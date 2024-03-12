Партнёрский договор и корпоративный договор: сходство и различия договорных конструкций

На практике предприниматели нередко путают корпоративный договор и партнёрский договор. В этой статье кратко рассмотрим сущностные сходства и различия данных договорных конструкций.

Корпоративный договор — это договор, направленный на регулирование корпоративных отношений (корпоративных прав и обязанностей) между участниками корпорации (ООО или АО), а в некоторых случаях, между участниками корпорации и иными лицами (потенциальными инвесторами или держателями опционов, например) (в последнем случае более правильно говорить о квазикорпоративном договоре).

Партнёрский договор — это договор между бизнес-партнёрами, направленный на регулирование отношений по созданию и(или) ведению и(или) управлению и(или) распоряжению и(или) ликвидации [общего] бизнеса. При этом бизнес может быть представлен не в форме компании (корпорации), а в форме, например, ИП (когда один из партнёров ведёт операционную деятельность, а другой вносит иной вклад в бизнес).

По сути, корпоративный договор является разновидностью партнёрского договора.

При этом, корпоративный договор является прямо предусмотренным законодательством договором (поименованный договор), а партнёрский договор прямо не предусмотрен законодательством (непоименованный договор), но на практике последний также часто применяется и в силу законодательного принципа свободы договора находит судебную защиту.

Таким образом, в широком смысле любой корпоративный договор - это партнёрский договор, но не любой партнёрский договор является корпоративным.

Какие задачи решает партнёрский договор, но не решает корпоративный?

С помощью партнёрского договора можно урегулировать:

условия и порядок создания компании в будущем (однако обязать партнёра в судебном порядке принять участие в создании компании невозможно, но можно предусмотреть иную санкцию, например неустойку или обратный опцион на передачу доли в другой компании);

порядок ведения общего бизнеса без создания корпорации (в таком случае партнёрский договор может приобрести признаки инвестиционного в случае, если один из партнёров вкладывается в бизнес только имуществом);

порядок управления общим бизнесом (без создания корпорации), в том числе его дальнейшей продажи или ликвидации;

порядок распределения прибыли в общем бизнесе, не относящегося к выплатам дивидендам участникам корпорации;

иные вопросы.

Подробно о корпоративном договоре можно почитать здесь

Партнёрский договор, как и корпоративный, не нужно заверять нотариально, оба договора заключаются в простой письменной форме.

Если сведения о наличии в корпорации корпоративного договора (или нескольких корпоративных договоров) в соответствии с законодательством можно внести в ЕГРЮЛ, то сведения о наличии партнёрского договора в ЕГРЮЛ внести не получится по понятным причинам — договор прямо не предусмотрен законодательством, действует часто вне рамок существования юридического лица (и тем более корпорации), а если он заключен в отношении прав и обязанностей участников корпорации, то даже имея название «партнёрский договор», он автоматически становится корпоративным.

С уважением, Евгений Рябов, инвестиционный и корпоративный юрист, предприниматель, автор книги«Стартап и инвестор: правила игры»

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