Медиатор — специалист по разрешению споров. Как быстро и выгодно разрешить конфликт в бизнесе с помощью медиации — лайфхаки. Как найти медиатора и может ли им быть юрист

Многие предприниматели, инвесторы и иные совладельцы компаний рано или поздно становятся участниками конфликта в бизнесе. Бизнес-конфликт — дело стрессовое, которое помимо всего прочего требует понимания многих юридических и психологических тонкостей. Хорошо помочь в выгодном и быстром разрешении конфликта может медиатор. Поговорим об этом в этой статье.

Согласно действующему законодательству медиация — это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.

Иными словами, медиация направлена на быстрое и взаимовыгодное разрешение конфликта в бизнесе с помощью медиатора (профессионального или непрофессионального) — эксперта по разрешению споров.

В сфере разрешения бизнес-конфликтов с помощью медиатора действует несколько базовых правил:

медиатор должен быть объективен и неангажирован (не заинтересован в победе одной из сторон), в противном случае он перестаёт быть медиатором и становится консультантом/представителем одной из сторон конфликта;

медиатор не должен оказывать какой-либо стороне конфликта юридическую, консультационную или иную помощь (медиатор работает на все стороны конфликта одновременно);

медиатор должен понимать специфику конфликта, то есть если речь идёт о корпоративном конфликте, связанном, например, с долями в уставном капитале ООО, то он должен разбираться в корпоративном праве и юридическими возможностями, связанными с теми или иными сценариями (схемами) разрешения конфликта;

медиатор должен понимать психологию конфликта, то есть учитывать и использовать в работе психологические аспекты отношений сторон конфликта;

медиатор должен обладать высокой стрессоустойчивостью и психической устойчивостью, поскольку нередко бизнес-конфликты происходят в [крайне] агрессивной среде, а кто-то из сторон конфликта может постараться повлиять на медиатора;

медиатор должен сохранять конфиденциальность и без согласия сторон конфликта не давать публичные заявления по существу спора.

Как найти подходящего медиатора?

Как видно, медиатор — это специалист, обладающий комплексной компетенцией.

Можно ли привлекать в качестве медиатора психолога? Скорее нет, чем да.

В каких-то ситуациях, конечно же, психолог может помочь прийти к «общей канве» разрешения конфликта, однако для этого далеко не всегда нужна глубокая психологическая компетенция. Более того, психолог без понимания юридических аспектов вряд ли сможет построить в своей голове финальные версии сценариев разрешения конфликта, поскольку такие финальные версии так или иначе связаны с юридическими вопросами и конкретными документами.

Можно ли привлекать в качестве медиатора бывшего силовика? Скорее нет, чем да, в принципе, по тем же самым причинам, а также по причинам профессиональной деформации, связанной с силовыми методами работы (что в условиях медиации будет только мешать). При этом, как консультант одной из сторон конфликта бывший силовик может быть полезен гораздо чаще.

По понятным причинам криминальные фигуры в качестве возможных кандидатур для исполнения роли медиатора здесь мы не рассматриваем, однако, конечно, на деле такое встречается, но и в этом случае так или иначе стороны прибегают к услугам юристов, поскольку любое решение по разрешению конфликта на деле реализуется документально (юридически), а юридическая реализация, как правило, вносит определённую специфику и это приходится учитывать.

В соответствии же с довольно устоявшимся мнением на этот счёт — юрист, специализирующийся на теме, связанной с объектом бизнес-конфликта (например, долями/акциями в компании - в этом случае корпоративный юрист), обладающий опытом разрешения конфликтов или, как минимум, опытом творческой разработки организационно-юридических схем в бизнесе, отвечающий признакам стрессоустойчивости/психической стабильности и умеющий разбираться в человеческой психологии, отлично подходит на роль медиатора для разрешения конфликтов в бизнесе.

О профессиональных и непрофессиональных медиаторах

В Российской Федерации действует закон, регулирующий деятельность и статус медиаторов — Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Согласно этому закону медиаторы могут быть профессиональными и непрофессиональными.

При этом закон прямо разрешает заниматься медиацией лицам, которые не получили официальный статус профессионального медиатора. И это правильно, потому что в той или иной ситуации непрофессиональный медиатор может оказаться эффективнее профессионального медиатора.

Закон устанавливает следующие требования к непрофессиональным медиаторам: возраст от восемнадцати лет, полная дееспособность и отсутствие судимости.

Требования к профессиональным медиаторам: возраст от двадцати пяти лет, высшее образование и дополнительное профессиональное образование по вопросам применения процедуры медиации.

Стоит также отметить, что процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда до начала проведения процедуры медиации, может проводиться только профессиональными медиаторами, в остальном каких-либо принципиальных различий в статусе профессиональных и непрофессиональных медиаторов нет.

Резюме: стороны конфликта вправе обратиться за разрешением спора как к профессиональному, так и непрофессиональному медиатору. Наличие официального статуса профессионального медиатора не гарантирует его эффективность и компетентность в конкретном виде конфликта, а отсутствие, например, у юриста статуса профессионального медиатора — не исключает его эффективность и компетентность в вопросах разрешения бизнес-конфликтов.

