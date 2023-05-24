Как разделить квартиру, купленную на маткапитал? Позиция Верховного суда

Раздел имущества супругов. Как правильно разделить квартиру, если на нее потрачен материнский капитал? Рассмотрим позицию ВС.

Как разделить квартиру, которую купили на маткапитал?

В браке супруги купили две квартиры, а после развода решили поделить недвижимость.

Суды учитывали личные средства, которые партнеры вложили при приобретении недвижимости.

Но Верховный суд обратил внимание, что пара использовала материнский капитал. В этом случае делить активы нужно не только между самим экс-супругами, но и их детьми.

Дело № 78-КГ23-2-КЗ дошло до Верховного суда.

Тройка судей обратила внимание, что одну из квартир купили в том числе на средства маткапитала. ВС напомнил, что в тематическом обзоре судебной практики от 22 июня 2016 года сказано: при определении долей в квартире нужно учитывать равенство долей родителей и детей на средства маткапитала.

То есть, если жилье покупают в том числе за счет единовременной выплаты на детей, то право собственности на него возникает у родителей и детей.

Спорную квартиру супруг приобретали в том числе за счет средств маткапитала. Первая инстанция в своем решении указала, что сумма, полученная на основании государственного сертификата, не учитывается в общем имуществе супругов. Ведь она имеет целевое назначение и выдана государством в интересах детей. Но несмотря на этот вывод, суд выделил доли только супругам. Этим, как считает ВС, нарушили имущественные права несовершеннолетнего ребенка.

Поэтому ВС отменил акты трех инстанций в части раздела первой квартиры, а спор вернул в районный суд.