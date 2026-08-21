Как правильно оформить партнёрство в бизнесе — инструкция от бизнес-юриста

50 вопросов (групп вопросов), которые необходимо обсудить бизнес-партнёрам на партнёрской сессии

1. Каковы цели, задачи, направления и критерии успешности бизнеса? Какая бизнес-модель будет реализовываться в проекте?

2. Какая будет организационно-правовая форма бизнеса, «домашняя» юрисдикция, система налогообложения, структура будущей компании (органы управления, подразделения и так далее)?

3. Каковы точки, от которых нельзя будет отклоняться при реализации проекта: например, бизнес будет строиться исключительно по B2B / B2C / В2G модели или бизнес будет строиться исключительно на средства партнёров и оборотные средства компании (без привлечения стороннего финансирования)?

4. Возможен ли pivot (изменение бизнес-модели), если да, то в каких пределах? Кто принимает (каким образом принимается) решение об изменении бизнес-модели?

5. Какое имущество вносит в компанию (бизнес) каждый партнёр? Как будет оформлено внесение имущества – вклад в уставный капитал, договор аренды имущества, договор займа, договор купли-продажи имущества, договор дарения, лицензионный договор, договор отчуждения исключительного права на интеллектуальную собственность или иное?

6. Какие обязанности и полномочия будут у каждого из партнёров в рамках реализации бизнеса (очень желательно в «оцифрованном» виде – то есть, к примеру, каждая обязанность должна быть охарактеризована метрикой)?

7. Что будет, если партнёр не исполнит свою обязанность – уменьшение его доли в бизнесе, лишение доли в бизнесе, лишение дивидендов, денежный штраф в виде вклада в имущество компании и т.д.?

8. Каким образом будут распределяться дивиденды? В каких случаях они точно не будут/будут распределяться?

9. В каких пропорциях и куда будет расходоваться бюджет компании?

10. Обязаны ли будут партнёры за счёт своих средств (и в каких пропорциях) пополнять бюджет компании в случае его недостаточности? В каких случаях компания вправе/не вправе принимать займы от третьих лиц (в том числе, банковские кредиты)?

11. Насколько может быть размыта доля каждого из партнёров при появлении в компании новых партнёров (инвесторов) – после достижения какого уровня доля далее не может размываться?

12. Устанавливается ли максимальный (минимальный) размер доли в компании, которой может владеть тот или иной партнёр?

13. Какие партнёры вправе внести дополнительный вклад (по номинальной стоимости) в уставный капитал компании при входе в компанию инвестора (то есть кто из партнёров защищён от размытия долей)? В каких случаях данное условие работает/не работает, в течение какого срока действует такая привилегия?

14. В течение какого периода времени (в каких случаях) те или иные партнёры могут/не могут покинуть компанию путём выхода из неё?

15. В течение какого периода времени (в каких случаях) партнёрам запрещается отчуждать (продавать, дарить и так далее) свои доли третьим лицам? Должен ли партнёр получить разрешение других партнёров на отчуждение своей доли (помимо случая реализации преимущественного права покупки доли)?

16. Устанавливается ли минимальный и (или) максимальный предел стоимости доли в компании при её продаже третьим лицам кем-либо из партнёров (минимальная и максимальная цена 1% доли при продаже)?

17. Запрещается ли партнёрам передавать свои доли в залог третьим лицам (если да, то в течение какого периода времени)? Нужно ли для передачи в залог доли получать разрешение других партнёров?

18. Какие вопросы бизнеса будут решаться общим собранием партнёров, а какие единолично генеральным директором?

19. На какой срок будет избираться (генеральный) директор? Будет ли в компании несколько директоров? Будет ли в компании совет директоров? Какие ещё органы управления хотят включить партнёры в структуру бизнеса?

20. Каков процент голосов, необходимый для принятия решения по тем или иным вопросам, относимым к компетенции общего собрания партнёров? Как будет решаться вопрос, если мнения партнёров разошлись и количество голосов за каждое из решений является равным (50/50) (например, будет использован метод разрешения тупиковой ситуации «русская рулетка» или какой-то иной)? Решения по каким вопросам могут быть приняты только единогласно всеми партнёрами?

21. Какие сделки в компании (и каковы критерии таких сделок) будут подлежать обязательному одобрению собранием партнёров (крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки с теми или иными активами компании и так далее)? Какое количество голосов необходимо для одобрения такой сделки?

22. Каких критериев будут придерживаться партнёры при приёме в компанию новых партнёров (например, инвесторов)? Каких лиц не допускается принимать в компанию ни в каком случае? В каких случаях все партнёры компании обязаны проголосовать «ПРОТИВ» или «ЗА» принятие в компанию нового партнёра (например, инвестора)?

23. Каких критериев будут придерживаться партнёры при приёме на работу наёмных сотрудников (в том числе, генерального директора)? Каких лиц не допускается принимать в компанию ни в каком случае?

