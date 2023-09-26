Особенности учёта затрат в торговле. Бухпроводки с примерами

Торговые организации ведут учёт затрат на счёте 44 "Расходы на продажу" (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), это такие расходы как:
оплата труда,
аренда,
содержание зданий, сооружений, помещений,
хранение инвентаря,
реклама,
транспортные расходы,
другие аналогичные расходы. (Приведенный перечень расходов не является исчерпывающим).
Расходы признаются расходами периода и в конце месяца списываются с дебета счета 44 «Расходы на продажу» полностью или частично в дебет счета 90 «Продажи», независимо от количества проданных и оставшихся на складе товаров.
Исключение — затраты на изготовление и доставку товаров до центральных складов до момента передачи товаров в продажу (доставка на склад организации, а не доставка покупателю). Расходы на транспортировку распределяются между проданным товаром и остатком товаров на конец месяца, не списанные транспортные расходы — это дебетовое сальдо по счету 44.
Чтобы просчитать величину транспортных расходов , которая числится как дебетовое сальдо счёта 44 нужно:
Сложить транспортные расходы за отчетный месяц и приходящиеся на остаток товаров на начало месяца;
Рассчитать сумму товаров, реализованных за месяц, и остатка товаров на конец месяца;
Рассчитать средний процент транспортных расходов по отношению к стоимости товаров (пункт 1 разделить на пункт 2);
Рассчитать сумму транспортных расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров: средний процент умножается на величину остатка товаров на конец отчётного месяца.
Пример:
Рассмотрим пример определения суммы транспортных расходов на остаток товара на конец месяца и определим сумму расходов на продажу в отчётном месяце, включённую в себестоимость.
Расходы на продажу за отчётный месяц составили 271000 рублей из них:
транспортные расходы 98000 рублей;
остальные расходы 173000 рублей.
Себестоимость проданных за отчётный месяц товаров 450000 рублей.
Остаток товаров в учётных ценах на конец отчётного месяца 215000 рублей.
Транспортные расходы, не списанные в прошлом отчётном месяце 22000 рублей.
Решение:
98000 + 22000 = 120000 рублей.
450000 (реал. за месяц) и 215000 (остаток товаров) = 665000 рублей.
120000/665000*100% = 18,05%
215000*18,05% / 100% = 38808 рублей — размер транспортных расходов, подлежащий распределению между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца
22000+271000-38808 = 254192 рубля расходы на продажу в отчётном месяце.
Основные составляющие расходов на продажу отражаются в учёте следующими записями:
Дт 44 Кт 70 — зарплата продавцов и администрации;
Дт 44 Кт 69 — начисление страховых взносов;
Дт 44 Кт 02 — амортизация торгового оборудования;
Дт 44 Кт 60, 76 — аренда торговых и прочих помещений;
Дт 44 Кт 60, 76 — расходы на рекламу;
Дт 44 Кт 60, 76 — транспортные расходы.
Аналитический учёт по счёту 44 ведется по видам и статьям расходов. В бухгалтерской отчётности (в отчёте о финансовых результатах) торговые организации расходы на продажу отражают по статье «Коммерческие расходы».
Бухгалтерские проводки по учету расходов на продажу
Содержание операции
Первичные документы
Дт
Кт
Начислена амортизация оборудования
Расчет бухгалтерии
44
02
Начислена амортизация нематериального актива
Расчет бухгалтерии
44
04, 05
Израсходованы материалы
Требование-накладная
44
10
Списаны услуги сторонних организаций
Договор, акт
44
60
Списаны затраты, произведенные подотчетным лицом
Авансовый отчет и иные подтверждающие документы
44
71
Начислены заработная плата, премии, доплаты, надбавки
Штатное расписание, табель учета рабочего времени
44
70
Начислены взносы на заработную плату
Расчет бухгалтерии
44
69
В конце месяца списаны коммерческие расходы
Расчет бухгалтерии
90
44
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