Особенности учёта затрат в торговле. Бухпроводки с примерами

В данной статье рассмотрим счёт учёта 44 «Расходы на продажу», проводки, особенности.

Торговые организации ведут учёт затрат на счёте 44 "Расходы на продажу" (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), это такие расходы как:

оплата труда,

аренда,

содержание зданий, сооружений, помещений,

хранение инвентаря,

реклама,

транспортные расходы,

другие аналогичные расходы. (Приведенный перечень расходов не является исчерпывающим).

Расходы признаются расходами периода и в конце месяца списываются с дебета счета 44 «Расходы на продажу» полностью или частично в дебет счета 90 «Продажи», независимо от количества проданных и оставшихся на складе товаров.

Исключение — затраты на изготовление и доставку товаров до центральных складов до момента передачи товаров в продажу (доставка на склад организации, а не доставка покупателю). Расходы на транспортировку распределяются между проданным товаром и остатком товаров на конец месяца, не списанные транспортные расходы — это дебетовое сальдо по счету 44.

Чтобы просчитать величину транспортных расходов , которая числится как дебетовое сальдо счёта 44 нужно:

Сложить транспортные расходы за отчетный месяц и приходящиеся на остаток товаров на начало месяца; Рассчитать сумму товаров, реализованных за месяц, и остатка товаров на конец месяца; Рассчитать средний процент транспортных расходов по отношению к стоимости товаров (пункт 1 разделить на пункт 2); Рассчитать сумму транспортных расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров: средний процент умножается на величину остатка товаров на конец отчётного месяца.

Пример:

Рассмотрим пример определения суммы транспортных расходов на остаток товара на конец месяца и определим сумму расходов на продажу в отчётном месяце, включённую в себестоимость.

Расходы на продажу за отчётный месяц составили 271000 рублей из них: транспортные расходы 98000 рублей;

остальные расходы 173000 рублей. Себестоимость проданных за отчётный месяц товаров 450000 рублей. Остаток товаров в учётных ценах на конец отчётного месяца 215000 рублей. Транспортные расходы, не списанные в прошлом отчётном месяце 22000 рублей. Решение: 98000 + 22000 = 120000 рублей. 450000 (реал. за месяц) и 215000 (остаток товаров) = 665000 рублей. 120000/665000*100% = 18,05% 215000*18,05% / 100% = 38808 рублей — размер транспортных расходов, подлежащий распределению между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца 22000+271000-38808 = 254192 рубля расходы на продажу в отчётном месяце. Основные составляющие расходов на продажу отражаются в учёте следующими записями: Дт 44 Кт 70 — зарплата продавцов и администрации; Дт 44 Кт 69 — начисление страховых взносов; Дт 44 Кт 02 — амортизация торгового оборудования; Дт 44 Кт 60, 76 — аренда торговых и прочих помещений; Дт 44 Кт 60, 76 — расходы на рекламу; Дт 44 Кт 60, 76 — транспортные расходы.

Аналитический учёт по счёту 44 ведется по видам и статьям расходов. В бухгалтерской отчётности (в отчёте о финансовых результатах) торговые организации расходы на продажу отражают по статье «Коммерческие расходы».

Бухгалтерские проводки по учету расходов на продажу