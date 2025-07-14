Услуги Family Office (фэмили офис) – что это такое, чем они полезны для состоятельных семей и как их найти в России

Что такое Family Office и какие они бывают?

Family Office – это группа экспертов и специалистов, чаще всего действующих в составе одной компании и оказывающих услуги комплексного управления делами и состоянием (богатством) состоятельной семьи, которые могут охватывать финансовые, юридические, инвестиционные, налоговые, наследственные, организационные и личные аспекты жизни членов такой семьи.

Family Office на русский лад можно называть «семейный офис», «офис управления семейным капиталом» или «центр управления семейным капиталом».

Family Office бывают (перечень можно расширить, приведу лишь основные виды):

Single Family Office (SFO ) – семейный офис, обслуживающий только одну семью;

Multi Family Office (MFO) – семейный офис, обслуживающий несколько семей;

Distributed Family Office (DFO) – семейный офис, представляющий собой распределённую структуру напрямую не связанных друг с другом экспертов и специалистов;

Virtual Family Office (VFO) – виртуальный (удалённый) семейный офис;

Embedded Family Office (EFO) – встроенный семейный офис, члены которого занимают должности в тех или иных иных постоянных корпоративных структурах семьи (корпорации, холдинге, фонде и т.д.).

Семейные офисы могут сочетать в себе признаки разных видов. Так, например, в распределённом семейном офисе (DFO) кто-то из экспертов может обслуживать сразу несколько семей (MFO), кто-то из экспертов – работать только на одну семью (SFO), кто-то из экспертов – занимать постоянную должность в корпорации семьи (EFO), etc.

Минимальный семейный офис может состоять всего из 1-2 человек. Чтобы привести наглядный и широкоизвестный пример такого семейного мини-офиса, можно вспомнить кинематограф. Так, у Брюса Уэйна в определённый период жизни семейный мини-офис фактически состоял из 2 людей – менеджера корпорации Wayne Enterprises Люциуса Фокса и дворецкого Альфрэда Пенниуорта.

Более широкий состав фактически сложившегося семейного офиса можно наблюдать в сериале «Миллиарды»: у Бобби Аксельрода семейный офис фактически состоял из Вэнди Роудс (коуч), Майка «Вагса» Вагнера (правая рука), Халллбрэнда Джексона (частная разведка, детектив), Орина Баха (адвокат), Дейва Мэйткалфа «Доллар Билла» (оперативник).

Конечно, на деле далеко не всегда семью и семейный офис могут связывать настолько близкие отношения, как в приведённых примерах. Однако вопрос доверия и надёжности на практике является ключевым. Указанные аспекты часто являются даже более значимыми, чем профессиональные навыки и знания. По этой причине основной (максимально доверительный) состав семейного офиса редко бывает большим. В среднем, в него входят плюс-минус 7 человек: как правило, они выполняют следующие функции – руководитель семейного офиса/главный советник (СЕО), юрист (CLO), бухгалтер/финансист (CFO), инвестиционный консультант (CIO), организатор/планировщик задач/консьерж, коуч/психотерапевт/духовный наставник, креативщик/решатель неординарных (в рамках закона и приличий) задач, безопасник/детектив. Конечно, некоторые функции могут быть объединены в одном человеке, либо одна функция может быть распределена среди нескольких человек.

Таким образом, в зависимости от объёма и сложности задач, количества членов семьи, размера и сложности структурирования состояния (капитала) семьи и т.д., семейный офис может включать себя от 1-2 людей до нескольких десятков человек. В каждом конкретном случае структура и численность семейного офиса может быть разной.

Ключевым признаком семейного офиса является то, что его связывают с семьёй максимально доверительные, прочные и долгосрочные отношения. Например, нельзя назвать включенным в семейный офис юриста, который решал для семьи всего 1-2 нестратегических задачи. Если же семья постоянно обращается к одному и тому же юристу (одной и той же команде юристов), то это говорит, что их отношения имеют доверительный, прочный и долгосрочный характер – в таком случае можно считать такого юриста (команду юристов) непосредственной частью семейного офиса.

Поскольку разного рода задачи могут быть связаны между собой, а их эффективное решение может требовать тесного взаимодействия разных экспертов и специалистов, на практике всё более востребованными становятся семейные офисы «под ключ» – включающие в себя необходимый состав экспертов и специалистов, действующих в формате единой/объединённой команды.

Руководителю семейного офиса может быть поставлена задача дополнить состав семейного офиса необходимым экспертом или специалистом. В таком случае подбор консультантов и исполнителей для семейного офиса делегируется самому семейному офису, что также снимает нагрузку с семьи.