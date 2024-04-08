Евгений Рябов
Заем

Договор займа с конвертацией в долю ООО, которое будет создано в будущем (!): как оформить и какие есть нюансы. Рассказывает инвестиционный юрист

На практике встречаются случаи, когда инвестор и предприниматель заключают договор займа с правом конвертации в долю ООО, которого ещё не существует и которое будет создано в будущем. Классический договор конвертируемого займа здесь использовать нельзя, поэтому приходится креативить. О том, как это сделать, рассказываю в этой статье.
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Для начала представлюсь. Меня зовут Евгений Рябов, с 2010 года я занимаюсь юридической практикой, с 2014 года специализируюсь на инвестиционных, корпоративных, M&A и иных бизнес-сделках. Пишу о юридических аспектах бизнеса и инвестиций с 2016 года (в 2019 году выпустил книгу «Стартап и инвестор: правила игры»), с тех пор юридические схемы не перестают развиваться — в своих статьях рассказываю про новые юридические изобретения в сфере бизнеса и инвестиций, реализуемые мною на практике.

Эта первая статья в Рунете, в которой поднимается вопрос конвертации займа в долю в ООО, которого ещё нет и которое будет создано в будущем.

Помню, например, моя статья об опционах в 2016 году и статья о защитном опционе в 2018 году тоже были первые в своей области и вызывали некоторый скепсис у «глубинного юриста» относительно широты применения опционов, однако сейчас использование опционов в инвестиционных и M&A сделках стало чуть ли не must have, поэтому, думаю, схема с конвертацией займа в долю в будущем ООО также может получить популярность при определённых экономических условиях.

Итак, речь в статье пойдёт о конвертации долга в долю в уставном капитале ООО, поскольку это наиболее популярная форма организации бизнеса в России, да и кейсов с конвертацией займа в акции будущего АО у меня в практике пока ещё нет, а кейсы с ООО есть.

Как я уже отметил в начале, при структурировании сделки займа с правом конвертации в долю в будущем ООО использовать классическую модель конвертируемого займа (предусмотренную, например, статьёй 19.1 Закона об ОООнельзя, ибо она предусматривает существование ООО уже на момент заключения сделки.

При этом, если юридического лица (ООО) на момент сделки займа с конвертацией ещё нет (и нет пока необходимости в его существовании), инвестор и предприниматель могут заключить договор «коммерческого» целевого займа, по которому предприниматель расходует заёмные средства на развитие бизнеса, а в случае, если инвестору понравится как этот бизнес развивается, то инвестор может потребовать от предпринимателя создания ООО, передачи в собственность такого ООО используемого в бизнесе имущества (и контрактов), предоставления ему доли в уставном капитале такого ООО в обмен на погашение долга предпринимателя по договору займа.

Конечно, в договоре займа с правом конвертации в долю в будущем ООО обязательно прописываются условия конвертации и требования к будущему ООО, как то:

  • размер доли в уставном капитале будущего ООО, которую должен получить инвестор в случае конвертации и размер долга (способ его определения) по займу, который погашается в случае конвертации;

  • сроки, в течение которых инвестор может предъявить требования о конвертации;

  • сроки, в течение которых предприниматель обязуется создать ООО, обеспечить соблюдение требований к нему и заключить с инвестором договор купли-продажи доли.

Нужно учитывать, что коль скоро речь идёт о создании ООО в будущем и совместном участии в нём инвестора и предпринимателя, то договор займа с конвертацией также должен в качестве приложений включать в себя проект устава будущего ООО, а также проект корпоративного договора между участниками ООО (при необходимости).

В случае отсутствия указанных документов создание ООО может застопориться и может возникнуть конфликт на этапе обсуждения содержания указанных документов. Поэтому их проекты лучше утвердить заранее (на этапе структурирования сделки займа), равно как и иные важные параметры: наименование компании, место её нахождения (адрес), кандидатура генерального директора и так далее.

Особенностью сделки займа с конвертацией в долю в будущем ООО является то, что по закону принудить в судебном порядке человека (предпринимателя в данном случае) к созданию ООО, пусть даже на заранее описанных условиях, невозможно. Это, так скажем, нарушает принцип свободы воли, который в отношении создания новых субъектов права действует «железобетонно».

