Какие ошибки партнёры (предприниматели и инвесторы) совершают на ранней стадии бизнеса и как их избежать. Фрагмент книги «Стартап и инвестор: правила игры»

Предприниматели и инвесторы часто игнорируют на самой ранней стадии бизнеса многие ключевые вопросы. Однако их игнорирование нередко порождает разногласия и конфликты между бизнес-партнёрами. В этой статье разберём, какие вопросы бизнес-партнёрам нужно задать в первую очередь и как их грамотно урегулировать на практике.

5 лет назад в свет вышла книга «Стартап и инвестор: правила игры», которая является одной из первых в России прикладных юридических книг для предпринимателей, инвесторов и бизнес-юристов. Книга была опубликована издательством «ЭКСМО». В настоящее время срок лицензии издательства на книгу истёк и я, как автор, могу свободно публиковать её фрагменты в сети.

Так выглядела первая обложка электронной версии книги, когда она продавалась издательством «ЭКСМО»:

Как правильно оформить партнёрство в бизнесе (отношения бизнес-партнёров) и защититься от ненадёжного партнёра. Фрагмент книги «Стартап и инвестор: правила игры»

К этому моменту книга прошла довольно большой путь: участвовала в конкурсе «Книга года 2020», обрела высокий рейтинг 4.8 и множество положительных отзывов на Литресе, вошла в список рекомендованной литературы в магистерских программах некоторых московских вузов и, что самое главное (согласно обратной связи) — принесла значительную пользу читателям.

Итак, теперь сам фрагмент книги, касающийся правил оформления отношений между партнёрами в бизнесе:

Команда — это ядро любого бизнеса, любой компании.

Инвесторы вкладывают деньги в команду, а не в бизнес или бизнес-модель, как это может показаться на первый взгляд. Мир очень изменчив, в бизнесе (особенно на ранней стадии) в любой момент может потребоваться изменение бизнес-модели, и только компетентная и сплочённая команда может обеспечить жизнеспособность бизнеса в таких условиях.

Для создания устойчивой к негативным факторам команды необходимы удача, опыт и некоторые знания в области психологии и юриспруденции. Если первый и второй ингредиенты сугубо индивидуальны, то знания доступны каждому. Я изложу их в виде описания распространённых ошибок, которые партнёры допускают при создании совместных проектов.

Главная ошибка: партнёры не обсуждают многие критически важные вопросы

Часто партнёры увлечены обсуждением радужных перспектив проекта и обходят стороной неудобные вопросы типа «что будет, если Иван не разработает и не запустит сайт к такому-то сроку», или «что будет, если Костя перестанет привлекать новых клиентов», или «что будет, если инвестор не перечислит вовремя очередной транш инвестиций».

Такие вопросы некоторые предприниматели и инвесторы могут посчитать скорее оскорбительными, нежели разумными. Однако их замалчивание (игнорирование) часто порождает разногласия и конфликты между партнёрами, которые могут сильно ударить по компании и бизнесу в целом.

Когда между партнёрами нет недоговорённостей, то вероятность конфликта становится минимальной. Самыми опасными с точки зрения возникновения конфликта являются ситуации, когда в проекте деньги кончаются и когда денег становится много.

Как минимум одна из указанных ситуаций неизбежна, поэтому лучше подойти к ней подготовленным.

Итак, какие именно вопросы партнёрам лучше не оставлять без внимания и обсуждения.

1. Необходимо определить последствия невыполнения тем или иным партнёром своих обязательств в проекте

Это всегда самый неудобный вопрос. Здесь главное — чётко определить обязанности каждого партнёра и сформулировать критерии их выполнения/невыполнения:

Если партнёр отвечает за продажи, то можно прописать, что к такой-то дате он обязуется обеспечить столько-то клиентов либо обеспечить такой-то объём выручки в компании.

Если партнёр отвечает за маркетинг, то его KPI1 можно привязать к количеству лидов , отвечающих тем или иным требованиям.

Если партнёр отвечает за разработку программного обеспечения для мобильных устройств, то можно прописать, что к такому-то сроку он обязуется залить в AppStore и PlayМаркет мобильные приложения, отвечающие требованиям технического задания.

После того как критерии эффективности (KPI) сформулированы, необходимо прописать ответственность партнёра на случай их невыполнения. Это может быть денежный штраф, однако более эффективным инструментом является опцион, по которому партнёр, не выполнивший KPI, отдаёт часть своей доли (а в некоторых случаях и всю долю) другим партнёрам безвозмездно либо по заранее определённой цене.