Особенности медиации в соответствии с законодательством

Закон о медиации предусматривает определённые тонкости проведения этой процедуры, например, заключение соглашение о проведении процедуры медиации. Однако на деле заключение такого соглашения не является обязательным, более того, медиация может быть успешно проведена и без соблюдения формальностей, указанных в законе о медиации. Закон о медиации является, так сказать, «рамочным» — то есть оставляет решение практически всех вопросов на усмотрение сторон конфликта.

По этой причине я мало внимания уделяю здесь разбору содержания указанного закона и больше сосредотачиваюсь на конкретных деталях процесса медиации. Итак, перейдём к конкретным инструментам разрешения конфликтов в бизнесе в рамках медиации.

Инструменты разрешения конфликтов в бизнесе

Здесь мы рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся конфликтные ситуации и некоторые (не все!) инструменты (варианты) их разрешения.

Конфликт, не связанный с расставанием бизнес-партнёров и основанный на невыполнении тем или иным партнёром своих обязательств в бизнесе

Часто бывает, что кто-то из бизнес-партнёров (назовём его "партнёр A") недоволен тем, что другой партнёр (назовём его "партнёр N") больше не занимается бизнесом или занимается им очень мало и на этой почве формируется конфликт.

В данной ситуации, учитывая психологические особенности отношений партнёров и с помощью демонстрации партнёру N картины, при которой он может потерять больше в случае эскалации конфликта, могут быть предложены следующие варианты его разрешения:

соотношений долей/акций партнёров в бизнесе остаётся прежним, однако с помощью внесения изменений в корпоративные документы уровень корпоративного контроля (в компании) одной стороны конфликта увеличивается, а у другой стороны — уменьшается (например, при голосовании по определённым вопросам управления компанией партнёр N вынужден будет соглашаться с мнением партнёра А и голосовать соответствующим образом) — это может восстановить утраченный баланс и нивелировать конфликт;

соотношение долей/акций партнёров в бизнесе остаётся прежним, однако партнёр N начинает получать дивиденды непропорционально размеру своей доли/пакета акций в меньшую сторону, а партнёр А получает дивиденды больше, чем ему полагается при пропорциональном их распределении;

соотношение долей/акций партнёров в бизнесе может быть изменено в сторону увеличения доли/пакета акций партнёра А за счёт доли партнёра N на основании опциона в случае, например, неучастия в бизнесе партнёра N более 1 года, или в случае достижения партнёром А определённых положительных показателей в бизнесе;

в компанию может быть введён новый партнёр (инвестор) за счёт уменьшения доли/пакета акций партнёра N, который своим денежным вкладом компенсирует отсутствие (снижение доли участия) партнёра N в бизнесе;

и так далее.

Конфликт, связанный с расставанием бизнес-партнёров и «русская рулетка»

Данный вариант актуален, когда бизнес-партнёры находятся в конфликте на почве, например, сильной личной неприязни или из-за принципа, и исключают возможность совместного владения компанией в будущем.

В такой ситуации сразу возникает вопрос - кто из партнёров должен уйти из компании и какую компенсацию (денежную сумму) он должен за это получить.

Решается такая ситуация довольно просто с точки зрения механики, но довольно сложно с точки зрения оформления документов (но это того стоит, конечно же).

Принцип разрешения конфликта здесь примерно такой же, как и при разрешении известного детского конфликта, связанного с дележом пиццы: один ребёнок режет пиццу (формирует куски), а другой первым выбирает понравившийся ему кусок. Если второй выбирает кусок бОльшего размера, то первый несёт за это ответственность — ведь он сам нарезал пиццу (сформировал куски). Таким образом конфликт интересов разрешается.

При реализации механизма «русской рулетки» один из партнёров (тот, кто успел принять решение первым) направляет другому партнёру своё предложение по определению цены компании (далее — «ценовое предложение»). Получивший ценовое предложение партнёр обязан либо продать свою долю в компании первому партнёру по обозначенной цене, либо купить долю в компании, принадлежащую первому партнёру, по обозначенной цене.

Конечно же, цена продажи или выкупа определяется пропорционально продаваемой или выкупаемой доли (в ценовом предложении указывается либо цена всей компании, либо цена 1 процента доли в компании, что, по сути, одно и то же, и на основе этой цены рассчитывается стоимость продаваемой/покупаемой доли).

По сути, в механизме «русской рулетки» всё крутится вокруг цены компании, которую определил успевший первым это сделать партнёр. Альтернативной цены уже не будет, второму партнёру придётся работать с уже обозначенной ценой и рассчитывать свою стратегию исходя из неё — продавать свою долю или покупать долю партнёра. Образно говоря, в «русской рулетке» выстрел только один и его совершает первый успевший принять ценовое решение, второму приходится только выбирать — «покупать» или «продавать».

