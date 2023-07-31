Как грамотно продать бизнес — как компанию или как имущественный комплекс? Разбор от бизнес-юриста

Продажа бизнеса в качестве компании или в качестве имущественного комплекса (предприятия) — какой способ лучше, чем они различаются и какие особенности имеют. Разбираем тонкости каждой из сделок в блоге бизнес-юриста.

Добрый день, меня зовут Евгений Рябов, я бизнес-юрист, специализируюсь на сопровождении бизнеса и сделок в России и зарубежных юрисдикциях. В предыдущей статье мы разобрали, что есть 2 способа купли-продажи бизнеса: продажа бизнеса как компании вместе с используемым в бизнесе имуществом (под имуществом понимается всё, что можно оценить, в том числе долги и права требования) и продажа бизнеса как имущественного комплекса без компании. В этой статье я хочу более детально разобрать особенности того и другого способа купли-продажи бизнеса.

Какой способ купли-продажи бизнеса предпочтительнее?

Моё мнение: первый способ — купля-продажа бизнеса как компании (посредством продажи 100 процентов доли в уставном капитале/акций компании).

Как минимум, куплю-продажу бизнеса как компании проще оформить в связи с не очень большим количеством законодательных требований и относительной простотой процедуры смены владельцев компании.

Если говорить про куплю-продажу бизнеса как имущества (имущественного комплекса), то здесь в дело вступают нормы параграфа 8 главы 30 Гражданского кодекса РФ «Продажа предприятия». Продажу бизнеса посредством продажи только имущества законодатель именует продажей предприятия (имущественного комплекса) и в отношении такой сделки устанавливает особый порядок оформления и исполнения.

Итак, рассмотрим конкретные особенности каждого из указанных способов продажи бизнеса.

В статье под компанией будет пониматься ООО, ибо подавляющее большинство компаний в российской юрисдикции инкорпорированы именно в данной организационно-правовой форме. Под продажей компании будет пониматься продажа доли/долей в уставном капитале ООО, в совокупном размере составляющей/составляющих 100 процентов.

Особенности и различия продажи бизнеса как компании и как имущественного комплекса:

1. Какова форма договора купли-продажи бизнеса как компании и договора купли-продажи как предприятия (имущественного комплекса)? С какого момента право собственности на бизнес переходит к покупателю?

Договор купли-продажи предприятия (имущественного комплекса) заключается в простой письменной форме и в обязательном порядке подлежит государственной регистрации в Росреестре (ЕГРН). Договор купли-продажи предприятия считается заключенным с момента такой регистрации. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента государственной регистрации этого права в Росреестре.

Договор купли-продажи компании (купли-продажи доли/долей в уставном капитале ООО в размере 100 процентов) заключается в письменной нотариальной форме (удостоверяется нотариусом), на его основе формируется заявление по форме Р13014, которое представляется в ФНС для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о смене участников (владельцев) компании. Право собственности на компанию, а точнее — право собственности на долю в уставном капитале компании (ООО), переходит к покупателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

2. Как определяется предмет договора купли-продажи бизнеса как компании и предмет договора купли-продажи как предприятия (имущественного комплекса)?

В соответствии со ст. 561 Гражданского кодекса РФ состав и стоимость продаваемого предприятия (имущественного комплекса) определяются в договоре купли-продажи на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с правилами, установленными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». До подписания договора купли-продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.

Как видим, предмет договора купли-продажи бизнеса как имущественного комплекса и способ его формирования императивно и детально определён законодательством. В случае невыполнения указанных требований стороны несут соответствующие юридические риски, связанные с (не)легитимностью сделки купли-продажи бизнеса как предприятия (имущественного комплекса).

Предметом же договора купли-продажи бизнеса как компании (ООО) является доля/доли в уставном капитале ООО, в совокупном размере составляющая/составляющие 100 процентов.

Составление/предоставление акта инвентаризации и(или) заключения аудитора и(или) перечня всех долгов (обязательств) компании с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований — не является с точки зрения законодательства обязательным при оформлении договора купли-продажи компании, однако составление/представление любого из (либо всех) указанных документов может быть определено сторонами сделки как необходимость (в таком случае составление и предоставление указанных документов будет обязательным).

