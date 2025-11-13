Как оформить бизнес с участием нескольких ИП — какие есть риски, как избежать признаков дробления бизнеса, способы оформления бизнеса и их особенности

Способы оформления совместного бизнеса с участием нескольких ИП
Есть несколько основных, наиболее распространённых способов оформления/структурирования совместного бизнеса с участием нескольких ИП:
простое товарищество, предусмотренное главой 55 Гражданского кодекса РФ;
бизнес, осуществляемый несколькими (множеством) ИП через договор инвестиционного займа, где 1 ИП ведёт бизнес-деятельность, а другие ИП — инвестируют деньги в бизнес и получают возврат инвестиций в виде % от прибыли бизнеса;
бизнес, в котором 1 ИП является главным, он ведёт расчёты с клиентами, а остальные ИП в рамках делегирования выполняют его задачи и получают вознаграждение не от клиентов, а от главного ИП;
бизнес, осуществляемый несколькими (множеством) ИП по агентскому договору, где 1 ИП является главным — он принимает заказы от клиентов, распределяет их по ИП-партнёрам и оставляет себе агентское вознаграждение по агентскому договору.
Примечание: конечно, помимо ИП в совместном бизнесе могут также участвовать самозанятые и юридические лица, однако основная логика структурирования бизнеса в таком случае будет той же, что в схеме с участием только ИП. Поэтому основные выводы данной статьи можно, в целом, экстраполировать и на указанные ситуации. При этом, основной фокус внимания в статье мы уделим схеме структурирования бизнеса с участием нескольких ИП.
(!) Важно понимать, что главная задача при структурировании совместного бизнеса с участием нескольких (множества) ИП состоит в том, чтобы избежать “дробления бизнеса” и, как следствие — незаконного ухода от уплаты налогов!
Поэтому главные риски в совместном ведении бизнеса несколькими (множеством) ИП — налоговые. Это нужно учитывать в первую очередь.
Что такое дробление бизнеса и как его избежать на практике
В настоящее время одним из основных юридических документов, разъясняющих позицию государственных регулирующих органов в отношении дробления бизнеса является Письмо ФНС от 16 июля 2024 г. № БВ-4-7/8051@ “О правовых позициях, сформированных судебной практикой и применяемых арбитражными судами при разрешении споров, связанных с установлением в действиях налогоплательщиков признаков дробления бизнеса”.
Как указанно в данном письме и как следует из правовых позиций Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (определения от 17.10.2022 N 301-ЭС22-11144, от 23.03.2022 N 307-ЭС21-17713, от 23.03.2022 N 307-ЭС21-17087), а также пп. 11-14 Обзора практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.12.2023):
Дробление бизнеса — это искусственное распределение доходов от реализации товаров (работ, услуг) между несколькими лицами, которыми прикрывается фактическая деятельность одного хозяйствующего субъекта, не отвечающего установленным законом условиям для получения налоговой выгоды/применения преференциального налогового режима.
Таким образом, чтобы избежать обвинений регулятора в дроблении бизнеса / привлечения к ответственности за дробление бизнеса / привлечения ответственности за необоснованное и незаконное получение налоговой выгоды, прежде всего, важно соблюсти следующие 2 главных условия:
в результате структурирования совместного бизнеса с участием нескольких (множества) ИП у участников бизнеса не должно возникать какой-либо необоснованной налоговой выгоды / форма структурирования бизнеса должна быть обусловлена целями делового характера и не должна иметь основной целью получение необоснованной налоговой выгоды;
Обзор практики (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.12.2023) содержит интересный пример, когда суды не увидели дробления бизнеса в следующей ситуации (примечание: в контексте дробления бизнеса не столько важно — участвуют юридические лица, ИП, самозанятые — логика и в том, и в другом случае одна, поэтому данный кейс более чем релевантен теме статьи):
Единственный учредитель и руководитель налогоплательщика, имея уже существующее юридическое лицо, учредил ещё одно юридическое лицо для осуществления идентичного вида деятельности — сдачи в аренду оборудования для бурения скважин.