Поэтому для обеспечения исполнения указанной сделки лучше прибегать к иным средствам: неустойкам за бездействие, повышению процентной ставки по займу в случае несоздания ООО и уклонения от передачи доли инвестору, опциону на лишение доли заёмщика в другой (уже существующей) компании, etc.

Также в договоре займа с конвертацией в долю в будущем ООО лучше прописать детали процесса конвертации и заверения (гарантии) предпринимателя (заёмщика), как то:

  • инвестор имеет право проверить соблюдение требований к ООО (передачу в ООО необходимого имущества, использование утвержденного проекта устава и так далее) и отказаться от конвертации в случае, если требования не будут соблюдены (в таком случае к предпринимателю будут применены санкции за бездействие);

  • конкретное место и время конвертации определяется, например, инвестором: инвестор направляет предпринимателю письмо по электронной почте и СМС, в которых указываются место конвертации (адрес кабинета нотариуса для удостоверения сделки купли-продажи доли в ООО) и время конвертации (в пределах графика работы нотариуса, но не ранее чем через 1 рабочий день после получения уведомления);

  • предприниматель в случае получения от инвестора уведомления о месте и времени конвертации обязан взять с собой все необходимые для конвертации документы (можно указать список таких документов в договоре займа) и явиться на место конвертации в указанный срок, в противном случае будет считаться, что инвестор уклоняется от конвертации и к нему будут применены предусмотренные договором санкции;

  • предприниматель заверяет (гарантирует), что: передаваемая предпринимателю доля в ООО будет свободна от ограничений, запретов, арестов, притязаний каких-либо третьих лиц; сделок, направленных на отчуждение имущества ООО или какой-либо доли в ООО, на момент конвертации не будет существовать; ООО не будет иметь каких-либо долгов перед третьими лицами, государственными, муниципальными и иными уполномоченными организациями (фондами), кроме тех, о которых в письменном виде будет уведомлён инвестор; etc.

Вообще, договор [целевого] займа с конвертацией в долю в будущем ООО можно назвать как непоименованной сделкой, так и смешанной, в которую входит классическая модель договора займа, сделка о зачёте взаимных однородных требований в будущем, сделка по предоставлению заверений и гарантий, сделка о создании ООО в будущем под угрозой денежных и иных гражданско-правовых санкций в случае ее неисполнения.

Так или иначе, но описания сделки займа с конвертацией долга в долю (акции) будущей компании в законодательстве нет, что, конечно же, не мешает применять такую договорную конструкцию на практике.

Просто нужно учитывать, что к таким сделкам следует подходить более творчески и обеспечивать их исполнение различными способами, не предполагающими судебное принуждение к исполнению сделки.

Форма договора займа с конвертацией долга в долю (акции) будущей компании — простая письменная, нотариального удостоверения не требуется. Единственное, что сама сделка конвертации через куплю-продажу доли в уставном капитале созданного ООО осуществляется в нотариальной форме.

Суть конвертации заключается в том, что по результатам заключения договора купли-продажи доли в ООО инвестор должен оплатить предпринимателю покупную цену доли, а предприниматель должен вернуть инвестору тело займа (плюс проценты) - эти два встречных однородных (денежных) обязательства (долга) погашаются взаимозачётом и конвертация долга по займу в долю в компании завершается положительным результатом (долг по займу гасится, доля оплачивается).

Если у вас есть вопросы или запрос на структурирование сделки займа с конвертацией долга в долю (акции) будущей компании, можете обращаться по контактным данным, указанным в описании профиля.

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Евгений Рябов
Заем

Договор займа с конвертацией в долю ООО, которое будет создано в будущем (!): как оформить и какие есть нюансы. Рассказывает инвестиционный юрист

На практике встречаются случаи, когда инвестор и предприниматель заключают договор займа с правом конвертации в долю ООО, которого ещё не существует и которое будет создано в будущем. Классический договор конвертируемого займа здесь использовать нельзя, поэтому приходится креативить. О том, как это сделать, рассказываю в этой статье.

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