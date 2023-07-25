Обмануть время: как продлить срок исковой давности?

Как продлить срок исковой давности?
Самый часто встречающийся способ — систематическое (например, раз в год) подписание актов сверки между контрагентами.
Это документ, где стороны проверяют взаиморасчеты и выясняют, кто, что и кому должен. Должник, подписавший акт сверки, де-юре признает долг, а срок начинается заново (ст. 203 ГК «Перерыв течения срока исковой давности»).
Акт сверки — документ строгой отчетности, он должен иметь номер, дату, ссылку на договорные отношения сторон, должен быть подписан контрагентами. Иначе сторона может ссылаться на его недействительность.
Есть и иные основания перезапустить срок исковой давности. Но при условии, что все оформлено верно.
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