Методы работы с дебиторской. Телефонные звонки, отправка писем

Методы работы с дебиторкой ч.1 (телефонные звонки, отправка писем).
Управление дебиторской задолженностью должно осуществляться систематически. Это включает в себя анализ измерения финансовой устойчивости, ее структуру, оценку платежеспособности клиентов и выбор оптимальных методов, влияющих на должников для достижения результата.
Телефонные звонки и отправка писем :
Необходимо поддерживать связь с контрагентами не только в случае просроченных платежей. Проактивное взаимодействие может дать положительные результаты. Напоминайте партнерам о предстоящих платежах за товары или услуги, что во многих случаях помогает предотвратить просрочки.
Если платеж просрочен, телефонные звонки могут оказаться наиболее эффективным способом нажатия на должника.
Организация этого процесса требует:
внедрения автоматического обзвона и СМС-рассылки;
обучения сотрудников методам работы с долгами по телефону;
обеспечения системой контроля за эффективностью звонков;
привлечения к обзвону сотрудников колл-центров участвующих в формате аутсорсинга.
Если должник не отвечает за звонки или уклоняется от оплаты, следует перейти к более действенным методам. Первым шагом может стать рассылка писем.
Рекомендуется настроить автоматическую рассылку писем параллельно с телефонными звонками. В первых письмах можно сохранить напоминание о сроке платежа, а в случае просрочки - требования оплатить долг. Для работы с долгами полезно создавать шаблоны писем, включая письма-напоминания и письма-требования.
Письмо с напоминаниями о сроке платежа можно отправить на адрес электронной почты клиентов, при этом строгие требования к письмам лучше отправлять с уведомлением о получении. В случае возникновения судебного разбирательства такие письма будут служить доказательством о том, что вы пытались выйти на контакт с клиентом и желанием разрешить спор.
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