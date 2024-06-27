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Евгений Рябов
Ведение бизнеса

Совет директоров в ООО (малом и среднем бизнесе): что такое, как создать, в чём польза, каковы полномочия и порядок принятия решений. Рассказывает корпоративный юрист

Российская экономика всё ещё остаётся довольно молодой и прогрессивные корпоративные инструменты управления в нашей стране пока только входят в широкий оборот. Преимущества совета директоров в бизнесе очевидны, однако мало кто знает как им пользоваться. Поговорим об этом в статье.
Совет директоров в ООО (малом и среднем бизнесе): что такое, как создать, в чём польза, каковы полномочия и порядок принятия решений. Рассказывает корпоративный юрист
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Наличие совета директоров в большей степени присуще крупному бизнесу. Однако средний и даже малый бизнес также может использовать в своей практике преимущества этого корпоративного института.

В статье 64 Закона об акционерных обществах говорится, что в обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций менее 50 устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. То есть законодатель создал границу, за которой наличие совета директоров обязательно — это 50 и более акционеров в компании.

При этом, совет директоров может быть создан как в акционерных обществах с числом акционеров менее 50, так и в обществах с ограниченной ответственностью с любым количеством участников.

В этой статье поговорим про совет директоров в ООО, поскольку подавляющее большинство компании в России инкорпорированы в этой форме юридического лица и преимущества совета директоров в этих компаниях пока ещё явно недооценены.

Что такое совет директоров?

Совет директоров — это коллегиальный (коллективный) орган управления компанией (корпорацией), который избирается её участниками (акционерами) в целях делегирования части полномочий общего собрания участников (акционеров) для более оперативного и качественного управления компанией.

С точки зрения статьи 65.1 Гражданского кодекса РФ корпорации — это юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в форме общего собрания участников (акционеров).

Законом предусмотрено 3 основных уровня управления компанией:

  • (1) общее собрание участников (акционеров) компании;

  • (2) совет директоров компании;

  • (3) генеральный директор компании.

Может быть ещё дополнительный уровень — это коллегиальный исполнительный орган компании (правление, дирекция и т.д.), который возглавляется генеральным директором компании, но это довольно экзотический случай и я не буду здесь его учитывать.

Исходя из логики управленческого корпоративного «слоёного пирога» видно, что совет директоров занимает средний уровень — он призван забрать часть полномочий у общего собрания участников как источника власти в компании и за счёт этого оперативно контролировать действия генерального директора.

Здесь можно провести параллели с системой государственного управления: общее собрание участников (акционеров) как и народ является источником власти; чтобы не собирать часто референдум (не отвлекать людей часто от насущных дел) образуется совет директоров как парламент (коллективный орган управления, которому делегирован определенный объём власти); наиболее оперативным органом управления является генеральный директор как президент.

Как и в парламент, в совет директоров, по задумке, включаются лица, обладающие большей компетенцией по управлению бизнесом (по сравнению с народом/акционерами).

Совет директоров для этого и созывается — для формирования компетентного в вопросах управления бизнесом органа. Для этих целей в совет директоров часто включаются различные специалисты/эксперты, полезные для бизнеса. Такими специалистами могут быть финансисты, экономисты, юристы, технические специалисты, инженеры, учёные, сторонние управленцы и так далее.

Конечно, как я уже ранее отмечал, второй целью созыва совет директоров является снятие нагрузки с акционеров и более оперативное решение бизнес вопросов путём использования профессионального коллективного разума.

В отличии от акционерных обществ в обществах с ограниченной ответственностью совет директоров не является обязательным органом управления, как минимум, потому что количество участников ООО не может превышать как раз таки число 50 (это число уже фигурировало ранее в статье в контексте обязательности совета директоров для АО).

Как создать совет директоров в ООО?

Для того, чтобы созвать (создать) в ООО совет директоров, этот орган должен быть предусмотрен уставом компании. Если в уставе соответствующих положений о совете директоров нет, то для его созыва в устав такие положения необходимо внести.

После внесения в устав компании положений о совете директоров для его создания созывается общее собрание участников ООО, на котором принимаются соответствующие решения об образовании совета директоров в соответствии с обозначенными в уставе параметрами, назначении председателя совета директоров и так далее.

Для созыва совета директоров достаточно простого большинства (более 50%) голосов участников ООО, если большее количество голосов не предусмотрено уставом ООО.

Какие вопросы (полномочия) входят в компетенцию совета директоров ООО?

В компетенцию совета директоров ООО может входить разный объём полномочий. Всё зависит от уровня доверия к совету директоров со стороны участников (акционеров) и уровня нагрузки, которую с себя хотят снять акционеры путём делегирования власти (полномочий) совету директоров.

