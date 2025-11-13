Как оформить бизнес с участием нескольких ИП — какие есть риски, как избежать признаков дробления бизнеса, способы оформления бизнеса и их особенности

Что такое дробление бизнеса и как его избежать на практике

В настоящее время одним из основных юридических документов, разъясняющих позицию государственных регулирующих органов в отношении дробления бизнеса является Письмо ФНС от 16 июля 2024 г. № БВ-4-7/8051@ “О правовых позициях, сформированных судебной практикой и применяемых арбитражными судами при разрешении споров, связанных с установлением в действиях налогоплательщиков признаков дробления бизнеса”.

Как указанно в данном письме и как следует из правовых позиций Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (определения от 17.10.2022 N 301-ЭС22-11144, от 23.03.2022 N 307-ЭС21-17713, от 23.03.2022 N 307-ЭС21-17087), а также пп. 11-14 Обзора практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.12.2023):

Дробление бизнеса — это искусственное распределение доходов от реализации товаров (работ, услуг) между несколькими лицами, которыми прикрывается фактическая деятельность одного хозяйствующего субъекта, не отвечающего установленным законом условиям для получения налоговой выгоды/применения преференциального налогового режима.

Таким образом, чтобы избежать обвинений регулятора в дроблении бизнеса / привлечения к ответственности за дробление бизнеса / привлечения ответственности за необоснованное и незаконное получение налоговой выгоды, прежде всего, важно соблюсти следующие 2 главных условия:

в результате структурирования совместного бизнеса с участием нескольких (множества) ИП у участников бизнеса не должно возникать какой-либо необоснованной налоговой выгоды / форма структурирования бизнеса должна быть обусловлена целями делового характера и не должна иметь основной целью получение необоснованной налоговой выгоды;

Обзор практики (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.12.2023) содержит интересный пример, когда суды не увидели дробления бизнеса в следующей ситуации (примечание: в контексте дробления бизнеса не столько важно — участвуют юридические лица, ИП, самозанятые — логика и в том, и в другом случае одна, поэтому данный кейс более чем релевантен теме статьи): Единственный учредитель и руководитель налогоплательщика, имея уже существующее юридическое лицо, учредил ещё одно юридическое лицо для осуществления идентичного вида деятельности — сдачи в аренду оборудования для бурения скважин. При этом, как указали суды, данные юридические лица созданы в разное время, задолго до того, как совокупный доход обществ стал превышать допустимое значение величины доходов, дающих право на применение УСН. Вновь созданное общество имеет нескольких участников. Каждое общество имеет отдельные расчетные счета в разных банках, ведут раздельный бухгалтерский учёт, осуществляют по результатам самостоятельной хозяйственной деятельности уплату налогов и сборов. При этом оба субъекта применяют одинаковый специальный налоговый режим - УСН, но фактов распределения обществами между собой их общей полученной выручки (налоговой выгоды) не установлено. Создание нового общества и последующая передача ему в аренду имущества налогоплательщиком были связаны с выделением в отдельную сферу деятельности операций, связанных с предоставлением клиентам оборудования для буровых скважин определенного типа и выполнения работ на их основе в иностранных государствах. Вновь созданное общество не только получило имущество в аренду от налогоплательщика, но и закупало дополнительное оборудование и запасные части к нему за счет средств, внесенных его участниками, заключало договоры с третьими лицами для выполнения работ по сборке и доукомплектованию из составных частей оборудования. С учетом указанных обстоятельств суды пришли к выводу о том, что взаимозависимость налогоплательщика и вновь созданного общества (в силу участия одного из учредителей в уставном капитале обеих организаций) не повлияла на результаты их деятельности, а условия получения налоговой выгоды, связанной с применением УСН, соблюдены налогоплательщиком.

совместный бизнес, в котором участвуют несколько (множество) ИП не должен прикрывать фактическую деятельность одного хозяйствующего субъекта (бенефициара бизнеса) / каждый из участников совместного бизнеса должен иметь организационную, экономическую, предпринимательскую (трудовую) самостоятельность — то есть каждый из участников совместного бизнеса не должен подчиняться установленному кем-либо из других участников бизнеса распорядку, не должен достигать поставленные бизнес-цели в установленном кем-либо рабочем режиме, не должен всю свою деятельность сводить к решению задач одного хозяйствующего субъекта и так далее, при этом должен достигать поставленные бизнес-цели в рамках гражданско-правовых обязательств (договоров) с определённой свободой действий.

Таким образом, существует 2 основных признака дробления бизнеса:

целевой признак — структура бизнеса в качестве основной цели имеет неправомерное применение специальных режимов налогообложения/неправомерное получение налоговой выгоды;

организационный признак — имеет место искусственное деление по существу единого хозяйствующего субъекта/разделение финансовых потоков по существу единого хозяйствующего субъекта.

Все остальные признаки, которые упоминаются в правоприменительной практике так или иначе связаны с указанными 2 признаками и используются для их обоснования.

Так, например, такие признаки, как: участие в бизнес-структурах одних и тех же и(или) взаимосвязанных лиц, единая/схожая кадровая политика, единые/связанные сервера и адреса, единое программное обеспечение и иная материальная база, единый продукт, единые ОКВЭД, взаимное делегирование задач, единые маркетинговые инструменты, похожие и дублирующие сайты, оплата одними бизнес-субъектами потребностей других бизнес-субъектов и так далее — являются признаками, обосновывающими главный признак дробления бизнеса — организационный признак, сводящийся к искусственному делению по существу единого хозяйствующего субъекта/разделение финансовых потоков по существу единого хозяйствующего субъекта.

Или например, включение в схему новых бизнес-субъектов непосредственно или незадолго до превышения тех или иных денежных лимитов, либо перенос финансовых потоков на другие бизнес-субъекты без явной необходимости, использование разных платёжных каналов в рамках одной хозяйственной деятельности и так далее — являются признаками, обосновывающими главный признак дробления бизнеса — целевой признак, сводящийся к тому, что структура бизнеса в качестве основной цели имеет неправомерное применение специальных режимов налогообложения/неправомерное получение налоговой выгоды.