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Александр Андрианов
Валютные операции

Наличные расчеты по внешнеторговому контракту. Можно ли платить наличными в иностранной валюте на территории РФ?

Вправе ли представитель покупателя осуществить оплату наличными денежными средствами в иностранной валюте на территории РФ? Есть ли ограничения по сумме?

Вопрос

Организация осуществила поставку по внешнеторговому контракту в адрес нерезидента РФ. Иностранный покупатель из-за ограничений не может перечислить деньги на расчетный счет.

Вправе ли представитель покупателя осуществить оплату наличными денежными средствами в иностранной валюте на территории РФ? Есть ли ограничения по сумме?

Ответ

В настоящее время действует временный порядок осуществления наличных расчетов в иностранной валюте или в валюте РФ между резидентом и нерезидентом, установленный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2022 № 2433.

На основании временного порядка Организация вправе принять наличные денежные средства в иностранной валюте от нерезидента по внешнеторговому контракту без ограничения суммы.

Обоснование

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента РФ «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями» от 08.08.2022 № 529 (далее – Указ № 529) впредь до внесения изменений в Федеральный закон от 10.12. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»:

б) при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении и возврате займов российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не применяются требования абзаца первого части 2 статьи 14 (в части, касающейся соблюдения требования об обязательности формы расчетов), частей 1 и 2 статьи 19 указанного Федерального закона.

На основании пункта 7 Указа Президента РФ «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)» от 15.10.2022 № 737 Правительство РФ по согласованию с Центральным банком РФ устанавливает порядок осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами в случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 4 Указа № 529.

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2022 № 2433 утверждены Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами (далее - Правила).

На основании пункта 2 Правил резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту и (или) наличную валюту РФ в сумме, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) в качестве возврата авансового платежа за неввезенные в РФ (неполученные на территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, и (или) причитающейся в соответствии с условиями договоров займа в случае предоставления займов резидентами нерезидентам.

В силу пункта 3 Правил резидент полученные им в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил наличные денежные средства вправе:

в) ввезти на территорию РФ с соблюдением требований права Евразийского экономического союза и законодательства РФ о таможенном регулировании и не позднее 30-го рабочего дня со дня их ввоза на территорию РФ, либо не позднее 30-го рабочего дня со дня их получения от нерезидента на территории РФ:

  • зачислить на свой счет в соответствующей валюте в уполномоченном банке.

Пунктом 4 Правил установлено, что резиденты, являющиеся стороной указанных в пункте 2 настоящих Правил внешнеторговых договоров (контрактов) и (или) договоров займа, должны не позднее 45-го рабочего дня после дня осуществления расчетов с нерезидентом в наличной иностранной валюте и (или) валюте РФ представить в уполномоченный банк, в котором внешнеторговый договор (контракт) и (или) договор займа в соответствии с требованиями нормативного акта Центрального банка РФ поставлен на учет (находится на обслуживании), а по внешнеторговым договорам (контрактам) и (или) договорам займа, не подлежащим в соответствии с требованиями нормативного акта Центрального банка РФ постановке на учет в уполномоченном банке, в любой уполномоченный банк, в котором у резидента открыты счета:

а) документы и информацию, подтверждающие расчеты в наличной форме;

б) документы, подтверждающие передачу товаров, выполнение нерезидентом работ, оказание нерезидентом услуг, передачу нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (в случае, если внешнеторговым договором (контрактом) предусмотрены авансовые платежи и срок поставки товаров, выполнения нерезидентом работ, оказания нерезидентом услуг, передачи нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по условиям указанных договоров (контрактов) превышает 45 рабочих дней после дня осуществления расчетов в наличной форме, - указанный в абзаце первом настоящего пункта срок исчисляется с даты оформления соответствующих подтверждающих документов);

в) информацию (при наличии) о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных в РФ наличных денежных средств.

Операции, указанные в пункте 3 настоящих Правил, осуществляются без ограничений по сумме (пункт 5 Правил).

Кроме того, в Приложении к Письму Банка России от 24.07.2023 № 03-23-16/6611 размещены ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора, в частности:

«Вопрос 235: Согласно п. 4 Указа № 529 при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении и возврате займов российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не применяются требования абзаца первого части 2 статьи 14 (в части, касающейся соблюдения требования об обязательности формы расчетов), частей 1 и 2 статьи 19 Закона № 173-ФЗ.

Верно ли понимание, что положения п. 4 Указа № 529 не отменяют требований ст. 861 ГК РФ о предельной сумме расчетов наличными денежными средствами (100 тысяч рублей по одному договору)?

Ответ: Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России установило порядок осуществления между резидентами и нерезидентами наличных расчетов, в соответствии с которым указанные операции осуществляются без ограничений по сумме».

На основании изложенного, можно сделать выводы о том, что Указами Президента РФ и Постановлением Правительства РФ в отношении внешнеторговых контрактов, в том числе, касающихся поставки товара, прямо предусмотрен временный порядок осуществления наличных расчетов в иностранной валюте или в валюте РФ между резидентом и нерезидентом.

Расчеты в наличной форме между резидентом и нерезидентом могут осуществляться в рамках заключенного между ними внешнеторгового контракта без ограничения по сумме.

Денежные средства, полученные резидентом от нерезидента на территории РФ, должны быть зачислены на расчетный счет резидента в течение 30 рабочих дней со дня их получения от нерезидента.

Кроме того, в течение 45 дней после дня осуществления расчетов с нерезидентом резиденту следует представить в банк документы, подтверждающие расчеты и документы, подтверждающие передачу товаров.

Коллегия Налоговых Консультантов, 3 июня 2024 года

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Наличные расчеты по внешнеторговому контракту. Можно ли платить наличными в иностранной валюте на территории РФ?

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