24. Какова будет опционная и зарплатная политика компании? Каков максимальный размер доли в компании, из которой будет формироваться опционный пул? Обязаны ли партнёры зарезервировать часть своей доли в компании для опционной программы (если да, то в каких пропорциях)?

25. Нужно ли согласие партнёров для получения наследниками доли умершего партнёра (подлежит ли вообще передача доли умершего партнёра его наследникам)?

26. Вводится ли условие tag-along, при котором в случае продажи кем-либо из партнёров своей доли в компании третьему лицу (покупателю) остальные партнёры вправе присоединиться к сделке и также продать свои доли такому покупателю на аналогичных условиях? При каких условиях действует/не действует условие tag-along?

27. Вводится ли условие drag-along, при котором в случае продажи кем-либо из партнёров своей доли в компании третьему лицу (покупателю) остальные партнёры обязаны присоединиться к сделке и также продать свои доли такому покупателю на аналогичных условиях? При каких условиях действует/не действует условие drag-along?

28. По каким вопросам все партнёры обязательно должны проголосовать на общем собрании «ЗА» или «ПРОТИВ»?

29. В каких случаях все партнёры обязаны проголосовать «ЗА» образование в компании совета директоров (с составом и компетенцией, предусмотренными уставом компании)? Нужно ли предусматривать возможность создания в компании совета директоров, если да, то какой у него состав (количество участников) и компетенция?

30. В каких случаях (по каким вопросам) тот или иной партнёр (партнёры) обязан (обязаны) присоединиться к голосу (решению) другого партнёра на общем собрании? Если такие случаи есть, то кто именно обязан присоединиться к мнению какого именно партнёра?

31. Обязан ли какой-либо партнёр (партнёры) инициировать созыв общего собрания в случае получения соответствующего требования от миноритария (партнёра, владеющего долей в компании в размере менее 10 процентов)?

32. Не чаще скольки раз за определённый период времени партнёры вправе запрашивать информацию о деятельности компании?

33. Какая информация является конфиденциальной? В течение какого срока такая информация не может разглашаться партнёрами?

34. Вправе ли партнёры (в том числе, после выхода из бизнеса) вести конкурирующий бизнес или быть партнёром (сотрудником) компании-конкурента? Если не вправе, то в течение какого периода времени действует такое ограничение?

35. В каких случаях партнёры обязуются не реализовывать преимущественное право покупки доли (части доли) в компании? Например, в случае, если доля продаётся по опциону сотруднику компании или в случае, если доля продаётся близкому родственнику партнёра.

36. Запрещается ли партнёру предъявлять компании требование о приобретении принадлежащей ему доли или части доли в соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона об ООО?

37. Согласны ли партнёры с направлением им юридически значимых сообщений по электронным каналам связи (адресам электронной почты партнёров, указанным в списке участников компании и(или) корпоративном договоре)?

38. Какие заверения (гарантии) дают друг другу партнёры?

Варианты: что не привлекались к уголовной ответственности, не имеют долгов более определённой суммы, не подвергались санкциям со стороны тех или иных государств, не объявлялись ранее банкротом, не являются резидентом того или иного государства, не являются участниками тех или иных организаций, не владеют прямо или косвенно (через аффилированных лиц) долями (акциями) компаний-конкурентов и так далее.

39. Нужен ли в компании аудитор, ревизор? Каким образом будет определяться его кандидатура? В каких случаях будет проводится аудиторская проверка?

40. Каким образом будет созываться общее собрание партнёров (участников) компании?

41. Каким образом может проводиться общее собрание партнёров (участников) компании (очное собрание, видеоконференция, дистанционное голосование с помощью бланков и так далее)? Каким образом будут приниматься (утверждаться) решения общего собрания партнёров (участников) компании?

42. Какие дополнительные права и/или дополнительные обязанности будут предоставлены (вменены) тем или иным партнёрам? В течение какого срока будут действовать такие права/обязанности?

43. Может ли бизнес развиваться по модели франшизы (готовы ли партнёры предоставлять право пользования товарный знаком компании третьим лицам-франчайзи)?

44. Будет ли компания развивать филиальную сеть? Какими полномочиями будут наделены руководители филиалов (представительств) компании?

45. Вправе ли компания покупать доли (акции) в других компаниях? Вправе ли компания участвовать в ассоциациях, объединениях компаний?

46. Будет ли компания создавать дочерние компании (в каких случаях, для достижения какие целей)?

47. Как будет распределена ответственность между партнёрами по долгам предприятия?

48. Как будет распределено оставшееся имущество компании между партнёрами в случае ликвидации бизнеса?

49. Кто из партнёров будет обязан заниматься юридической процедурой ликвидации компании в случае завершения бизнеса?

50. Обязаны ли партнёры продать свои доли стратегическому инвестору в случае, если такое предложение поступит? Если да, то каковы будут меры реагирования в случае отказа тем или иным партнёром от продажи своей доли стратегическому инвестору (например, исполнение опциона на лишение «отказавшегося» партнёра доли в компании – в этом случае нужно заранее подготовить соответствующие опционы).