Бухгалтерский баланс же на практике представляется всегда (это, так сказать, база), однако в случае его внезапного отсутствия сторонам ничто не мешает заключить и исполнить договор купли-продажи компании (единственное, в договоре нужно будет сделать оговорку, что покупатель согласен с отсутствием указанного документа, не считает его необходимым для целей заключения и исполнения сделки, получил всю информацию, необходимую для полной и адекватной оценки приобретаемой компании, etc.).

3. Уведомление кредиторов при продаже бизнеса как компании и при продаже бизнеса как имущественного комплекса

В соответствии со ст. 562 Гражданского кодекса РФ кредиторы по обязательствам, включенным в состав продаваемого предприятия (имущественного комплекса), должны быть до его передачи покупателю письменно уведомлены о его продаже одной из сторон договора купли-продажи предприятия.

Кредитор, который письменно не сообщил продавцу или покупателю о своем согласии на перевод долга, вправе в течение трёх месяцев со дня получения уведомления о продаже предприятия потребовать либо прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения продавцом причиненных этим убытков, либо признания договора купли-продажи предприятия недействительным полностью или в соответствующей части. Кредитор, который не был уведомлен о продаже предприятия может предъявить иск в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия продавцом покупателю.

Как видим, законодательство устанавливает довольно жёсткие императивные требования к порядку уведомления кредиторов продаваемого предприятия (имущественного комплекса).

В случае же продажи бизнеса как компании (ООО), стороны сделки не обязаны уведомлять о сделке кредиторов бизнеса — императивных/законодательных требований на этот счёт нет. Логику законодателя здесь понять можно — по сути, при продаже бизнеса как компании (ООО) строго формально сам собственник бизнеса не меняется — им как была, так и остаётся компания (ООО), меняется только собственник (участник/акционер) 100-процентной доли в уставном капитале компании. При продаже бизнеса как компании для кредиторов бизнеса (компании) фигура должника не меняется — должником, как и прежде, является компания. Поэтому в этом случае законодательных требований по уведомлению кредиторов бизнеса о сделке купли-продажи бизнеса не имеется. Что, в принципе, в ещё большей степени упрощает сделку продажу бизнеса как компании по сравнению со сделкой продажи бизнеса как имущественного комплекса.

4. Как осуществляется передача бизнеса при продаже бизнеса как компании и как имущественного комплекса?

В соответствии со ст. 563 Гражданского кодекса РФ передача предприятия (имущественного комплекса) продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту, в котором указываются данные о составе предприятия и об уведомлении кредиторов о продаже предприятия, а также сведения о выявленных недостатках переданного имущества и перечень имущества, обязанности по передаче которого не исполнены продавцом ввиду его утраты. Предприятие считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта обеими сторонами (с этого момента на покупателя переходит риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в составе предприятия).

Как видим, закон прямо предписывает сторонам сделки составлять передаточный акт, по которому имущественный комплекс передаётся от покупателя к продавцу. Не стоит путать передачу имущества и переход права собственности на имущество — это разные юридические факты, влекущие несколько различные юридические последствия.

В случае с продажей бизнеса как компании (ООО) передаточный акт составлять не обязательно, более того, достаточно заключения договора купли-продажи и указания в нём порядка передачи соответствующей информации, документации, имущества компании (бизнеса). В случае несоблюдения продавцом тех или иных обязательств, покупатель может быть вправе потребовать от продавца возмещения убытков, уплаты неустойки и(или) соразмерного уменьшения цены бизнеса.

5. Каковы последствия продажи бизнеса (компании/предприятия) с недостатками?

Что касается последствий передачи продавцом покупателю бизнеса с недостатками, то в случае с продажей предприятия по общему правилу покупатель вправе требовать: соответствующего уменьшения покупной цены бизнеса, доукомплектования имущества (в случае его нехватки), либо расторжения договора купли-продажи в судебном порядке (и возврата уплаченной денежной суммы) в случае существенности недостатков, в результате которых бизнес невозможно использовать по назначению/определённым договором целям.