Приведу перечень вопросов, решение которых может быть отнесено к компетенции совета директоров ООО:

  • Создание филиалов и открытие представительств общества (пункт 2.1 статьи 32 Закона об ООО);

  • Создание дочерних компаний, приобретение долей в других компаниях (статья 6 Закона об ООО);

  • Участие общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций (пункт 2.1 статьи 32 Закона об ООО);

  • Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества) (пункт 2.1 статьи 33, пункт 8 статьи 37 Закона об ООО);

  • Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (пункт 2.1 статьи 33, пункт 8 статьи 37 Закона об ООО);

  • Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг (пункт 2.1 статьи 33, пункт 8 статьи 37 Закона об ООО);

  • Определение основных направлений деятельности общества (пункт 2.1 статьи 32 Закона об ООО);

  • Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним (пункт 2.1 статьи 32 Закона об ООО);

  • Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему (пункт 2.1 статьи 32 Закона об ООО);

  • Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (пункт 2.1 статьи 32 Закона об ООО);

  • Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества (пункт 2.1 статьи 32 Закона об ООО);

  • Формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

  • Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

  • Использование резервного фонда и иных фондов общества;

  • Формирование и утверждение ценовой и тарифной политики общества;

  • Формирование и предоставление общему собранию участников общества предложения о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии;

  • Одобрение выполнения генеральным директором работы по совместительству в других организациях, наложение взысканий генеральному директору общества;

  • Иные вопросы, предусмотренные законодательством или уставом общества, не отнесённые к исключительной компетенции общего собрания участников общества.

Все указанные полномочия совета директоров могут относится к компетенции общего собрания участников компании, а часть из них -- могут относиться к компетенции генерального директора компании; конкретный объём полномочий совета директоров в каждом случае определяется уставом компании и решением общего собрания участников компании.

Состав совета директоров ООО

Законом не регламентируется точное количество членов (участников) совета директоров, однако на практике их количество составляет чаще всего от 3 до 12. Конечно, для более оперативного принятия решений советом директоров количество его участников имеет смысл делать нечётным.

Генеральный директор общества и его участники (акционеры) могут являться участниками (членами) совета директоров, при этом, генеральный директор не может являться председателем совета директоров.

Конкретные параметры совета директоров (количество членов, компетенция, порядок созыва/заседаний, порядок принятия решений и так далее) определяются индивидуально уставом компании, решением общего собрания участников общества о созыве совета директоров, [опционально] положением о совете директоров компании.

Созыв и проведение заседаний совета директоров компании

В целом, порядок созыва и проведения заседаний совета директоров компании строится на тех же принципах, что и порядок созыва и проведения общего собрания участников компании.

Так, чаще всего для кворума достаточно участия более половины членов совета директоров, а для принятия решений советом директоров может быть достаточно более половины [голосов] от общего количества членов совета директоров или (в принципе, это может быть предусмотрено уставом) более половины [голосов] участвующих в заседании членов совета директоров.

Заседания совета директоров компании могут проводиться как очно (физическое присутствие/участие членов совета директоров на заседании) , так и заочно/дистанционно (удалённое участие членов совета директоров на заседании).

Полномочиями созыва заседания совета директоров компании могут обладать в соответствии с уставом компании любой участник (акционер) компании, генеральный директор, член совета директоров, ревизионная комиссия (ревизор) общества, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества.

Чем полезен и удобен совет директоров в компании? В чём его преимущества?

Совет директоров почти свободен от законодательного регулирования, поэтому уставом компании можно создать очень гибкую систему деятельности этого органа.

Это является главным преимуществом совета директоров по сравнению с общим собранием участников компании.

Также совет директоров позволяет путём довольно небольших усилий и средств создать в компании квалифицированный/компетентный/интеллектуальный коллегиальный орган управления. Аккумулирование компетенций различных специалистов/экспертов из различных сфер может дать компании необходимый синергетический эффект и вывести компанию на новые высоты в бизнесе.

Оперативность созыва и принятия решений, привлечение на парт-тайм ценных экспертов для принятия бизнес-решений, использование конструктивных дискуссий (мозговых штурмов), более гибкий контроль над действиями генерального директора и его команды — безусловные преимущества совета директоров, из-за которых собственникам бизнеса (акционерам) стоит пристальнее присмотреться к этому институту корпоративного управления, гораздо более популярного за рубежом (по сравнению с текущим положением в нашей стране).

Если вас интересует создание совета директоров в компании, структурирование инвестиционных или корпоративных сделок, можете написать по контактным данным, указанным в описании профиля.

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