Почему опцион лучше штрафа?

Во-первых, штраф нужно взыскивать через суд, а по опциону доля в компании спокойно забирается без суда через нотариуса.

Во-вторых, если команда после невыполнения партнёром своих обещаний не захочет видеть его в составе участников компании, то опцион позволит вывести его из компании. Данные возможности опциона заставляют каждого из партнёров максимально серьёзно относиться к выполнению своих бизнес-обещаний.

Самыми опасными с точки зрения возникновения конфликта являются ситуации, когда в проекте деньги кончаются и когда денег становится много. Как минимум одна из указанных ситуаций неизбежна, поэтому лучше подойти к ней подготовленным. Автор книги "Стартап и инвестор: правила игры", бизнес-юрист Евгений Рябов

Кто-то может подумать, что опцион — это слишком жёсткий, «нечеловечный» инструмент. Отнюдь. Опцион хорош тем, что его не обязательно реализовывать. Даже если партнёр не выполнил свои обязательства в проекте, но чисто по-человечески его можно понять, то опцион можно просто не исполнять.

Опцион обязывает только одну сторону — провинившегося партнёра, другая сторона вправе на своё усмотрение применить его или оставить без востребования. Данный инструмент предусматривает индивидуальный подход. Более подробно о том, как использовать опцион в бизнесе, расскажу в главах 3 и 6 книги.

2. Необходимо определить, могут ли партнеры выйти из компании

Особенно любят этот вопрос инвесторы, поскольку никому не хочется вкладываться в компанию, из которой в случае чего начнут разбегаться основатели.

В корпоративных документах, которые инвесторы обычно предлагают подписать основателям, одним из главных условий является запрет на выход из компании. Поскольку каждый из основателей компании в некоторым смысле тоже является инвестором проекта, то такой запрет может оказаться полезным и в соглашении между основателями.

По закону любой участник ООО, если это прямо предусмотрено уставом компании, вправе выйти из компании, заверив у нотариуса соответствующее заявление. Для компании это чревато тем, что выходящему партнёру нужно выплатить действительную стоимость его доли. Поскольку расчёт действительной стоимости доли — процедура сложная и конфликтная, а её выплата может сильно ударить по бюджету компании, запрет на выход партнёров из компании в течение определённого времени может оказаться очень даже уместным.

Конечно, партнёры могут решить, что запрет на выход из компании им не нужен. Это их право, и, наверно, не всегда данный запрет может оказаться полезным. Всё зависит от конкретной ситуации. Но задаться этим вопросом, конечно же, нужно, как минимум для выявления долгосрочных планов каждого из партнёров. Запрет на выход партнёров из компании фиксируется в уставе компании.

3. Необходимо определить, могут ли партнёры отчуждать (продавать, дарить и т.д.) свои доли в компании третьим лицам. Если нет, то в течение какого срока будет действовать такой запрет

Даже если в корпоративных документах установлен запрет на выход партнёров из компании, это не означает, что они не могут покинуть её путём отчуждения (продажи, дарения, мены) своей доли. Конечно, здесь нет риска, связанного с выплатой действительной стоимости доли вышедшему из компании партнёру. Однако есть риск увидеть в качестве нового партнёра совсем нежелательную для команды личность. Поэтому данное ограничение также имеет смысл обсудить и при необходимости закрепить в уставе компании и корпоративном договоре.

4. Важно определить, не выше или не ниже какой суммы должна быть цена доли в компании в случае её продажи

Если партнёры решили отказаться от запрета продажи долей в компании (либо срок такого запрета истёк), то установление указанного ограничения поможет избежать проблем, связанных с оценкой компании при продаже доли.

Максимальная цена устанавливается, как правило, чтобы другие партнёры могли безболезненно выкупить долю, заранее зная, сколько она будет стоить. Минимальная цена может устанавливаться для обеспечения определённой оценки компании, создания порога вхождения в капитал компании. Как правило, при установлении указанных ограничений определяется максимальная/минимальная цена одного процента доли. На основании этого значения и рассчитывается стоимость продаваемой доли.

Максимальную и минимальную цену доли прописывают в корпоративном договоре.

5. Важно определить, будет ли установлен запрет на выплату партнёрам дивидендов в течение того или иного периода. Если да, то нужно определить длительность такого периода, либо прописать способ определения его длительности

По закону ООО вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год распределять чистую прибыль между партнёрами. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием участников компании. Однако на ранних стадиях бизнеса выплата дивидендов может болезненно сказаться на его развитии. Поэтому запрет на выплату дивидендов в течение определённого срока может оказаться очень полезен.

