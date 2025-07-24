Как грамотно продать крипто (crypto) и ИТ (IT) бизнес — особенности сделок и рекомендации по их структурированию от бизнес-юриста

Доля сделок купли-продажи крипто и ИТ-бизнеса растёт среди общего объёма сделок купли-продажи бизнеса. Сделки купли-продажи крипто и ИТ-бизнеса во многом схожи со сделками купли-продажи "традиционного" бизнеса, однако у первых имеются некоторые особенности, которые нужно учитывать. В этой статье разберём такие особенности.

Главными особенностями крипто и ИТ-бизнеса в контексте его купли-продажи являются следующие:

основным бизнес-активом (имуществом) в крипто и ИТ-бизнесе является интеллектуальная собственность; due diligence (процедуру выявления и оценки рисков), как правило, можно проводить дистанционно; фактическая передача бизнес-активов часто осуществляется до или после заключения сделки купли-продажи бизнеса, а не в момент её подписания, что влечёт для сторон сделки риски непередачи имущества или вознаграждения; при продаже крипто-бизнеса расчёты между сторонами по сделке-купли продажи часто осуществляются в криптовалюте, что накладывает определённые особенности на такую сделку в части определения природы вознаграждения (в российской и многих других юрисдикциях в таком случае договор купли-продажи бизнеса может “превратиться” в договор мены бизнеса на другое имущество — криптовалюту/цифровую валюту); крипто и ИТ-бизнес в российской юрисдикции нередко оформляется на ИП (индивидуального предпринимателя), что влечёт применение способа купли-продажи бизнеса как имущества, а не как 100-процентной доли в компании.

Далее разберём указанные особенности подробно и приведём перечень мер, направленных на обеспечение юридической безопасности сделки купли-продажи бизнеса, а также её сторон (продавца и покупателя).

Интеллектуальная собственность — основной актив крипто и ИТ-бизнеса. Что из этого следует?

Основным активом (имуществом) крипто и ИТ-бизнеса часто является интеллектуальная собственность (ИС), поэтому “ядром” договора купли-продажи бизнеса является сделка по передаче от продавца к покупателю исключительных прав на объекты ИС и (или) лицензий на объекты ИС. К таким активам (объектам ИС) можно отнести программное обеспечение, дизайн, базы данных, текстовые и иные графические материалы, аудио и аудиовизуальные композиции, etc.

В связи с этим ключевую роль в рамках проведения due diligence (проверки бизнеса на предмет наличия рисков) занимает вопрос надлежащего оформления интеллектуальной собственности на продавца бизнеса. Если ИС не была оформлена надлежащим образом на продавца бизнеса, то у покупателя бизнеса возникают значительные риски в связи с этим — например, риск того, что реальный правообладатель ИС запретит в дальнейшем использовать тот или иной объект ИС, который может быть критически важен для бизнеса, а также потребует выплаты компенсации за неправомерное использование ИС.

Таким образом, перед сделкой купли-продажи крипто и ИТ-бизнеса покупателю бизнеса необходимо тщательно проверить надлежащее оформление всех объектов ИС, входящих в состав бизнеса, на предмет их надлежащего оформления продавцом. Так, для того, чтобы ИС была надлежащим образом оформлена, продавец бизнеса должен иметь прямой письменный договор с автором (создателем) ИС о передаче продавцу бизнеса исключительного права или лицензии на соответствующий объект ИС, либо договор с посредником (например, студией дизайна или студией по разработке ПО), в котором также будет сказано о передаче продавцу бизнеса исключительного права или лицензии на соответствующий объект ИС, а также будет обязательно (!) сказано, что посредник надлежащим образом владеет соответствующим правом на объект ИС и может им распоряжаться путём передачи продавцу (в противном случае — если посредник не получил ранее такого права от автора (создателя) ИС, то распоряжаться им он не может, а значит продавец также не имеет права распоряжаться и продавать покупателю бизнеса ИС).

Иными словами, если продавец работал не напрямую с автором (создателем) ИС (дизайнером, программистом, фотографом, контент-мейкером и т.д.), а через студию, то очень важно отследить всю цепочку передачи прав от автора (создателя) ИС до продавца бизнеса.

Что касается такого документа, как акт приёма-передачи исключительного права или лицензии на ИС, то такой документ не обязателен в том случае, если в договоре о передаче права на ИС сказано, что право на ИС (исключительное или лицензия) переходит с момента подписания договора и дополнительного оформления акта приёма-передачи права на ИС не требуется — в таком случае договор передачи права также выполняет и функцию акта приёма-передачи. Хотя нередко акт приёма-передачи сторонами всё же оформляется (однако, повторюсь, это не принципиально, если договор позволяет его не оформлять).

Важным аспектом также является выплата вознаграждения по договору передачи права на ИС. Факт оплаты также нужно отследить и подтвердить.

