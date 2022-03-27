Как оформить заём под процент от выручки или прибыли заёмщика (компании или ИП) — правила договора инвестиционного займа. Рассказывает инвестиционный юрист

Заём под процент от выручки или прибыли заёмщика (компании или ИП) становится всё популярнее в бизнесе. Запросы на оформление инвестиционного займа растут с каждым днём, поэтому сегодня снова поговорим о нём — обозначим главные акценты. Блог бизнес-юриста.

За последние 5 лет инвестиционный заём [заём под проценты от оборота или прибыли заёмщика] сильно потеснил обычный заём [под проценты годовых] в предпринимательской сфере. Это объясняется тем, что при инвестиционном займе риски неудач в бизнесе распределяются между инвестором (займодавцем) и владельцем бизнеса, а потенциальная маржа инвестора, при этом, может значительно превышать «среднюю» ставку процента годовых в обычном займе при сопоставимых параметрах бизнес-кейса.

Не смотря на рост ставки рефинансирования (при которой инвесторам может быть выгодно держать деньги на депозитах по сравнению с другими инвестиционными инструментами - недвижимостью, например, или акциями), инвестиционный заём не утрачивает свою актуальность и востребованность, поскольку бизнес как инвестиционный инструмент очень быстро адаптируется («индексируется») под изменения «ключа», что даже при высокой ставке ЦБ может дать инвестору значительную большую прибыль. В этой короткой статье обозначаются наиболее важные аспекты оформления инвестиционного займа, о которых стоит помнить в первую очередь при оформлении сделки.

В чём принципиальное отличие инвестиционного займа от простого займа?

Ключевым отличием инвестиционного займа от простого займа является то, что: в договоре инвестиционного займа процентная ставка (доходность инвестора) устанавливается не в виде фиксированных «процентов годовых», как в договоре простого займа, а в виде фиксированного (или плавающего) процента от выручки или прибыли заёмщика.

Иными словами, возврат инвестиционного займа и выплата маржи инвестору привязывается к показателям бизнеса заёмщика, в результате чего инвестор разделяет с заемщиком бизнес-риски, но при этом (если бизнес показал высокую эффективность) инвестор может получить маржу значительно превышающую среднерыночную/ключевую ставку.

В каких случаях чаще всего используется инвестиционный заём?

Инвестиционный заём чаще всего используется в малом и среднем бизнесе, имеющем денежный поток и потенциал его значительного роста, но при этом, большую чувствительность к кассовым разрывам. Посредством привязывания ставки по займу к выручке или прибыли значительно снижается риск возникновения кассового разрыва. При этом, ни заёмщику, ни инвестору (займодавцу) [пока] не интересно вождение последнего в уставный капитал компании (приобретение роли акционера).

Этими критериями инвестиционный заём отличается от остальных 4 наиболее распространённых способов оформления инвестиций в бизнес:

простого займа;

конвертируемого займа (конвертации ранее выданного займа в долю в бизнесе через увеличение уставного капитала компании и зачёта встречных денежных требований инвестора и получателя инвестиций);

приобретения доли в бизнесе через внесение вклада (инвестиций) и увеличение уставного капитала компании (в случае с АО: приобретение доли в бизнесе и внесение инвестиций через покупку дополнительных акций);

приобретения доли в бизнесе через покупку инвестором казначейской доли компании (доли, принадлежащей самой компании) или казначейских акций компании (акций, принадлежащих самой компании).

При этом, договор инвестиционного займа может включать в себя и договор простого займа (который может чередоваться с инвестиционным займом в те или иные периоды времени), а также являться одновременно и договором конвертируемого займа, если стороны договорились, что при определённых обстоятельствах долг по инвестиционному займу будет погашен в обмен на долю в бизнесе заёмщика. Иными словами, законодательство и правоприменительная практика не запрещает смешивать (комбинировать) инвестиционные инструменты.

