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Александр Андрианов
Контролируемые сделки

Какие операции следует отражать в уведомлении о контролируемых сделках

Участник ООО с долей участия 90% физическое лицо — резидент иностранного государства. В 2023 году между ООО и ФЛ были совершены следующие операции: ФЛ передало в аренду недвижимое имущество, ФЛ вышел из состава участников ООО. Какие из указанных операций подлежат отражению в Уведомлении о контролируемых сделках за 2023 год?

Ответ

В уведомлении о контролируемых сделках подлежат отражению только контролируемые сделки.

Для случая, когда сделки совершаются между взаимозависимыми лицами, одно из которых является резидентом иностранного государства, сделки будут признаваться контролируемыми в том случае, если суммарных доход по сделкам в календарном году превысит 120 млн. руб.

Между ООО и ФЛ имеется взаимозависимость только до выхода ФЛ из ООО. После выхода ФЛ из ООО указанные лица не будут признаваться взаимозависимыми.

Следовательно, контролируемыми могут быть признаны только те сделки, которые были совершены до выхода ФЛ из ООО при условии, что суммарный доход по ним превысит 120 млн. руб.  

По мнению Минфина РФ, выплата действительной стоимости доли ФЛ при его выходе из ООО сделкой не признается и в состав доходов, суммируемых для определения того, являются ли сделки контролируемыми, не включается.

На основании изложенного, считаем, что в уведомлении о контролируемых сделках не отражаются:

  • операция по выплате действительной стоимости доли;

  • операции по предоставлению в аренду недвижимости, совершенные после выхода ФЛ из состава участников ООО.

Операции по предоставлению в аренду недвижимости, совершенные до выхода ФЛ из состава участников ООО, признаются контролируемыми сделками и отражаются в Уведомлении о контролируемых сделках только в том случае, если суммарный доход по ним превысил 120 млн. руб.

Если предельный суммарный доход не будет превышен, сделки по договору аренды не будут признаваться контролируемыми и не будут подлежать отражению в Уведомлении о контролируемых сделках.

Обоснование

Согласно пункту 1 статьи 105.16 НК РФ налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими в календарном году контролируемых сделках, указанных в статье 105.14 НК РФ.

Таким образом, в уведомлении о контролируемых сделках подлежат отражению только контролируемые сделки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 105.14 НК РФ в целях НК РФ контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами (с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей).

Сделки, предусмотренные пунктом 1 статьи 105.14 НК РФ, признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам с одним лицом (лицами) за соответствующий календарный год превышает 120[1] миллионов рублей (пункт 3 статьи 105.14 НК РФ).

Из изложенного следует, что сделки, заключенные между взаимозависимыми лицами (российской организацией и физическим лицом — резидентом иностранно государства) будут признаваться контролируемыми, если суммарный доход по всем сделкам, заключенным между этими лицами в календарном году, превысит 120 млн. руб.

В Письме Минфина РФ от 21.03.2017 № 03-12-11/1/16105 отмечено:

«…при определении суммы доходов по сделкам между взаимозависимыми лицами за календарный год для целей статьи 105.14 Кодекса следует учитывать доходы, полученные по сделкам за период соответствующего календарного года, в течение которого участники сделок являлись взаимозависимыми лицами».

Таким образом, сделки могут признаваться контролируемыми в календарном году только за тот период, в котором стороны сделки признавались взаимозависимыми.

На основании подпункта 2 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ, с учетом пункта 1 настоящей статьи в целях настоящего Кодекса взаимозависимыми лицами признаются физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25%.

Следовательно, до выхода ФЛ из состава участников ООО такие ФЛ и ООО могли быть признаны взаимозависимыми только в том случае, если доля владения составляла более 25%. В противном случае указанные лица взаимозависимыми не признаются.

С момента выхода ФЛ из состава участников ООО такие ФЛ и ООО не являются взаимозависимыми.

В отношении сделок, совершенных до выхода ФЛ из ООО, отметим следующее.

До выхода ФЛ из ООО были совершены следующие сделки:

  • аренда недвижимости между ООО и ФЛ, зарегистрированном в качестве ИП;

  • выплата действительной стоимости доли.

В Письме Минфина РФ от 01.11.2016 № 03-12-11/1/64028 даны следующие разъяснения:

«Вопрос: Об учете дохода в виде выплаты участнику действительной стоимости его доли в уставном капитале в случае его выхода из ООО при расчете суммового критерия в целях признания сделок контролируемыми.

Ответ: Статьей 105.14 Кодекса установлены условия признания сделок контролируемыми. При этом сделки, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1, пунктом 2 указанной статьи, признаются контролируемыми в случае, если сумма доходов по таким сделкам в календарном году превышает значение соответствующего суммового критерия.

Сумма доходов по сделкам за календарный год для целей статьи 105.14 Кодекса определяется согласно пункту 9 указанной статьи путем сложения сумм полученных доходов по таким сделкам с одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, с учетом порядка признания доходов, установленных главой 25 Кодекса.

Таким образом, в ситуациях, когда доходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, признаются не в результате совершения сделок, указанные доходы не учитываются при определении суммового критерия в целях признания сделок контролируемыми.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что основанием возникновения обязанности общества с ограниченной ответственностью (далее - общество) по выплате действительной стоимости участнику общества доли этого участника в уставном капитале общества в случае его выхода из общества является не сделка (действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей), а необходимость выполнения указанной обязанности в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ«Об обществах с ограниченной ответственностью» (пункт 6.1 статьи 23), доход в виде такой выплаты не учитывается при определении суммового критерия в целях статьи 105.14 Кодекса».

Из приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что выход участника из ООО и выплата в его адрес действительной стоимости доли не является сделкой, соответственно, не относится к контролируемым сделкам независимо от суммы.

Следовательно, операция, связанная с выплатой действительной стоимости доли, не отражается в Уведомлении о контролируемых сделках.

Как было отмечено нами выше, для случая, когда сделки совершаются между взаимозависимыми лицами, одно из которых является резидентом иностранного государства, сделки будут признаваться контролируемыми в том случае, если суммарных доход по сделкам в календарном году превысит 120 млн. руб.

Следовательно, сделки по предоставлению в аренду недвижимости будут признаваться контролируемыми в том случае, если суммарный доход по этим сделкам в 2023 году за период до выхода ФЛ из ООО превысит 120 млн. руб. В этом случае такие сделки должны быть отражены в Уведомлении контролируемых сделках.

В противном случае сделки не будут подлежать контролю и не должны отражаться в Уведомлении о контролируемых сделках.

Коллегия налоговых Консультантов, 17 апреля 2024 года

Тг-канал https://t.me/knk_audit

[1] Предельный размер доходов с 2022 года увеличен до 120 млн. руб.

До 1 января 2022 года он составлял 60 млн. руб.

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