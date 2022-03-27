Инвестиционный заем — простой заем — конвертируемый заем: в чём различия, что лучше использовать в бизнесе и как оформить на практике

Существует 2 основных вида внешнего частного финансирования бизнеса: акционерное и заёмное. Также есть промежуточные способы финансирования — это инвестиционный и конвертируемые займы. Чем они отличаются от обычного займа, в чём их плюсы и как их применить на практике — разбираем в этой короткой статье-инструкции. Блог инвестиционного юриста Евгения Рябова.

Как я отметил в описании статьи, существует 2 основных вида внешнего частного финансирования бизнеса: акционерное и заёмное.

При акционерном финансировании инвестор приобретает долю (акции) в компании в обмен на инвестиции. При заёмном финансировании инвестор (кредитор) приобретает право на возврат суммы займа (инвестиций) с процентами, не приобретая долю (акции) в компании.

Инвестиционный и конвертируемый займы занимают промежуточное положение между заёмным и акционерным финансированием и в последнее время опережают простой заём по популярности (в бизнесе). Почему так, разберём далее.

Чем различаются простой, инвестиционный и конвертируемый займы?

Простой заём — это заём, по которому инвестор (кредитор) получает возврат предоставленного им бизнесу займа в виде тела долга (суммы займа), а также процентов за пользование займом, выраженных в виде конкретной ставки «процента годовых».

При простом займе успешность бизнеса (наличие прибыли) не учитывается и заём (с процентами годовых) подлежит возврату в любом случае. При простом займе инвестор получает фиксированную маржу (прибыль). Простой заём может быть выдан самозанятому, ИП и компании.

Инвестиционный заём — это заём, по которому инвестор (кредитор) получает возврат предоставленного им бизнесу займа и процентов за пользование займом в виде части (%) прибыли профинансированного им бизнеса.

При инвестиционном займе возврат инвестору займа и процентов за пользование займом ставится под условие успешности (размера прибыли) бизнеса. При инвестиционном займе маржа (прибыль) инвестора не фиксирована и может значительно превышать среднерыночную ставку «процента годовых» по займам (в случае успеха бизнеса), или быть отрицательной (с потерей даже тела займа) — в случае неуспешности бизнеса.

Инвестиционный заём может быть выдан самозанятому, ИП и компании. Подробно об инвестиционном займе можно почитать здесь, здесь и здесь.

Конвертируемый заём — это простой или инвестиционный заём, по которому инвестор (кредитор) вместо возврата ему займа и процентов за пользование займом вправе потребовать предоставления ему доли в уставном капитале (акций) профинансированной им компании.

В основе конвертируемого займа может быть как простой заём, так и инвестиционный. Конвертируемый заём является инструментом перехода инвестора от заёмного финансирования к акционерному в рамках одной [заёмно-инвестиционной] сделки.

Конвертируемый заём может быть выдан только компании, поскольку только компания может предоставить инвестору возможность получения доли (акций) вместо возврата займа и процентов по нему.

Подробно о конвертируемом займе можно прочитать здесь и здесь.

В каких случаях в бизнесе лучше использовать простой, инвестиционный или конвертируемый займы?

Простой заём лучше использовать, когда инвестор имеет консервативную инвестиционную стратегию и не хочет рисковать потерей всех инвестиций, а бизнес имеет стабильную прибыль, позволяющую ему обслуживать заёмное обязательство перед инвестором.

Инвестиционный заём лучше использовать, когда инвестор имеет рисковую стратегию, хочет получить сверхприбыль, доверяет в этом отношении бизнесу и видит в нём соответствующий потенциал, а бизнес не имеет стабильной прибыли, имеет высокие шансы как на стремительный рост, так и на быструю гибель.

Примечательно: в настоящее время всё больше инвесторов и предпринимателей выбирают модель инвестиционного займа

Конвертируемый заём лучше использовать, когда инвестор имеет прямой интерес в возможном приобретении доли (акций) компании, но пока не может принять соответствующего решения, а бизнес нуждается в заёмном финансировании, но не против предоставить инвестору долю (акции) взамен на погашение долга по займу, то есть не против перейти от заёмного финансирования к акционерному.

Как оформить простой, инвестиционный и конвертируемый займы?

Простой и инвестиционный займы оформляются в простой письменной форме без участия нотариуса.

Договор простого займа оформляется в соответствии с нормами параграфа 1 главы 42 Гражданского кодекса РФ. Простой заём является самым простым с точки зрения структурирования сделки и здесь какие-либо сложности встречаются довольно редко.

Договор инвестиционного займа также во многом подчинён нормам параграфа 1 главы 42 Гражданского кодекса РФ, однако он в гораздо большей степени предусматривает творческое (договорное) регулирование отношений сторон, нежели законодательное.

Если в договоре простого займа условия о контроле инвестора над бизнесом, как правило, не прописываются, то в договоре инвестиционного займа условия о контроле инвестора над бизнесом имеют ключевое значение, поскольку прибыль инвестора напрямую зависит от эффективности (показателей) бизнеса и управления им.

В рамках обеспечения контроля инвестора над бизнесом в договоре инвестиционного займа, как правило, предусматриваются права инвестора на получения информации о бизнесе как в постоянном режиме (видео-камеры, доступ к CRM/ERP-системам и т.д.), так и в режиме получения систематических отчётов (например, 1 раз в месяц). Также инвестору, как правило, предоставляется право в любой момент времени провести проверку бизнеса, в том числе, в месте его непосредственной реализации. Подробно об оформлении инвестиционного займа можно почитать здесь.

Что касается конвертируемого займа, то в случае, если его стороной (получателем) является ООО, то сделка оформляется нотариально. В этом случае в рамках оформления конвертируемого займа, составляются следующие документы: (1) заявление инвестора о внесении вклада в уставный капитал ООО, (2) решение общего собрания участников (единственного участника) ООО о согласии на заключение договора конвертируемого займа (которое уже содержит в себе решение об увеличении уставного капитала ООО на основании конвертации займа в долю) - в нотариальной форме, (3) сам договор конвертируемого займа - в нотариальной форме, (4) требование инвестора об увеличении уставного капитала ООО.

Подробно об оформлении конвертируемого займа можно почитать здесь.

Оформление конвертируемого займа, получателем которого является АО, также возможно, однако в этом случае законодательное регулирование является крайне скудным и при структурировании сделки придётся в большей степени полагаться на договорное (а не законодательное) регулирование, а также будет необходимо наладить плотный контакт с держателем реестра акционеров АО.

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