Как правило, такой срок определяют в виде конкретного промежутка времени, либо рассчитывают по формуле, позволяющей определить, готова компания к распределению дивидендов или нет. Запрет на выплату дивидендов в течение определённого времени устанавливается в корпоративном договоре.

6. Необходимо сразу определить, каким количеством голосов будут приниматься важные решения в компании

Многие предприниматели при создании компании используют «стандартный» устав, который им обычно предлагают юристы по регистрации юридических лиц. На мой взгляд, это крайне порочная практика. Такие «стандартные» уставы нужно избегать.

То, что предлагают в качестве «стандартного» устава, — это просто устав, когда-то где-то использованный при регистрации какого-то юридического лица и впоследствии «масштабированный» при регистрации множества других компаний. Конечно, если основатели тщательно ознакомились с содержанием «стандартного» устава и он в полной мере отражает их видение, то его можно использовать. В противном случае «стандартный» устав окажется миной замедленного действия.

Устав компании — очень важный документ, который требует тонкой настройки. Первое, что нужно сделать любому, кто вступает с компанией и её основателями в корпоративные отношения, — это тщательно ознакомиться с её уставом.

В моей практике был случай, когда партнёры — хорошие приятели испортили отношения из-за голосования всего по одному вопросу. Дело было так.

Один из партнёров (назовём его Сергей) вошёл в уже существующую компанию с небольшой долей в 5 процентов. Перед вхождением в бизнес были проведены переговоры, в результате которых Сергей почему-то понял, что все важные решения в компании будут приниматься «общим согласием всех участников (партнёров)», хотя никто на переговорах ничего об этом именно в такой формулировке не говорил. Однако в памяти Сергея сохранилась именно такая формулировка. Спустя какое-то время на общем собрании участников был поднят важный вопрос, мнения по которому разделились. По разные стороны баррикад оказались Сергей и его хороший приятель (назовём его Александр), который, собственно, и пригласил Сергея принять участие в бизнесе. Никто не хотел уступать в споре, поэтому в протоколе были зафиксированы результаты голосования «как есть» — Сергей «против», Александр «за», двое других партнёров тоже проголосовали по-разному, один «против», другой «за». В итоге в соответствии с уставом компании положительное решение по вопросу было принято, голосов для этого оказалось достаточно. На претенциозный вопрос Сергея, почему решение было принято, несмотря на его несогласие с ним, Александр ответил, что оно было принято в соответствии с уставом. И Александр в этой ситуации оказался абсолютно прав. Ведь, во-первых, Сергей при вхождении в бизнес не ознакомился с уставом компании, а во-вторых, по результатам переговоров не попросил зафиксировать документально своё понимание ситуации (по которому все важные решения в компании будут приниматься общим согласием всех участников). Чтобы воплотить своё видение в жизнь, Сергею нужно было предложить либо изменить устав, либо, сохранив устав, заключить с партнёрами корпоративный договор. Однако ни того ни другого он не сделал, в результате чего и возник указанный конфликт.

ВАЖНО! В недавно вышедшей книге одного из моих коллег-юристов написано, что участник ООО, владеющий долей 66,7%, может принять практически все решения (не может только ликвидировать общество или изменить соотношение чужих долей). При всём моём уважении к коллеге и результату его труда, хочу отметить, что этот данный тезис не соответствует действительности.

Даже если партнёр владеет долей 99%, он может совершенно не иметь полной власти в компании, поскольку уставом может быть предусмотрено, что все решения на общем собрании участников компании должны приниматься единогласно.

В этом случае без голоса другого партнёра (партнёров), владеющего (владеющих) долей (долями) в размере оставшегося 1%, принять ни одно решение на общем собрании участников компании не получится. Минимальный порог голосов, требуемый для принятия общим собранием участников ООО того или иного решения, приведён в п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО). Уставом этот порог может быть увеличен до 100% (единогласного принятия решений).

