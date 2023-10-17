Методы работы с дебиторской. Телефонные звонки, отправка писем

Методы работы с дебиторской задолженностью могут разрабатываться индивидуально для каждой компании, с учетом специфики ее бизнеса, масштабов финансирования, доступных ресурсов и других факторов.

Методы работы с дебиторкой ч.1 (телефонные звонки, отправка писем).

Управление дебиторской задолженностью должно осуществляться систематически. Это включает в себя анализ измерения финансовой устойчивости, ее структуру, оценку платежеспособности клиентов и выбор оптимальных методов, влияющих на должников для достижения результата.

Телефонные звонки и отправка писем :

Необходимо поддерживать связь с контрагентами не только в случае просроченных платежей. Проактивное взаимодействие может дать положительные результаты. Напоминайте партнерам о предстоящих платежах за товары или услуги, что во многих случаях помогает предотвратить просрочки.

Если платеж просрочен, телефонные звонки могут оказаться наиболее эффективным способом нажатия на должника.

Организация этого процесса требует:

внедрения автоматического обзвона и СМС-рассылки;

обучения сотрудников методам работы с долгами по телефону;

обеспечения ​​системой контроля за эффективностью звонков;

привлечения к обзвону сотрудников колл-центров участвующих в формате аутсорсинга.

Если должник не отвечает за звонки или уклоняется от оплаты, следует перейти к более действенным методам. Первым шагом может стать рассылка писем.

Рекомендуется настроить автоматическую рассылку писем параллельно с телефонными звонками. В первых письмах можно сохранить напоминание о сроке платежа, а в случае просрочки - требования оплатить долг. Для работы с долгами полезно создавать шаблоны писем, включая письма-напоминания и письма-требования.

Письмо с напоминаниями о сроке платежа можно отправить на адрес электронной почты клиентов, при этом строгие требования к письмам лучше отправлять с уведомлением о получении. В случае возникновения судебного разбирательства такие письма будут служить доказательством о том, что вы пытались выйти на контакт с клиентом и желанием разрешить спор.