В том, что здесь всё «крутится» вокруг одной цены, и заключается в какой-то степени минус этой схемы. Зато условным плюсом является быстрота происходящих процессов. С другой стороны, партнёры могут застыть в ожидании и события могут «заморозиться» на время, но на практике рано или поздно, кто-то «стрельнет» первым и сделает это тот, кто быстрее просчитает дальнейшие (выгодные для себя и невыгодные для партнёра) ходы.

Конфликт, связанный с расставанием бизнес-партнёров и «техасская перестрелка»

В «техасской перестрелке», в отличие от «русской рулетки», делается два ценовых предложения (два «выстрела») — «стреляет» каждый партнёр. То есть каждый из партнёров делает другому ценовое предложение. И тот, кто предложил более высокую цену компании (кто оценил компанию выше), выкупает долю другого партнёра по предложенной им самим же цене и остаётся в компании.

О том, как на деле оформляется "русская рулетка" и "техасская перестрелка" можно почитать здесь.

Конфликты, связанные с операционными вопросами (назначением генерального директора, изменением бизнес-модели компании, распределением или нераспределением дивидендов, созданием совета директоров и так далее)

В «операционных» конфликтах большое внимание уделяется коучинговой работе медиатора.

Коучинг — последовательное задавание продвигающих к цели вопросов, в результате получения ответов на которые участники могут прийти к выявлению противоречий в своей позиции, осознанию варианта, который не охватывался воображением (мышлением) участников, отсечению наименее выгодных вариантов и выявлению наиболее выгодного варианта развития ситуации (разрешения конфликта).

Коучинг полезен тем, что помогает участникам конфликта взглянуть на ситуации с нового ракурса, пересмотреть свою позицию или позицию оппонента. Во многом именно благодаря этому происходит "бескровное" разрешение конфликта.

Конечно, медиатор, выполняющий роль коуча должен понимать специфику сложившейся ситуации и её юридические тонкости, поскольку не любое психологически оптимальное решение с точки зрения его юридического оформления и реализации может соответствовать закону. Хотя, справедливости ради надо отметить, что подавляющее большинство решений можно грамотно оформить юридически, главное — знать как.

Для качественного продвижения к разрешению конфликтной ситуации медиатор и участники конфликта должны обладать достоверными фактами и аналитическими оценками тех или иных факторов. В этом отношении нередко приходится обращаться к помощи узкопрофильных экспертов - аудиторов, оценщиков, бухгалтеров, налоговых юристов, технических экспертов и так далее.

Конфликты, связанные с разделом бизнеса

Конфликты, связанные с разделом бизнеса очень болезненны, поскольку с точки зрения бизнеса при таком раскладе проигрывает каждый участник конфликта. Бизнес, который потерял свою часть, часто на первых порах попадает либо в кассовый разрыв, либо в кризис, и как следствие, далеко не всегда выживает. Поэтому вместо раздела бизнеса, на мой взгляд, лучше в первую очередь рассмотреть вариант с «русской рулеткой» или «техасской перестрелкой» — так вместо двух погибших (потенциально) бизнесов может остаться один, но скорее всего, живой.

Но если имеется принципиальная позиция сторон, которая подразумевает раздел бизнеса, то здесь стоит учитывать следующее.

Стороны конфликта в первую очередь должны составить разделительный баланс (хотя бы для начала на салфетке) — какие активы и пассивы бизнеса кому из партнёров достаются.

Здесь для быстрого разрешения конфликта, если доли партнёров в бизнесе равны, я рекомендую сделать следующее:

готовится разделительный баланс, в котором формируются отдельные имущественные комплексы в количестве, равном количеству бизнес-партнёров, при это каждый сформированный имущественный комплекс является максимально самодостаточным с точки зрения бизнеса;

проводится лотерея, в рамках которой каждый партнёр «из шляпы» достаёт билет, на котором написано «имущественный комплекс 1» или «имущественный комплекс 2», etc. В итоге каждый из партнёров остаётся с тем имуществом, которое ему досталось благодаря фортуне.

После завершения лотереи партнёры приступают к юридическому оформлению её результатов, что в рамках раздела бизнеса представляет собой довольно объёмную и кропотливую работу.

Если же доли партнёров в бизнесе не равны, но принято решение о разделе бизнеса, то лотерея, конечно же, не поможет. Здесь ситуация является гораздо более сложной, ибо нужно сформировать имущественные комплексы, которые мало того что должны учитывать пропорции долей участников конфликта, так ещё и должны быть максимально самодостаточны с точки зрения бизнеса или хотя бы представлять собой реальную ценность в отрыве от другой (отделившейся) части бизнеса.

Для решения этой задачи к делу, как правило, подключаются оценщики, аудиторы, бухгалтеры, которые помогают медиатору сформировать имущественные комплексы, соответствующие ранее указанным критериям и предпочтениям участников бизнес-конфликта.

Если у вас есть вопросы по обозначенной теме или запрос на разрешение конфликта в бизнесе (проведение медиации), можете обращаться по контактным данным, указанным в описании профиля или ниже.

С уважением, Евгений Рябов, инвестиционный, корпоративный и M&A юрист, автор книги

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