Банкротство

Что доводит до банкротства? Как быть богатым, а не казаться?

В чем же заключается риск такого поведения?

Что доводит до банкротства? Как быть богатым, а не казаться?
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Право

Обмануть время: как продлить срок исковой давности?

Если сроки исковой давности на исходе, а в суд обратиться вы еще не готовы, рекомендую обмануть время и «перезапустить» срок исковой давности.

Обмануть время: как продлить срок исковой давности?
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Законопроекты

Какие законы вступают в силу в июне? Отказ от биометрии, ограничения при продаже вейпов, поддержка самозанятых

Новое в законодательстве. Что интересного чиновники подготовили для нас в поправках к законам.

Какие законы вступают в силу в июне? Отказ от биометрии, ограничения при продаже вейпов, поддержка самозанятых
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Жилищное законодательство

Как бороться с подделкой протоколов ОСС в мкд? Собственникам дадут контроль на Госуслугах

Усиление требований к проведению общего собрания собственников в многоквартирных домах. Как «отбиваться» от фальсифицированного общего собрания?

Как бороться с подделкой протоколов ОСС в мкд? Собственникам дадут контроль на Госуслугах
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Банкротство физических лиц

Про долги. Что можно списать по банкротству физических лиц?

Банкротство физических лиц. Личное банкротство физического лица не позволит избавиться от всех долгов. Расскажу, что можно списать.

Про долги. Что можно списать по банкротству физических лиц?
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Право

Как разделить квартиру, купленную на маткапитал? Позиция Верховного суда

Раздел имущества супругов. Как правильно разделить квартиру, если на нее потрачен материнский капитал? Рассмотрим позицию ВС.

Как разделить квартиру, купленную на маткапитал? Позиция Верховного суда
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Жилищное законодательство

Кто обязан вывозить уличный смёт со двора мкд? Смёт, листва и обрезки деревьев входят ли в состав ТКО

О вывозе уличного смёта с придомовой территории. Относятся ли к ТКО смет, листва и обрезки ветвей.

Кто обязан вывозить уличный смёт со двора мкд? Смёт, листва и обрезки деревьев входят ли в состав ТКО
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Взыскание дебиторской задолженности

Неосновательное обогащение. Как вернуть деньги за непоставленный товар?

Порядок взыскания неосновательного обогащения. Расскажу про все этапы подробно.

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Жилищное законодательство

Сколько нужно голосов для утверждения предельной стоимости работ по капремонту?

Порядок принятия решения о капитальном ремонте в многоквартирном доме. Сколько нужно собрать голосов, чтобы утвердить допустимую стоимость работ по капремонту.

Сколько нужно голосов для утверждения предельной стоимости работ по капремонту?
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