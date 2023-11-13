Технический контрагент. Как распознать «фирму-однодневку»?

В данном случае имеется в виду организация, не занимающаяся реальной экономической деятельностью, а использование ее для создания фиктивного документооборота с целью получения налоговых выгод, таких как вычет НДС или снижение налога на прибыль, когда основании отсутствуют.