Что касается регистрации интеллектуальной собственности в Роспатенте, то такая регистрация в отношении программного обеспечения, баз данных, дизайна, графических, текстовых, изобразительных, музыкальных материалов — не требуется. Обязательно регистрируются товарный знак (знак обслуживания), полезные модели, промышленные образцы, изобретения. При этом, логотип при продаже бизнеса может быть не зарегистрирован — это позволяется, в таком случае он выступает просто как изобразительный объект, а не как защищённый товарный знак. Однако в случае его дальнейшего использования покупателем бизнеса его регистрация может стать необходимой (в случае, если покупатель бизнеса захочет развивать и защитить на рынке бренд, в который будет также входить и логотип).

Все указанные действия по проверке продаваемого крипто и ИТ-бизнеса на предмет выявления оценки рисков, в принципе, можно осуществлять дистанционно, поскольку указанных видов бизнеса редко бывают активы, проверка которых требует физического присутствия в месте их нахождения.

Фактическая передача имущества крипто/ИТ-бизнеса и выплата вознаграждения — какие риски имеют место и как их нивелировать?

На практике продажа крипто и ИТ-бизнеса часто связана с передачей от продавца бизнеса к покупателю прав на объекты ИС, лицензий и прав администрирования различных учётных записей (личных кабинетов на различных интернет-ресурсах, в том числе, прав администрирования интернет-доменов). Как правило, процесс перехода таких прав [администрирования] растянут во времени и крайне редко удаётся обеспечить их фактическое получение покупателем бизнеса в момент подписания сделки купли-продажи бизнеса.

В связи с этим очень важно при структурировании сделки купли-продажи крипто и ИТ-бизнеса предусмотреть механизмы защиты покупателя бизнеса от неполучения того или иного бизнес-актива после перечисления вознаграждения и защиты продавца бизнеса от неполучения вознаграждения после передачи всех бизнес-активов покупателю.

В качестве таких механизмов защиты могут выступать:

обратный опцион , с помощью которого продавец бизнеса, передав покупателю 100-процентную долю в компании, может во внесудебном порядке вернуть её в случае неполучения всего или части вознаграждения (данный способ защиты актуален только в случае, если бизнес продаётся как доля в уставном капитале ООО);

депозитарий (посредник), который принимает к себе и временно держит у себя сумму вознаграждения по сделке, а после того, как все бизнес-активы будут переданы покупателю бизнеса, перечисляет продавцу указанного вознаграждение. Безусловно, фигура депозитария и механизм расчётов через него детально прописывается в договоре купли-продажи бизнеса.

Особенности расчётов по сделке купли-продажи крипто или ИТ-бизнеса в криптовалюте

В настоящее время в большинстве юрисдикций мира, в том числе, в России криптовалюта (цифровая валюта) не признаётся денежным средством, но признаётся имуществом.

В соответствии с п. 2 ст. 38 Налогового кодекса РФ цифровая валюта (в том числе цифровая валюта, используемая в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам (контрактам) в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, установленного в соответствии со статьей 1.1 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") признаётся имуществом.

Поэтому если в качестве вознаграждения в сделке купли-продажи бизнеса указывается криптовалюта (цифровая валюта), то юридически такая сделка может быть признана не договором купли-продажи (ст. 454 Гражданского кодекса РФ), а договором мены (ст. 567 Гражданского кодекса РФ). При этом, стоит отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 567 ГК РФ к договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже (глава 30), если это не противоречит правилам настоящей главы и существу мены, при этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. Это стоит учитывать при оценке юридической природы сделки и соответствующих ей рисков.

Также при расчётах в криптовалюте в договоре купли-продажи бизнеса следует предусмотреть следующее:

номера криптокошельков, с которых будет списываться сумма (криптокошелёк покупателя) и на который будет перечисляться сумма (криптокошелёк продавца) — это снимет риски, связанные с прозрачностью платежа и самим фактом платежа;

ссылку на интернет-ресурс, который в постоянном режиме отражает курсы криптовалют и в соответствии с данными которого будет определяться размер вознаграждения на момент осуществления расчётов — это снимет риски, связанные с определением точной суммы вознаграждения по договору.

Способы продажи крипто и ИТ-бизнеса, оформленного на ИП и ООО

Существует 3 способа купли-продажи бизнеса:

купля-продажа юридического лица (компании), на которое оформлен бизнес (купля-продажа компании);

купля-продажа бизнеса в виде отдельного имущества без приобретения юридического лица ;

купля-продажа бизнеса как имущественного комплекса без приобретения юридического лица (здесь важно различать куплю-продажу бизнеса как отдельного имущества и куплю-продажу бизнеса как имущественного комплекса – об этом подробнее расскажу далее).

