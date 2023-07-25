Обмануть время: как продлить срок исковой давности?

Если сроки исковой давности на исходе, а в суд обратиться вы еще не готовы, рекомендую «перезапустить» срок исковой давности. Надо обмануть время и перезапустить срок исковой давности!

Как продлить срок исковой давности?

Самый часто встречающийся способ — систематическое (например, раз в год) подписание актов сверки между контрагентами.

Это документ, где стороны проверяют взаиморасчеты и выясняют, кто, что и кому должен. Должник, подписавший акт сверки, де-юре признает долг, а срок начинается заново (ст. 203 ГК «Перерыв течения срока исковой давности»).

Акт сверки — документ строгой отчетности, он должен иметь номер, дату, ссылку на договорные отношения сторон, должен быть подписан контрагентами. Иначе сторона может ссылаться на его недействительность.