Как рассчитать номинальную стоимость доли — размер минимального вклада входящего в ООО через увеличение уставного капитала нового участника ООО — формула расчета

При увеличении уставного капитала ООО и введении в него нового участника всегда приходится рассчитывать размер минимального вклада — номинальную стоимость доли такого участника. В этой статье даём удобную формулу расчёта для входа в ООО 1 участника и сразу нескольких новых участников.

Расчёт номинальной стоимости доли — минимального вклада нового участника ООО, входящего в ООО через увеличение уставного капитала, осуществляется по следующей формуле:

A = B * D / (100 — B), где «A» — сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО, она же номинальная стоимость доли, которую планирует получить новый участник ООО, «B» — размер доли в уставом капитале ООО (в процентах), которую намерен получить новый участник ООО, «D» — текущий размер уставного капитала ООО, «» — умножить, «/» — разделить, «—» — вычитание

Если в ООО через увеличение уставного капитала входят сразу несколько новых участников, то номинальная стоимость их долей в уставном капитале ООО рассчитывается по следующим формулам:

A1 = B1 * D / (100 — Y1 — Y2),

A2 = B2 * D / (100 — Y1 — Y2),

где «A1» — номинальная стоимость доли, которую намерен получить 1-й новый участник, она же сумма, на которую им будет увеличиваться уставный капитал компании, «B1» — размер доли в уставном капитале компании в % (процентах), которую намерен приобрести 1-й новый участник, «A2» — номинальная стоимость доли, которую намерен получить 2-й новый участник, она же сумма, на которую им будет увеличиваться уставный капитал компании, «B2» — размер доли в уставном капитале компании в % (процентах), которую намерен приобрести 2-й новый участник, «D» — текущий размер уставного капитала ООО, «*» — умножить, «/» — разделить, «—» — вычитание.

ВАЖНО: по поводу введения нового участника в ООО через увеличение уставного капитала бытует стереотип: что чем больше сумма его вклада, тем сильнее размываются доли текущих участников компании. Однако это не так!

Доли текущих участников ООО размываются ровно настолько, насколько они сами этого захотели и прописали в протоколе общего собрания участников — размер инвестиций здесь не играет почти никакой роли.

Законом об ООО (последнее предложение абзаца 4 пункта 2 статьи 19) предусмотрено, что реальная сумма инвестиций (вклада) может насколько угодно превышать номинальную стоимость получаемой инвестором доли в ООО.

Поясню на примере:

Новый участник ООО хочет получить долю в уставном капитале ООО в размере 20 процентов, общий размер уставного капитала ООО составляет 100 тысяч рублей.

Для того чтобы получить указанную долю, новый участник должен увеличить уставный капитал ООО на сумму, рассчитываемую по ранее указанной формуле:

A = B * D / (100 — B), где «A» — сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО, она же номинальная стоимость доли, которую планирует получить новый участник ООО, «B» — размер доли в уставом капитале компании (в процентах), которую намерен получить новый участник ООО, «D» — текущий размер уставного капитала ООО, «» — умножить, «/» — разделить, «—» — вычитание.

Применительно к нашему примеру получается:

20 × 100 000 /( 100 – 20) = 25 000

Итого, 25 тысяч рублей — это та сумма, на которую новый участник ООО должен увеличить уставный капитал ООО, чтобы получить долю в размере 20 %

Перепроверяем: если новый участник ООО увеличивает уставный капитал на 25 тысяч рублей, то его размер после увеличения становится 125 тысяч рублей. 25 тысяч рублей составляет 20% от 125 тысяч рублей. Всё верно.

Так вот по закону для того, чтобы новый участник ООО получил долю в размере 20%, размер его вклада должен составить не менее 25 тысяч рублей. При этом, он может быть либо равен 25 тысячам рублей, либо быть сколько угодно больше указанной суммы (верхний предел не определён).

То есть для получения доли в размере 20% номинальной стоимостью 25 тысяч рублей новый участник ООО должен внести вклад в размере, равном или превышающем 25 тысяч рублей. Всё, что больше 25 тысяч рублей, не размывает доли других участников компании и идёт в оплату приобретаемой инвестором доли.

Не нужно опасаться больших сумм инвестиций/вклада — повторюсь, они размоют доли текущих участников ООО ровно настолько, насколько они сами это позволят и пропишут в протоколе общего собрания участников.

По этой же причине полная сумма вклада и не учитывается в ранее приведённых формулах расчёта размере номинальной стоимости доли нового участника ООО.

Более подробно о способах и тонкостях заведения нового участника в ООО можно почитать в книге "Стартап и инвестор: правила игры"

При наличии вопросов или запроса на оформление сделки по введению в ООО нового участника, можете обращаться по следующим контактным данным:

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