Более того, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО) предусмотрено, что как минимум для решения следующих вопросов требуется 100% голосов (перечень вопросов, требующих единогласия, может быть расширен уставом):

— предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав (п. 2 ст. 8 Закона об ООО);

— возложение и прекращение дополнительных обязанностей (п. 2 ст. 9 Закона об ООО);

— денежная оценка имущественного (неденежного) вклада, вносимого для оплаты доли в уставном капитале компании (п. 2 ст. 15 Закона об ООО);

— увеличение уставного капитала за счёт дополнительных вкладов участников и (или) третьего лица на основании заявления; решения о принятии третьего лица в общество (п. 2 ст. 19 Закона об ООО);

— установление максимального размера долей участников компании, ограничение возможности изменения соотношения долей участников компании (п. 3 ст. 14 Закона об ООО);

— продажа казначейской доли участникам компании и третьим лицам (ст. 24 Закона об ООО);

— выплата действительной стоимости доли или части доли кредитору участника при обращении взыскания (п. 2 ст. 25 Закона об ООО);

— внесение в устав общества положений: обязывающих участников общества вносить вклады в имущество общества; о порядке определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей; вводящих ограничения по внесению вкладов в имущество (ст. 27 Закона об ООО);

— внесение в устав положений о распределении прибыли непропорционально долям в уставном капитале, изменение и исключение этих положений (п. 2 ст. 28 Закона об ООО);

— внесение, изменение и исключение из устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников (п. 4 ст. 21 Закона об ООО);

— внесение в устав положений об определении числа голосов на общем собрании непропорционально долям в уставном капитале (п. 1 ст. 32 Закона об ООО);

— реорганизация, ликвидация общества (пп. 11 п. 2 ст. 33 Закона об ООО).

7. Необходимо договориться, что права на всю создаваемую партнёрами в проекте интеллектуальную собственность подлежат передаче компании

Важность интеллектуальной собственности (далее — ИС) в бизнесе неуклонно растёт. Поэтому в целях юридической безопасности бизнеса права на всю создаваемую в проекте ИС должны принадлежать компании.

Компания может владеть лицензионным или исключительным правом на ИС. Исключительное право — это всё равно что право собственности, оно позволяет распоряжаться ИС без каких-либо серьёзных ограничений. Лицензионное право — всё равно что право аренды, оно предусматривает временное владение ИС и наличие ограничений по распоряжению ею.

Бывает, что основатели не заботятся о передаче своими партнёрами прав на ИС в компанию. Через какое-то время тот или иной партнёр может прекратить участие в проекте, оставив за собой права на важные разработки (софт, дизайн, аудио-, видеоконтент и т. д.), что создаст для бизнеса значительные юридические риски.

Конечно, они могут не реализоваться, но если говорить об инвесторах, то эти товарищи крайне серьёзно относятся к таким вещам. Разумный инвестор перед вливанием инвестиций в проект всегда ознакомится с бизнес-метриками и проведёт процедуру по выявлению юридических рисков и их оценке (legal due diligence). Если в результате проверки выяснится, что компания не владеет правами на используемую ею ИС, то инвестор наверняка откажет в продолжении сотрудничества, во всяком случае, до тех пор, пока выявленные риски не будут устранены.

На практике добиться от вышедшего из проекта партнёра передачи прав на созданную им ИС бывает очень сложно, особенно если его расставание с командой было конфликтным. Для предотвращения подобных ситуаций нужно заранее договориться о том, что права на всю создаваемую в проекте ИС передаются компании. Сделать это можно, например, путём заключения между компанией и партнёром договора авторского заказа (подробнее об этом рассказывается в главе 8 книги). Чем раньше такой документ будет подписан, тем лучше для компании.

8. Полезно сразу определить, каких инвесторов (новых партнёров) команда точно не желает видеть в компании

Бывает, что конфликты между партнёрами возникают из-за того, что один хочет принять в проект нового инвестора (партнёра), а другой — нет. Юридически «застопить» инвестора почти всегда может партнёр, владеющий даже самой незначительной долей в компании. Конечно, многое зависит от способа заведения в компанию инвестора (партнёра)(подробно о способах заведения в компанию инвестора (инвестиций) говорится в главе 4 книги) и состояния корпоративных документов компании, но чаще всего это так.

Однако любой «понятийный» (неюридический) спор между партнёрами может перейти в юридическую плоскость. Для этого существует масса возможностей. Поэтому партнёрам желательно заранее договориться о том, какие кандидаты точно не смогут расчитывать на роль инвестора (партнёра) в проекте. Понимаю, задача эта не из лёгких, однако решить её можно, определив конкретные признаки, по которым будет производиться отсев. К примеру, в качестве критериев может быть бэк-граунд партнёра, история его взаимоотношений с прежними проектами, возраст, образование, участие в государственных/иностранных структурах и т.д. Зафиксировать такие договорённости можно в корпоративном договоре.

