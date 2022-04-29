О применении льготного тарифа по страховым взносам в связи с получением сотрудником инвалидности

28 мая 2024 года сотрудник предоставил справку об инвалидности, из которой следует, что инвалидность ему была установлена 27 мая 2024г. на год. 31 мая сотруднику начислена зарплата за полный отработанный месяц май 2024 года. Как должны быть рассчитаны страховые взносы на травматизм за май 2024?

Пониженная ставка применяется с 1-го числа месяца, в котором работником получена инвалидность и выдана справка об инвалидности.

В рассматриваемом случае пониженная ставка страховых взносов применяется с 01 мая 2024 года ко всей заработной плате за март.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона № 179-ФЗ[1] взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются в размере 60% размера страховых тарифов, установленных статьи 1 указанного Закона, в части начисленных по всем основаниям независимо от источников финансирования выплат в денежной и (или) натуральной формах (включая в соответствующих случаях вознаграждения по гражданско-правовым договорам) работникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.

Таким образом, в отношении выплат, начисляемых в пользу работника-инвалида, применяется тариф в размере 60% размера страховых тарифов.

Момент, с которого необходимо применять пониженный тариф в отношении выплат работнику, который стал инвалидом в середине календарного года / месяца, законодательно не установлен.

Вместе с этим следует отметить, что Письме Минздравсоцразвития от 22.06.2010 № 1977-19 в отношении уплаты страховых взносов, установленных Законом № 212-ФЗ[2], было указано:

«В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" в 2010 г. для организаций, которые производят выплаты и вознаграждения инвалидам I, II или III группы, установлен пониженный тариф страховки взносов в Пенсионный фонд РФ в размере 14 процентов. Страхователь применяет пониженные тарифы страховых взносов с 1-го числа того месяца, в котором работником получена инвалидность. Если работник в результате освидетельствования (переосвидетельствования) теряет право на получение инвалидности в течение месяца, то с 1-го числа этого же месяца плательщик страховых взносов не имеет права использовать пониженные тарифы».

По нашему мнению, приведенные разъяснения применимы также в отношении страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, так как Законом № 212-ФЗ, в отношении которого Минздравсоцразвития были даны разъяснения, были установлены нормы, аналогичные Закону № 179-ФЗ.

Учитывая изложенное, на наш взгляд, пониженная ставка применяется с 1-го числа месяца, в котором получена работником инвалидность и выдана справка об инвалидности.

В рассматриваемом случае пониженная ставка по страховым взносам применяется с 01 мая 2024 года ко всей заработной плате за май.

Коллегия Налоговых Консультантов, https://t.me/knk_audit 2 августа 2024 года

[1] Федеральный закон от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

[2] Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».