При этом, как указали суды, данные юридические лица созданы в разное время, задолго до того, как совокупный доход обществ стал превышать допустимое значение величины доходов, дающих право на применение УСН. Вновь созданное общество имеет нескольких участников. Каждое общество имеет отдельные расчетные счета в разных банках, ведут раздельный бухгалтерский учёт, осуществляют по результатам самостоятельной хозяйственной деятельности уплату налогов и сборов. При этом оба субъекта применяют одинаковый специальный налоговый режим - УСН, но фактов распределения обществами между собой их общей полученной выручки (налоговой выгоды) не установлено.
Создание нового общества и последующая передача ему в аренду имущества налогоплательщиком были связаны с выделением в отдельную сферу деятельности операций, связанных с предоставлением клиентам оборудования для буровых скважин определенного типа и выполнения работ на их основе в иностранных государствах.
Вновь созданное общество не только получило имущество в аренду от налогоплательщика, но и закупало дополнительное оборудование и запасные части к нему за счет средств, внесенных его участниками, заключало договоры с третьими лицами для выполнения работ по сборке и доукомплектованию из составных частей оборудования.
С учетом указанных обстоятельств суды пришли к выводу о том, что взаимозависимость налогоплательщика и вновь созданного общества (в силу участия одного из учредителей в уставном капитале обеих организаций) не повлияла на результаты их деятельности, а условия получения налоговой выгоды, связанной с применением УСН, соблюдены налогоплательщиком.
совместный бизнес, в котором участвуют несколько (множество) ИП не должен прикрывать фактическую деятельность одного хозяйствующего субъекта (бенефициара бизнеса) / каждый из участников совместного бизнеса должен иметь организационную, экономическую, предпринимательскую (трудовую) самостоятельность — то есть каждый из участников совместного бизнеса не должен подчиняться установленному кем-либо из других участников бизнеса распорядку, не должен достигать поставленные бизнес-цели в установленном кем-либо рабочем режиме, не должен всю свою деятельность сводить к решению задач одного хозяйствующего субъекта и так далее, при этом должен достигать поставленные бизнес-цели в рамках гражданско-правовых обязательств (договоров) с определённой свободой действий.
Таким образом, существует 2 основных признака дробления бизнеса:
целевой признак — структура бизнеса в качестве основной цели имеет неправомерное применение специальных режимов налогообложения/неправомерное получение налоговой выгоды;
организационный признак — имеет место искусственное деление по существу единого хозяйствующего субъекта/разделение финансовых потоков по существу единого хозяйствующего субъекта.
Все остальные признаки, которые упоминаются в правоприменительной практике так или иначе связаны с указанными 2 признаками и используются для их обоснования.
Так, например, такие признаки, как: участие в бизнес-структурах одних и тех же и(или) взаимосвязанных лиц, единая/схожая кадровая политика, единые/связанные сервера и адреса, единое программное обеспечение и иная материальная база, единый продукт, единые ОКВЭД, взаимное делегирование задач, единые маркетинговые инструменты, похожие и дублирующие сайты, оплата одними бизнес-субъектами потребностей других бизнес-субъектов и так далее — являются признаками, обосновывающими главный признак дробления бизнеса — организационный признак, сводящийся к искусственному делению по существу единого хозяйствующего субъекта/разделение финансовых потоков по существу единого хозяйствующего субъекта.
Или например, включение в схему новых бизнес-субъектов непосредственно или незадолго до превышения тех или иных денежных лимитов, либо перенос финансовых потоков на другие бизнес-субъекты без явной необходимости, использование разных платёжных каналов в рамках одной хозяйственной деятельности и так далее — являются признаками, обосновывающими главный признак дробления бизнеса — целевой признак, сводящийся к тому, что структура бизнеса в качестве основной цели имеет неправомерное применение специальных режимов налогообложения/неправомерное получение налоговой выгоды.
Особенности совместного бизнеса в форме простого товарищества
В соответствии со ст. 1041 Гражданского кодекса РФ по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.
Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
В контексте ведения совместного бизнеса несколькими (множеством) ИП на практике очень важно сразу подчеркнуть разницу между объединением ИП в форме простого товарищества, регулируемого главой 55 Гражданского кодекса РФ, и объединением ИП без создания простого товарищества. Это важно, потому что фискальные органы в частности, Минфин (см., например Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 4 августа 2023 г. N 03-07-07/73704) считает, что нормы НК РФ об освобождении налогоплательщиков от уплаты НДС не распространяются на простое товарищество (что с юридической точки зрения, конечно, на мой взгляд, совершенно необоснованно и неправильно, ибо простое товарищество — не отдельный субъект права, а всего лишь договорное объединение субъектов).