9. Полезно сразу определить перечень конфиденциальной информации и последствия её разглашения (составить NDA)

Многие основатели часто выступают на конференциях, общаются с коллегами/конкурентами, питчатся перед инвесторами, пишут посты в социальных сетях, публикуют статьи на тематических форумах и ещё много как проявляют себя публично. В процессе такой деятельности можно слить важную информацию, особенно если нет понимания того, что она важная. Поэтому, чтобы обозначить границы дозволенного, имеет смысл перечень конфиденциальной информации и последствия её разглашения закрепить документально.

Перечень конфиденциальной информации в каждом случае (в каждом проекте) может быть совершенно разным. Партнёры вольны отнести к конфиденциальной практически любую информацию (за некоторыми исключениями, которые я приведу ниже), если её разглашение, по их мнению, может повлечь негативные последствия для компании.

Для защиты конфиденциальной информации партнёры должны заключить соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, именуемое в бизнес-среде NDA (non-disclosure agreement). Если такое соглашение грамотно составлено, то для привлечения к ответственности за разглашение конфиденциальной информации не обязательно доказывать факт причинения компании убытков, достаточно доказать факт разглашения конфиденциальной информации и потребовать через суд выплаты предусмотренного в соглашении штрафа.

NDA может быть составлено как отдельно, так и включено в состав другого документа, к примеру, корпоративного договора. Что может быть отнесено к конфиденциальной информации:

перечень фич (функций) продукта, которые компания планирует запустить в будущем;

стоимость привлечения лида (или клиента), развёрнутое описание портрета клиента;

бюджет компании;

религиозные/политические/сексуальные/этические и прочие взгляды основателей и менеджмента компании;

ноу-хау, стек используемых технологий;

имена/названия инвесторов/партнёров, с которыми ведутся коммерческие переговоры;

цена доли компании, которую заплатил инвестор;

и так далее (перечень можно продолжать очень долго).

При этом стоит знать, что Федеральный закон «О коммерческой тайне» устанавливает перечень сведений, которые не могут быть отнесены к коммерческой тайне (разновидности конфиденциальной информации).

Статья 5 указанного федерального закона говорит о том, что не могут быть отнесены к коммерческой тайне сведения:

— содержащиеся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;

— содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;

— о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;

— о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;

— о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и о наличии свободных рабочих мест;

— о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социальным выплатам;

— о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;

— об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;

— о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;

— о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;

— обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.

Кстати, некоторая информация уже в силу закона является конфиденциальной, например, персональные данные физических лиц. Однако её разглашение предусматривает ответственность перед государством, а не перед партнёрами. Поэтому за разглашение любой конфиденциальной информации (в том числе предусмотренной законодательством) лучше установить отдельную (договорную) юридическую ответственность перед партнёрами и (или) компанией.

Санкции, предусмотренные законом, могут не сильно мотивировать человека держать её в тайне. А вот ответственность, установленная договором с партнёрами — вполне, особенно если она довольно жёсткая. В качестве договорной ответственности можно использовать денежные штрафы, а то и лишение доли в компании с помощью опциона.

Не могу также не отметить, что, к сожалению, в нашей стране до сих пор доминирует скептическое отношение к NDA. На мой взгляд, это совершенно неоправданно.

Во-первых, такое отношение начало складываться много лет назад в связи с отсутствием какой-либо положительной судебной практики рассмотрения споров из NDA. Да, длительное время в России действительно её не было, однако сейчас она уже есть. При этом, делать вывод о неработоспособности юридического инструмента из-за отсутствия судебной практики как минимум нелогично (часто именно отсутствие судебной практики свидетельствует о работоспособности и эффективности юридического инструмента).

Во-вторых, во многом негативное настроение по поводу NDA в России сформировало известное судебное дело по иску социальной сети для врачей «Доктор на работе» к компании «Ашманов и партнёры», занимающейся интернет-маркетингом. В этом деле истец требовал взыскать с ответчика ущерб, понесённый им в связи с нарушением NDA (включенного в состав договора оказания маркетинговых услуг). Суд исковые требования отклонил. Поскольку спор получил широкую огласку в СМИ, многие люди, не разобравшись в тонкостях дела, сделали поспешные выводы о бесполезности NDA в российских условиях. Однако в этом деле есть много «но», которые нельзя не учитывать.

