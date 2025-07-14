Услуги Family Office (фэмили офис) – что это такое, чем они полезны для состоятельных семей и как их найти в России

В России, как и во многих других странах, всё более востребованными становятся услуги семейных офисов. Повышение спроса на услуги Family Office обуславливается ростом количества состоятельных семей, растущей сложностью управления капиталами и структурирования сделок, а также трендом на делегирование задач и соблюдение work-life balance. О том, какие задачи решают Family Office, почему к их услугам обращаются богатые семьи и как открыть Family Office в России, рассказываем в этой статье.
Что такое Family Office и какие они бывают?
Family Office – это группа экспертов и специалистов, чаще всего действующих в составе одной компании и оказывающих услуги комплексного управления делами и состоянием (богатством) состоятельной семьи, которые могут охватывать финансовые, юридические, инвестиционные, налоговые, наследственные, организационные и личные аспекты жизни членов такой семьи.
Family Office на русский лад можно называть «семейный офис», «офис управления семейным капиталом» или «центр управления семейным капиталом».
Family Office бывают (перечень можно расширить, приведу лишь основные виды):
Single Family Office (SFO) – семейный офис, обслуживающий только одну семью;
Multi Family Office (MFO) – семейный офис, обслуживающий несколько семей;
Distributed Family Office (DFO) – семейный офис, представляющий собой распределённую структуру напрямую не связанных друг с другом экспертов и специалистов;
Virtual Family Office (VFO) – виртуальный (удалённый) семейный офис;
Embedded Family Office (EFO) – встроенный семейный офис, члены которого занимают должности в тех или иных иных постоянных корпоративных структурах семьи (корпорации, холдинге, фонде и т.д.).
Семейные офисы могут сочетать в себе признаки разных видов. Так, например, в распределённом семейном офисе (DFO) кто-то из экспертов может обслуживать сразу несколько семей (MFO), кто-то из экспертов – работать только на одну семью (SFO), кто-то из экспертов – занимать постоянную должность в корпорации семьи (EFO), etc.
Минимальный семейный офис может состоять всего из 1-2 человек. Чтобы привести наглядный и широкоизвестный пример такого семейного мини-офиса, можно вспомнить кинематограф. Так, у Брюса Уэйна в определённый период жизни семейный мини-офис фактически состоял из 2 людей – менеджера корпорации Wayne Enterprises Люциуса Фокса и дворецкого Альфрэда Пенниуорта.
Более широкий состав фактически сложившегося семейного офиса можно наблюдать в сериале «Миллиарды»: у Бобби Аксельрода семейный офис фактически состоял из Вэнди Роудс (коуч), Майка «Вагса» Вагнера (правая рука), Халллбрэнда Джексона (частная разведка, детектив), Орина Баха (адвокат), Дейва Мэйткалфа «Доллар Билла» (оперативник).
Конечно, на деле далеко не всегда семью и семейный офис могут связывать настолько близкие отношения, как в приведённых примерах. Однако вопрос доверия и надёжности на практике является ключевым. Указанные аспекты часто являются даже более значимыми, чем профессиональные навыки и знания. По этой причине основной (максимально доверительный) состав семейного офиса редко бывает большим. В среднем, в него входят плюс-минус 7 человек: как правило, они выполняют следующие функции – руководитель семейного офиса/главный советник (СЕО), юрист (CLO), бухгалтер/финансист (CFO), инвестиционный консультант (CIO), организатор/планировщик задач/консьерж, коуч/психотерапевт/духовный наставник, креативщик/решатель неординарных (в рамках закона и приличий) задач, безопасник/детектив. Конечно, некоторые функции могут быть объединены в одном человеке, либо одна функция может быть распределена среди нескольких человек.
Таким образом, в зависимости от объёма и сложности задач, количества членов семьи, размера и сложности структурирования состояния (капитала) семьи и т.д., семейный офис может включать себя от 1-2 людей до нескольких десятков человек. В каждом конкретном случае структура и численность семейного офиса может быть разной.
Ключевым признаком семейного офиса является то, что его связывают с семьёй максимально доверительные, прочные и долгосрочные отношения. Например, нельзя назвать включенным в семейный офис юриста, который решал для семьи всего 1-2 нестратегических задачи. Если же семья постоянно обращается к одному и тому же юристу (одной и той же команде юристов), то это говорит, что их отношения имеют доверительный, прочный и долгосрочный характер – в таком случае можно считать такого юриста (команду юристов) непосредственной частью семейного офиса.
