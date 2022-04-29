О применении льготного тарифа по страховым взносам в связи с получением сотрудником инвалидности

Пониженная ставка применяется с 1-го числа месяца, в котором работником получена инвалидность и выдана справка об инвалидности.
В рассматриваемом случае пониженная ставка страховых взносов применяется с 01 мая 2024 года ко всей заработной плате за март.
Обоснование:
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона № 179-ФЗ[1] взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются в размере 60% размера страховых тарифов, установленных статьи 1 указанного Закона, в части начисленных по всем основаниям независимо от источников финансирования выплат в денежной и (или) натуральной формах (включая в соответствующих случаях вознаграждения по гражданско-правовым договорам) работникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.
Таким образом, в отношении выплат, начисляемых в пользу работника-инвалида, применяется тариф в размере 60% размера страховых тарифов.
Момент, с которого необходимо применять пониженный тариф в отношении выплат работнику, который стал инвалидом в середине календарного года / месяца, законодательно не установлен.
Вместе с этим следует отметить, что Письме Минздравсоцразвития от 22.06.2010 № 1977-19 в отношении уплаты страховых взносов, установленных Законом № 212-ФЗ[2], было указано:
«В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" в 2010 г. для организаций, которые производят выплаты и вознаграждения инвалидам I, II или III группы, установлен пониженный тариф страховки взносов в Пенсионный фонд РФ в размере 14 процентов.
Страхователь применяет пониженные тарифы страховых взносов с 1-го числа того месяца, в котором работником получена инвалидность.
Если работник в результате освидетельствования (переосвидетельствования) теряет право на получение инвалидности в течение месяца, то с 1-го числа этого же месяца плательщик страховых взносов не имеет права использовать пониженные тарифы».
По нашему мнению, приведенные разъяснения применимы также в отношении страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, так как Законом № 212-ФЗ, в отношении которого Минздравсоцразвития были даны разъяснения, были установлены нормы, аналогичные Закону № 179-ФЗ.
Учитывая изложенное, на наш взгляд, пониженная ставка применяется с 1-го числа месяца, в котором получена работником инвалидность и выдана справка об инвалидности.
В рассматриваемом случае пониженная ставка по страховым взносам применяется с 01 мая 2024 года ко всей заработной плате за май.
Коллегия Налоговых Консультантов, https://t.me/knk_audit 2 августа 2024 года
[1] Федеральный закон от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».
[2] Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
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