Первый способ применяется, когда бизнес оформлен на юридическое лицо, например ООО, и стороны сделки хотят максимально ускорить и упростить процесс купли-продажи бизнеса. В таком случае оформляется договор купли-продажи 100-процентной доли в уставном капитале ООО. Такой договор в обязательном порядке подлежит нотариальному удостоверению. Перед сделкой необходимо провести due diligence (проверку и оценку рисков).

Если же бизнес оформлен на ИП, либо оформлен на юридическое лицо, но покупатель по какой-либо причине не хочет связываться с таким юридическим лицом, то первый способ купли-продажи бизнеса, конечно же, применять нельзя. В таком случае применяется либо второй способ (купля-продажа отдельного имущества бизнеса), либо третий способ (купля-продажа бизнеса как имущественного комплекса/предприятия).

Очень важно различать куплю-продажу бизнеса как отдельного имущества и куплю-продажу бизнеса как имущественного комплекса.

Купля-продажа бизнеса как отдельного имущества регулируется общими нормами Гражданского кодекса РФ о купле-продаже. Такая сделка заключается в простой письменной форме и не подлежит государственной регистрации.

Сделка купли-продажи бизнеса как имущественного комплекса (предприятия) оформляется в простой письменной форме с обязательной регистрацией в ЕГРН. При продаже бизнеса как имущественного комплекса до подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами: акт инвентаризации в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учёта ФСБУ 28/2023 "ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ", бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований, а при продаже бизнеса как отдельного имущества совершать указанные действия и составлять указанные документы не обязательно.

Купля-продажа бизнеса как имущественного комплекса регулируется параграфом 8 главы 30 Гражданского кодекса РФ (“продажа предприятия”), в ст. 132 Гражданского кодекса РФ указывается, что в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права.

ВАЖНО! Различия между куплей-продажей бизнеса как отдельного имущества и как имущественного комплекса (предприятия) указываются также в решении АС Калининградской области от 29.09.2017 г. по делу № А21-6695/2017: если сторонами сделки проводится полная инвентаризация бизнеса, формируется акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение аудитора, перечень всех долгов и т.д., то речь идёт о продаже имущественного комплекса.

Для определения купли-продажи бизнеса как имущественного комплекса важно наличие полноценной связи, охватывающей все виды имущества бизнеса, его долги и права требования, внутреннюю и внешнюю документацию, иные детали бизнеса, как целостную взаимосвязанную систему, направленную на осуществление предпринимательской деятельности и имеющую за собой сформированную за предыдущий период такой деятельности историю.

Если в состав продаваемого бизнеса не включены все имущественные объекты, в том числе, все долги и права требования, или сторонами не выполнены и не должны быть выполнены действия, предусмотренные, например, ст.ст. 561-562 Гражданского кодекса РФ, то можно говорить о продаже бизнеса как отдельного имущества (не как имущественного комплекса) – в таком случае договор купли-продажи бизнеса подпадает под регулирование общих норм Гражданского кодекса РФ о купле-продаже имущества и не подпадает под регулирование параграфа 8 главы 30 Гражданского кодекса РФ.

При этом, нужно понимать, что на данный момент на законодательном уровне в российской юрисдикции нет чётких прописанных критериев, определяющих разницу между продажей бизнеса как имущества по общим правилам и продажей бизнеса как имущественного комплекса по правилам параграфа 8 главы 30 Гражданского кодекса РФ, что создаёт риски, связанные с такой неопределённостью.

На мой взгляд как бизнес-юриста, ключевым фактором, определяющим разницу здесь, должно выступать наличие у бизнеса кредиторов (долгов). Если в бизнесе есть кредиторы (долги) и бизнес при этом продаётся без соблюдения правил параграфа 8 главы 30 ГК РФ, то в целях восстановления прав кредиторов и обеспечения стабильности гражданского оборота, сделка купли-продажи может быть признана недействительной.

Поэтому в случае, если стороны хотят продать бизнес как имущество, а не имущественный комплекс (с соблюдением большого перечня указанных требований), то в первую очередь им нужно позаботиться о погашении долгов перед кредиторами. Если же долги перед кредиторами не будут погашены, то бизнес продавать нужно по правилам параграфа 8 главы 30 ГК РФ, в противном случае сделка может быть признана недействительной, а продавец бизнеса может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство" и к субсидиарной ответственности по ст. 61.11 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". Эти моменты нужно учитывать при структурировании сделки купли-продажи крипто и ИТ-бизнеса.

При наличии вопросов по теме статьи или запроса на оформление сделки купли-продажи крипто или ИТ-бизнеса обращаться по следующим контактным данным:

С уважением, Евгений Рябов, предприниматель, инвестиционный и корпоративный юрист, автор книги «Стартап и инвестор: правила игры»

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