Поскольку разного рода задачи могут быть связаны между собой, а их эффективное решение может требовать тесного взаимодействия разных экспертов и специалистов, на практике всё более востребованными становятся семейные офисы «под ключ» – включающие в себя необходимый состав экспертов и специалистов, действующих в формате единой/объединённой команды.
Руководителю семейного офиса может быть поставлена задача дополнить состав семейного офиса необходимым экспертом или специалистом. В таком случае подбор консультантов и исполнителей для семейного офиса делегируется самому семейному офису, что также снимает нагрузку с семьи.
Как оформляются отношения семьи и семейного офиса?
Между семьёй в лице её главы или супруги (супруга) главы и руководителем семейного офиса заключается письменный контракт, в котором детально прописывается перечень услуг, оказываемых семейным офисом, цена (цены) оказания таких услуг, порядок их оказания, срок действия контракта, условия и порядок его расторжения, условия NDA (условия конфиденциальности), иные условия, имеющие значение в рамках исполнения и (или) обеспечения контракта. Конечно же, контрактом не может предусматриваться оказание противозаконных услуг.
Чаще всего в контракте указывается годовая цена обслуживания семьи c разбивкой по месячным платежам. Месячные платежи, как правило, вносятся в порядке предоплаты – в самом начале или непосредственно перед началом отчётного месяца. При наиболее доверительных отношениях семьи с семейным офисом может быть внесена предоплата за более длительный период – полгода или год.
В течение года любая из сторон контракта может его расторгнуть с соблюдением условий, прописанных в контракте, либо дождаться его завершения и отказаться от его продления, либо прийти к взаимному согласию (часто – молчаливому) о его пролонгации. Цены годового обслуживания могут указываться либо в виде процента от стоимости управляемого семейным офисом капитала (часто 1-2 % за год обслуживания), либо в фиксированной ставке. Цены могут разниться в зависимости от сложности и объема решаемых задач, состояния (капитала) семьи, опыта и репутации семейного офиса и т.д. За рубежом фиксированная стоимость годового обслуживания семьи редко бывает менее 1 млн. долларов за год. В России [пока что] цены могут быть ощутимо поменьше.
Какие задачи решает Family Office и чем они полезны?
К числу приоритетных задач Family Office традиционно относятся юридические и бизнес-ориентированные, в том числе, инвестиционные. Услуги, направленные на их решение, составляют ядро услуг семейного офиса. Остальные услуги семейного офиса во многом являются производными от них.
К таким приоритетным задачам семейного офиса можно отнести следующие:
структурирование бизнеса и бизнес-сделок, в том числе, инвестиционных и купли-продажи объектов (активов), в «домашней» и иных юрисдикциях;
создание, сопровождение и ликвидация организаций (юридических лиц) и фондов семьи;
управление портфелем активов (состоянием) семьи, которые могут включать в себя недвижимость, ценные бумаги, денежные вклады, предметы искусства и коллекционирования, инвестиции, криптовалюту, доли в бизнесе, драгоценные камни и металлы, транспортные средства, etc.;
решение задач по оптимизации операционных процессов и систем управления в коммерческих и некоммерческих структурах семьи;
поиск покупателей объектов (активов);
поиск объектов для инвестирования – недвижимости, предметов искусства и коллекционирования (редких предметов), ценных бумаг, драгоценных камней и металлов, бизнесов или долей в них (в том числе, стартапов), etc.;
ведение учёта, отчётности, аналитики, мониторинга, контроля над состоянием капитала семьи;
и так далее.
Близкими к указанным являются также налоговые и наследственные задачи, которые могут решаться семейным офисом.
Так, в рамках решения наследственных задач тот или иной участник семейного офиса может выступать в качестве исполнителя завещания (душеприказчика), доверительного управляющего наследственным имуществом, трастового управляющего (управляющего наследственным фондом) и т.д.
Нередко семейный офис помогает создать и обеспечивать соблюдение семейной конституции (устава семьи, книги рода, кодекса клана, семейной политики, плана преемственности семьи и т.д.). На самом деле, это очень важный документ, помогающий обеспечить устойчивость и развитие семьи, сохранность и увеличение её капитала, реализацию миссии семьи, вовлечённость потомков в семейное дело и их приверженность семейным ценностям.
В настоящее время всё больше семей вовлекаются в дело создания семейной конституции в целях обеспечения своего наследия. Указанные документы даже становятся частью механизмов наследственного трансфера капиталов. Так, в завещании или наследственном договоре может указываться, что для получения потомком доли в наследстве ему необходимо соблюсти требования семейной конституции – например, закончить высшее учебное заведение (любое, из определённого перечня или конкретное). Семейная конституция может включать в себя требования/пожелания к членам семьи, как то: получение высшего образования, вступление в брак, занятие благотворительностью и(или) волонтёрской деятельностью, обеспечение сохранности семейных реликвий, соблюдение кодекса чести семьи и так далее.
