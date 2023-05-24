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Право

Как разделить квартиру, купленную на маткапитал? Позиция Верховного суда

Раздел имущества супругов. Как правильно разделить квартиру, если на нее потрачен материнский капитал? Рассмотрим позицию ВС.
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Как разделить квартиру, купленную на маткапитал? Позиция Верховного суда

Как разделить квартиру, которую купили на маткапитал?

В браке супруги купили две квартиры, а после развода решили поделить недвижимость.

Суды учитывали личные средства, которые партнеры вложили при приобретении недвижимости.

Но Верховный суд обратил внимание, что пара использовала материнский капитал. В этом случае делить активы нужно не только между самим экс-супругами, но и их детьми.

Дело № 78-КГ23-2-КЗ дошло до Верховного суда.

Тройка судей обратила внимание, что одну из квартир купили в том числе на средства маткапитала. ВС напомнил, что в тематическом обзоре судебной практики от 22 июня 2016 года сказано: при определении долей в квартире нужно учитывать равенство долей родителей и детей на средства маткапитала.

То есть, если жилье покупают в том числе за счет единовременной выплаты на детей, то право собственности на него возникает у родителей и детей.

Спорную квартиру супруг приобретали в том числе за счет средств маткапитала. Первая инстанция в своем решении указала, что сумма, полученная на основании государственного сертификата, не учитывается в общем имуществе супругов. Ведь она имеет целевое назначение и выдана государством в интересах детей. Но несмотря на этот вывод, суд выделил доли только супругам. Этим, как считает ВС, нарушили имущественные права несовершеннолетнего ребенка.

Поэтому ВС отменил акты трех инстанций в части раздела первой квартиры, а спор вернул в районный суд.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

Финансовый юрист

Финансовый юрист

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Комментарии

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