1. В договоре не был приведён конкретный перечень конфиденциальной информации. В нём было указано лишь, что сведения, составляющие коммерческую тайну, передаются отдельным актом. Но на деле такой акт составлен не был, а значит, передачи конфиденциальной информации не произошло. Если бы перечень конфиденциальной информации был конкретизирован в самом тексте договора (можно даже ограничиться установлением в договоре условия, что любая информация, полученная сторонами друг от друга в письменной или устной форме с указанием о её конфиденциальности, считается конфиденциальной. Допустимость данного способа идентификации конфиденциальной информации подтверждается судебной практикой, в частности, арбитражным делом № А56–92673/2016), либо был составлен акт о передаче конфиденциальной информации, то это в значительной степени повысило бы шансы истца на победу. Тогда как противоположное положение вещей сделало победу практически недостижимой.

2. Владелец конфиденциальной информации не установил в договоре штраф за её разглашение и ограничился «стандартной» санкцией, предусмотренной законом — компенсацией ущерба. Однако применение данной санкции — само по себе дело очень трудоёмкое, ибо оно предусматривает необходимость доказывания факта причинения ущерба, его размера и причинно-следственной связи между его возникновением и действиями (бездействием) ответчика. В указанном деле представитель компании «Доктор на работе» не смог доказать ни размера ущерба, ни факт его возникновения. Установление же в договоре штрафа значительно облегчило бы задачу истца. Работоспособность документа во многом зависит от грамотности его составления. Порой одно предложение или даже слово может сильно повлиять на его эффективность.

Ну и в-третьих, на данный момент в России уже имеется арбитражная судебная практика, подтверждающая работоспособность NDA и возможность привлечения к гражданско-правовой ответственности его нарушителя. В качестве яркого примера можно привести, например, арбитражное дело № А56–92673/20161, в котором суд взыскал с ответчика денежный штраф в размере 400 тысяч рублей за нарушение соглашения о конфиденциальности. Поскольку данное судебное решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях, то судебную практику в этом отношении, в принципе, можно назвать устоявшейся. Вот краткое описание этого дела:

Между истцом и ответчиком было заключено соглашение о неразглашении (NDA). В соглашении было указано, что любая информация относительно сотрудничества, полученная сторонами друг от друга в письменной или устной форме с указанием о её конфиденциальности, считается конфиденциальной. Также был дополнительно приведён конкретный перечень конфиденциальной информации. За разглашение конфиденциальной информации в договоре установлен штраф в размере 400000 рублей. Истец обратился в суд из-за того, что ответчик открыл доступ к своему личному кабинету в системе неограниченному кругу лиц, чем допустил разглашение конфиденциальной информации. В суд были представлены доказательства (в частности, протокола осмотра нотариусом личного кабинета). Доводы ответчика о том, что истец не принял меры по охране конфиденциальности информации путём письменного уведомления, а также что NDA не является гражданско-правовым договором и не может влечь гражданско-правовых обязательств (ответственности), судом были отклонены со ссылкой на законодательство, фактические обстоятельства дела и соответствующие пункты NDA (полезной для понимания сути NDA является следующая цитата из судебного акта: «К существенным условиями договора о неразглашении конфиденциальной информации можно отнести: определение самой конфиденциальной информации; определение прав и обязанностей сторон по охране режима коммерческой тайны; определение срока неразглашения конфиденциальной информации»). В итоге суд признал действия по доступу неопределённого круга лиц к личному кабинету ответчика нарушением NDA и удовлетворил исковые требования о взыскании штрафа.

Ещё одним примером работоспособности NDA в российских условиях является арбитражное дело № А50-7090/20121, в котором были удовлетворены исковые требования, основанные на факте взыскания третейским судом штрафа за нарушение NDA.

Само соглашение о конфиденциальности, правда, не являлось непосредственным предметом рассмотрения дела, однако арбитражный суд нисколько не усомнился в его действительности и работоспособности, приняв за основу своего постановления решение третейского суда о взыскании штрафа за нарушение NDA. Более того, из решения третейского суда следует, что нарушением NDA явился факт обращения стороны в МВД РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении другой стороны. То есть даже такое веское, на первый взгляд, основание для разглашения договора, как возбуждение уголовного дела, не оправдало факт нарушения NDA, и штраф был взыскан

Как видно, NDA в России работает.

Более того, стоит учитывать тот факт, что наличие документа на руках (неважно какого) всегда даёт хоть какой-то шанс на его использование, тогда как его отсутствие лишает таких шансов полностью.

На этом приведённый фрагмент книги «Стартап и инвестор: правила игры» завершён. Ознакомиться с полной версией книги можно по следующей ссылке