Как избежать рисков привлечения к налоговой ответственности
Исходя из вышесказанного, если участники совместного бизнеса, не намерены объединяться в простое товарищество, то чтобы не провоцировать налоговиков, лучше при структурировании совместного бизнеса максимально отойти от признаков простого товарищества.
В противном случае, существуют риски признания совместного бизнеса фактически сложившимся простым товариществом с предъявлением претензий по уплате начисленного НДС. Конечно, далеко не факт, что такие претензии окажутся обоснованными и будут реализованы в суде, однако указанные риски при структурировании бизнеса учитывать всё же рекомендуется.
То же самое касается и признаков трудовых отношений между участниками бизнеса — каждый участник-ИП должен быть организационно и экономически самостоятельным, не подчиняться установленному другим участником бизнеса графику/режиму/распорядку дня, не выполнять рядовые поручения другого ИП и так далее. Будет лучше, если участники бизнеса будут также получать доходы из других источников (от клиентов), никак не связанных (даже опосредованно) с совместным бизнесом — данный факт значительно повысит в глазах регулятора уровень самостоятельности соответствующего участника бизнеса.
Что касается способов ведения совместного бизнеса несколькими ИП по схемам договора (i) инвестиционного займа, (ii) делегирования задач и (iii) агентского договора, то в них очень важно иметь 1 главного ИП, который, будет принимать все денежные поступления (доходы) от клиентов — и после учёта таких доходов уже распределять денежные потоки среди партнёров. Если в схеме будет участвовать 2 и более “главных” ИП — которые будут взаимосвязаны, будут осуществлять деятельность в рамках одного бизнеса и разделять финансовые потоки (доходы от клиентов) в целях получения налоговой выгоды, то налицо будут явные признаки дробления бизнеса со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.
Так, в известном деле Блиновской, арбитражный суд, обосновывая факт дробления бизнеса Блиновской, указывает следующее:
Суд соглашается с позицией Налогового органа о том, что налогоплательщик с использованием взаимозависимых и подконтрольных ей лиц, применяющих УСН, организовала схему незаконного снижения своих налоговых обязательств, при которой видимость финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных лиц прикрывала её фактическую деятельность по проведению тренинг-марафонов под брендом «Блиновская».
Схема заключалась в регистрации новых участников по реализации интеллектуальных продуктов Заявителя при достижении ей и каждого последующего участника схемы предельных показателей для применения УСН («дробление бизнеса»).
Все участники схемы осуществляли один вид деятельности, по реализации интеллектуальной деятельности Заявителя. При этом денежные средства, поступающие на расчетные счета участников схемы, расходовались в интересах Заявителя либо в целях ведения бизнеса всех участников схемы (общая реклама, разработка общих сайтов и приложений, совместные корпоративные мероприятия и т.п.).
Данная схема позволила ИП Блиновской Е.О. в нарушение статей 54.1, 208, 210, пункта 1, 2 статьи 221 НК РФ не отражать в полном объёме суммы доходов, полученных в результате осуществления предпринимательской деятельности в налоговых декларациях по НДФЛ и НДС за период 2019-2021, а также в нарушение пунктов 4, 6 статьи 346.13 НК РФ необоснованно применять УСН в 1-3 кварталах 2019 (сумма полученных налогоплательщиком доходов за указанный период существенно превышала ограничения для применения УСН) и уплачивать налоги по УСН с доходов, перераспределенных на участников схемы.
Таким образом, при структурировании совместного бизнеса с участием нескольких ИП нужно учитывать множество факторов с целью недопущения возникновения признаков дробления бизнеса и получения участниками бизнеса необоснованной налоговой выгоды.
Важно также понимать, что перечень признаков дробления бизнеса не является закрытым и может расширяться с учётом специфики ситуации. Более того, некоторые признаки в разных контекстах могут играть как в пользу предпринимателя, так и во вред.
Грамотное структурирование бизнеса с целью избежания рисков требует от консультантов комплексного видения, глубокой экспертизы и чувствования логики регулятора.