На что нужно обратить внимание при оформлении инвестиционного займа в первую очередь?

Поскольку по инвестиционному займу маржа инвестора определяется исходя из размера выручки или прибыли бизнеса заёмщика, то инвестор имеет право «лезть под капот» бизнеса, то есть знать все необходимые показатели (метрики) бизнеса, в том числе и особенно, конкретный размер выручки и прибыли бизнеса за любой период времени.

За счёт предоставления такого права инвестору обеспечивается вся схема работы инвестиционного займа. И именно механика реализации инвестором этого права занимает в договоре инвестиционного займа заметное место, поскольку запрашиваемая (или автоматически получаемая) инвестором информация должна быть (1) полной, (2) актуальной, (3) достоверной, (4) своевременной, (5) релевантной.

Именно указанной механике [по реализации инвестором права на информацию] нужно уделить в договоре инвестиционного займа особенное внимание, поскольку в противном случае баланс интересов будет нарушен и возникнет высокий риск возникновения конфликтной ситуации. В договоре инвестиционного займа необходимо установить жёсткую ответственность заёмщика за нарушение права инвестора на информацию. Такая ответственность может выражаться, например, в изменении условий займа (повышение процента по инвестиционному займу или переход в модель простого займа с фиксированным «процентом годовых»), либо в начислении заёмщику денежной неустойки (штрафа), либо в опционе на акции или доли заёмщика в том или иной бизнесе (по которому в случае нарушения инвестор получит безвозмездно или за символическую сумму соответствующие акции или доли).

Целевое назначение договора инвестиционного займа

Как правило, инвестиционный заём имеет целевой характер, то есть направлен на финансирование конкретного проекта (бизнеса). В связи с этим в договоре инвестиционного займа очень важно прописать конкретные цели, на которые могут быть потрачены денежные средства, полученные по инвестиционному займу, и конкретные последствия нарушения заёмщиком такого целевого использования.

Защита прав займодавца (инвестора) по инвестиционному займу с помощью корпоративного договора

Если по договору инвестиционного займа финансировалась компания (ООО или АО), то инвестору по инвестиционному займу, в целях обеспечения своих интересов, имеет смысл временно ограничить те или иные корпоративные права акционеров (менеджмента), например: запретить им отчуждение (продажу) всего пакета своих акций в период действия договора инвестиционного займа, обязать их согласовывать с ним смену генерального директора и главного бухгалтера компании, обязать их согласовывать с ним крупные сделки в компании или иные значимые хозяйственные и хозяйственно-юридические операции, запретить им изменять ключевые положения устава компании и так далее.

Изучить подробную информацию о корпоративном договоре можно здесь и здесь.

Пределы прав инвестора (займодавца) по договору инвестиционного займа

При наличии у инвестора права на информацию, важно установить границы реализации такого права. Например, установить конкретное количество возможных посещений инвестора места ведения бизнеса (офиса) за тот или иной период времени, обозначить конкретные даты и периодичность получения инвестором полного отчёта о деятельности и так далее. При этом, одним из самых оптимальных способов предоставления инвестору информации является предоставление ему доступа к информационным системам бизнеса (CRM, ERP, etc.), с помощью которых инвестор сможет в режиме реального времени получать необходимую информацию.

Форма договора инвестиционного займа

Договор инвестиционного займа заключается в простой письменной форме, при этом, согласно статьям 160, 434 Гражданского кодекса РФ, может быть оформлен также в электронной форме путём отправки заёмщиком инвестору проекта договора-оферты в электронной форме (по электронной почте) и акцепта инвестором полученной оферты посредством перечисления на расчётный счёт соответствующей денежной суммы. При этом, конечно, необходимо проверить, согласован ли такой инвестиционный заём общим собранием участников (акционеров) или советом директоров (в случае необходимости), подписан ли он уполномоченным лицом и так далее. Изучить более подробную информацию об инвестиционном займе можно здесь и здесь.