Наблюдение за соблюдением членами семьи положений семейной конституции, а также содействие такому соблюдению также может входить в задачи семейного офиса.
Помимо решения упомянутых задач, семейный офис также может решать задачи менее формального характера – организационные и личные. Так, например, семейному офису может быть поручено организовать свадьбу, празднование юбилея или рождения ребёнка, семейный отпуск, поступление наследника в высшее учебное заведение и так далее. Некоторые задачи могут иметь ещё более личный характер, как то: найти достойного спутника жизни (жену/мужа) для члена семьи, развить у члена семьи навыки коммуникации, самообороны, артистизма, критического мышления и т.д., обеспечить сохранение семейной тайны, обеспечить передачу тайного послания или семейной реликвии, etc.
Степень деликатности задач напрямую зависит от уровня доверия, надёжности, долгосрочности сотрудничества семьи и семейного офиса. Бывает, что член семейного офиса может стать фактически членом самой семьи (вспоминаем, например, дворецкого Брюса Уэйна – Альфреда, который с психологической точки зрения фактически заменил ему утраченных родителей). Приведение реальных (не кинематографических) примеров в статье было бы неуместным по понятным причинам.
Да, соблюдение конфиденциальности – краеугольный камень сотрудничества семьи и семейного офиса. При возникновении конфликта интересов семья должна быть немедленно поставлена в известность, и такой конфликт должен быть немедленно разрешён.
Таким образом, к составу семейного офиса предъявляются очень высокие морально-этические требования. Без их соблюдения семейный офис может представлять для семьи угрозу, что крайне недопустимо. Подбор людей для семейного офиса с высокими морально-этическими взглядами и качествами – ключевая задача главы семьи. Для этих целей целесообразно использовать профайлинг – изучение личности комплексным-интегративным методом (психология/типологии личности, изучение биографии, моделирование ситуаций, поведенческий анализ, лингвистический и паралингвистический анализ, анализ мимики, кинесика и проксемика, криминалистический анализ, анализ внешности, анализ цифрового следа, детектор лжи и т.д.).
Польза семейного офиса заключается в том, что, во-первых, он сильно экономит время членов семьи, во-вторых, в силу своей профессиональной ориентации он способен решить задачи, непосильные большинству других людей, в-третьих, высокий уровень конфиденциальности позволяет доверять ему крайне деликатные и важные задачи. Ну и в-четвёртых, профессиональный семейный офис позволяет не только увеличить благосостояние семьи, но и обеспечить её наследие.
Как найти Family Office в России?
В России в настоящее время семейных офисов довольно мало. На это влияют наши культурные и экономические особенности. Во-первых, уровень доверия и делегирования между людьми не очень высокий, во-вторых, не так много богатых семей с юридически чистой историей, в-третьих, не развито предложение – довольно мало экспертов, специалистов и команд, готовых осознанно принять на себя статус семейного офиса.
Однако, позитивные изменения на рынке услуг семейных офисов всё же прослеживаются. И делается это благодаря синхронному развитию спроса и предложения. Нередко функции семейного офиса принимают на себя банковские структуры и юридические фирмы. При этом, некоторые из них начинают прямо позиционировать себя в качестве семейных офисов. Что является позитивным трендом на рынке, говорящим о развитии бизнес-культуры.
В силу приоритетности решения юридических и инвестиционных/бизнес-задач, поиск семейного офиса наиболее целесообразно начинать с юридических фирм, специализирующихся на структурировании бизнес-сделок и управлении капиталами. Такие компании уже имеют культуру и привычку соблюдения конфиденциальности, обладают необходимой высокой компетенцией в области решения юридических, организационных и инвестиционных задач, и как правило, морально, интеллектуально и этически подходят для решения личных деликатных задач.
Что касается банковских структур, то в силу более высокой текучки кадров и меньшей ответственности исполнителей, вызванных их обширной корпоративной системой, то они в меньшей степени, на наш взгляд, подходят для решения конфиденциальных и деликатных задач семейного офиса.
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Как открыть Family Office в России?
Поскольку традиционно базовой функцией семейных офисов является управление семейным капиталом, а именно – его сохранение и приумножение, осуществляемые посредством структурирования юридических сделок, создания и сопровождения коммерческих и некоммерческих структур, обеспечения безопасного трансфера активов, грамотного инвестиционного и финансового консалтинга, прочих юридических и организационных услуг, то при создании семейного офиса упор делается на формирование команды с юридическим, финансово-инвестиционным и бизнес-бэкграундом.