В случае продажи бизнеса с недостатками (если бизнес продаётся как компания), в принципе, покупатель также может рассчитывать на указанные в предыдущем абзаце меры защиты, однако при условии, что в договоре купли-продажи компании (доли в ООО) прямо и чётко предусмотрено, что договорная цена компании (цена доли в уставном капитале компании) определена на основе приведённого продавцом перечня имущества компании, основывается на сведениях об имуществе компании, которые прямо приведены в договоре купли-продажи (вместе с перечнем соответствующего имущества) и что в случае недостоверности таких сведений/недостатка имущества, покупатель вправе применить любые из ранее указанных мер защиты своих прав.

6. Корпоративные особенности сделок купли-продажи бизнеса как компании и как предприятия (имущественного комплекса)

Как в случае продажи бизнеса как компании, так и в случае продажи бизнеса как предприятия (имущественного комплекса), покупателю необходимо внимательно изучить корпоративную документацию компании — в первую очередь устав компании, затем приказы/протоколы/решения коллегиальных органов управления и т.д. Необходимо проверить, имеются ли полномочия на сделку у подписанта (в случае продажи бизнеса как имущественного комплекса — руководителя компании или его представителя; в случае продажи бизнеса как компании — участника/участников компании или его/их представителей), имеются ли необходимые корпоративные и иные разрешения/одобрения/согласия на сделку, не содержатся ли какие-либо запреты на заключение и исполнение сделки в уставе компании и иных важных корпоративных документах (например, корпоративных договорах).

Корпоративной особенностью продажи бизнеса как имущественного комплекса является то, что продавцом бизнеса выступает компания (не говорим про индивидуальных предпринимателей, поскольку этот кейс гораздо проще) и сделка по продаже имущественного комплекса почти всегда будет для неё крупной сделкой, поэтому для чистоты сделки будет нужно одобрение уполномоченного органа управления на такую сделку.

Корпоративной особенностью продажи бизнеса как компании является то, что продавцом бизнеса фактически являются участники (акционеры) компании и для чистоты сделки продавцы не должны иметь ограничений/запретов на продажу своих долей (заблаговременно устранить такие запреты/ограничения), а также должны быть соблюдены корпоративные процедуры, в том числе процедуры, связанные с преимущественным правом покупки долей другими участниками/самой компанией. Не стоит забывать и о нотариальном согласии супруга/супруги каждого участника компании, продающего свою долю в компании.

Так или иначе, при каждом способе продажи бизнеса имеются свои корпоративные особенности и сложности, которые необходимо учитывать и разрешать при подготовке, заключении и исполнении сделки.

7. Иные особенности купли-продажи бизнеса как компании и как предприятия (имущественного комплекса)

В соответствии со ст. 559 Гражданского кодекса РФ исключительные права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания), а также принадлежащие ему на основании лицензионных договоров права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором. Указанные активы по умолчанию являются частью предприятия (имущественного комплекса).

Однако права продавца бизнеса (предприятия), полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче покупателю предприятия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Передача покупателю в составе предприятия обязательств, исполнение которых покупателем невозможно при отсутствии у него такого разрешения (лицензии), не освобождает продавца от соответствующих обязательств перед кредиторами. За неисполнение таких обязательств продавец и покупатель несут перед кредиторами солидарную ответственность.

Что касается купли-продажи бизнеса как компании, то как интеллектуальная собственность, так и лицензии (разрешения на занятие соответствующими видами деятельности) фактически переходят во владение покупателя, а юридически остаются закреплёнными за тем же субъектом, что и раньше — за компанией, ведь, повторюсь, при продаже бизнеса как компании собственник бизнеса (компания) не меняется, меняются владельцы (акционеры/участники) собственника бизнеса — компании.

Таким образом, приобретение бизнеса как компании выгодно, как минимум, ещё и с точки зрения «автоматического» перехода к покупателю всех ранее приобретённых продавцом лицензий/разрешений.

По вопросам оформления сделок купли-продажи бизнеса, опционов, корпоративных и инвестиционных сделок прошу обращаться по нижеуказанным контактным данным:

С уважением, Евгений Рябов, бизнес-юрист, автор книги «Стартап и инвестор: правила игры»

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