Таким образом, очень часто создание семейного офиса осуществляется либо путём полной или частичной переориентации и фокусировки на сопровождении семей и семейных капиталов уже существующих консалтинговых (юридических, аудиторских, стратегических, финансовых, управленческих, инвестиционных, etc.) компаний, либо путём формирования новой команды, состоящей в своей основе из корпоративных, инвестиционных, налоговых, семейно-наследственных, бизнес-юристов и консультантов, аудиторов и специалистов по комплаенсу, финансистов/бухгалтеров, менеджеров.
Как отмечалось ранее, в зависимости от сложности и объёма задач, а также профессионализма и опыта конкретных экспертов семейного офиса, некоторые компетенции могут закрываться сразу 1-2 людьми. Практика знает и такие примеры.
Начинать позиционирование семейного офиса можно с базовых услуг (потребностей семей), в которых сильны основатели семейного офиса. Если это юристы – то позиционирование лучше начинать с фокусировки на структурировании инвестиционных, корпоративных и иных бизнес-сделок, юридическом сопровождении активов, если это инвестиционные консультанты и брокеры – то с фокусировки на управлении деньгами, ценными бумагами, криптовалютами и иными активами, поиске привлекательных объектов для инвестирования, продаже активов семьи, если это управленцы и организаторы – то с фокусировки на управлении более «консервативными» активами, например, недвижимостью и подчинёнными семье бизнес-командами, поиске нужных семье специалистов и информации, etc.
Отличие семейного офиса от разрозненных временных экспертов и специалистов состоит в том, что семейный офис предоставляет как можно более полный комплекс услуг и имеет очень доверительный и долгосрочный характер отношений с клиентом (семьёй).
В поиске клиентов семейного офиса лучше всего работают рекомендации и демонстрация глубокой экспертизы в какой-либо интересной семье сфере. Это могут быть глубокие экспертные статьи по юриспруденции, менеджменту, инвестиционному анализу, финансам, наследию и грамотному воспитанию наследников, трансферу капиталов и так далее. Помимо статей можно охватывать указанную тематику также посредством видео-контента.
Личные знакомства также имеют высокий потенциал перерастания в долгосрочное бизнес-сотрудничество – здесь хорошо работают закрытые/камерные бизнес-клубы и мероприятия (аукционы, благотворительные вечера, финансовые и инвестиционные конференции, вернисажи, закрытые кинопоказы и т.д.) и клубы по увлечениям (гольф, яхтинг, горные лыжи, альпинизм, лошади, раритетные автомобили, коллекционирование, инвестирование, выпускники MBA и т.д.).
Семейные офисы в России, как правило, осуществляют свою деятельность в форме ООО или ИП. То есть семейные офисы – всегда коммерческие учреждения. ООО целесообразно выбирать, когда семейный офис открывают два и более партнёров и (или) нужно более солидное позиционирование в виде юридического лица, ИП можно выбрать – если семейный офис открывает один основатель, который привлекает других специалистов/экспертов на наёмно-коммерческой основе, и уровень его компетенции/репутации позволяет ему действовать от своей персоны без создания юридического лица.
Конечно, функционирование семейного офиса, открытого для привлечения новых «холодных» клиентов сложно представить без сайта, на котором будут отражены, как минимум, название компании (семейного офиса), услуги, которые оказывает семейный офис, порядок ценообразования, экспертные публикации, команда, контакты.
Первый и самый главный шаг в открытии семейного офиса – это публичное заявление о себе. Многие ещё молодые, но уже очень компетентные эксперты и специалисты, в силу различных причин боятся реализовывать себя на консалтинговом рынке вне рамок больших и серьёзных компаний. Однако именно небольшие и гибкие команды имеют самый высокий потенциал перерастания в успешные и надёжные семейные офисы. Корпорации в силу своих бюрократических особенностей очень часто не могут дать клиентам (семьям) тот уровень доверия и гибкости, который могут дать так называемые консалтинговые бутики. Именно консалтинговые бутики (небольшие команды с сильной нишевой экспертизой) больше всего подходят на роль семейных офисов.
В завершение статьи напомню, что ключевыми факторами сотрудничества семьи и семейного офиса являются высокое доверие и глубокая компетенция экспертов семейного офиса в какой-либо интересной клиенту (семье) сфере. Именно благонадежность и компетентность семейного офиса играет определяющую роль в его выборе.
С уважением, Евгений Рябов, бизнес-юрист, автор книги «Стартап и инвестор: правила игры»
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