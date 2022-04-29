О порядке отражения операций в БУ и НУ, связанных с выплатой дивидендов дочерней компанией — резидентом ОАЭ

ООО единственный участник дочернего общества – резидента ОАЭ. В 2024 году было принято решение о распределении дивидендов в валюте по итогам 2023 года. Как в бухгалтерском и налоговом учете отражаются операции, связанные с принятием решения о выплате дивидендов, фактическая выплата дивидендов? Как в отчетности отражаются такие операции?

В целях исчисления налога на прибыль, полученные Организацией от дочерней компании — резидента ОАЭ дивиденды признаются внереализационными доходами в целях исчисления налога на прибыль и облагаются налогом по ставке 13%.

Сумма налога, уплаченная на территории ОАЭ, не уменьшает сумму налога, подлежащую уплате на территории РФ, а также не учитывается в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.

Доход в виде дивидендов следует признавать на дату поступления денежных средств в полной сумме, в которой дивиденды были распределены.

В налоговом учете курсовые разницы не возникают, так как доход в виде дивидендов в валюте признается и пересчитывается в рубли на дату его получения.

Информация о суммах полученных дивидендов подлежит отражению в Декларации по налогу на прибыль, в частности, подлежат заполнению:

- строки 010 – 040 подраздела 1.3 раздела 1 Листа 01;

- строки 020, 070 Листа 02 и строка 100 Приложения № 1 к Листу 02;

- Лист 04.

В бухгалтерском учете операция, связанная с получением дивидендов, подлежит отражению следующим образом:

Дт Кт Наименование операции 76 91.1 Отражена сумма причитающихся к получению дивидендов на основании принятого решения. Размер дивидендов определяется в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия решения 68 77 Отражено ОНО в связи с более ранним признанием дохода в бухгалтерском учете 76(91.2) 91.1(76) На отчетную дату отражена курсовая разница 68 (77) 77(68) Скорректировано ОНО в связи с отражением курсовой разницы 52 76 На дату поступления денежных средств отражено погашение обязательства по выплате дивидендов по текущему курсу ЦБ РФ 77 68 Отражено погашение ОНО 91.2 76 Отражено удержание налога на территории ОАЭ 99 68 Отражено ПНО в связи с признаем расхода в виде удержанного налога только в бухгалтерском учете

В бухгалтерской отчетности в периоде начисления дивидендов сумма дивидендов отражается:

- в составе дебиторской задолженности по строке 1230 Бухгалтерского баланса;

- в составе доходов от участия в других организациях по строке 2310 Отчета о финансовых результатах.

Сумма полученных дивидендов отражается по строке 4214 Отчета о движении денежных средств.

Обоснование

Налоговый учет

В соответствии с пунктом 1 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации.

Согласно пункту 2 статьи 275 НК РФ в случае, если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, в том числе иностранная организация - эмитент представляемых ценных бумаг в случае выплаты дохода эмитентом российских депозитарных расписок, а также в случае, если доходы получены акционером (участником) организации (его правопреемником) при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками), сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 НК РФ.

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в РФ, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

В силу пункта 3 статьи 284 НК РФ к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:

1) 0 процентов – по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов (на день принятия решения о выходе из организации или ликвидации организации соответственно) получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.

При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Минфином РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

2) 13 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта, а также по доходам в виде дивидендов, полученных по акциям, права на которые удостоверены депозитарными расписками, если иное не предусмотрено подпунктом 1.3 настоящего пункта.

Приказом Минфина РФ от 05.06.2023 № 86н утвержден Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Кроме того, Приказом Минфина РФ от 28.03.2024 № 35н утвержден Специальный перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), который распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

Объединенные Арабские Эмираты включены в оба Перечня.

Таким образом, в рассматриваемом случае полученные Организацией от дочерней компании – резидента ОАЭ дивиденды признаются внереализационными доходами в целях исчисления налога на прибыль и облагаются налогом по ставке 13%.

Кроме того, из приведенного нами выше абзаца 2 пункта 2 статьи 275 НК РФ следует, что сумма налога с дивидендов, подлежащая уплате на территории РФ, не может быть уменьшена на сумму налога, исчисленную и уплаченную на территории иностранного государства, резидентом которого были выплачены дивиденды, если иное не установлено международным договором.

Между Правительством РФ и Правительством ОАЭ заключено «Соглашение о налогообложении дохода от инвестиций Договаривающихся государств и их финансовых и инвестиционных учреждений» от 07.12.2011 (далее – Соглашение).

Пунктом 1 статьи 2 соглашения предусмотрено, что оно применяется в отношении иностранных организаций – резидентов ОАЭ, полностью принадлежащих Правительству ОАЭ или любому местному правительству ОАЭ.

Следовательно, в рассматриваемом нами случае настоящее Соглашение не применяется.

С учетом изложенного, применительно к рассматриваемому нами случаю, считаем, что сумма налога на прибыль, подлежащая уплате Организацией на территории РФ, не может быть уменьшена на сумму налога, удержанную из доходов в виде дивидендов, и уплаченную на территории ОАЭ.

Пунктом 4 статьи 270 НК РФ предусмотрено, что при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде суммы налога, суммы налога на сверхприбыль (обеспечительного платежа), а также суммы платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, осуществляемые с превышением нормативов допустимых сбросов, за размещение отходов производства и потребления с превышением установленных лимитов на их размещение.

Из приведенной нормы фискальными органами делается вывод о том, что сумму незачтенного налога организация – получатель дивидендов не вправе учесть в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.

Так, в Письме Минфина РФ от 31.05.2017 № 03-12-11/3/33520 были даны следующие разъяснения:

«… учитывая положения статьи 270 Кодекса, суммы налога, аналогичного налогу на прибыль организаций, уплаченные на территории иностранного государства, не могут быть учтены в составе расходов для целей налога на прибыль организаций.

Таким образом, в случае отсутствия возможности зачета суммы налога, аналогичного налогу на прибыль организаций, уплаченного на территории иностранного государства, данный налог при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитывается».

В Письме ФНС РФ от 01.09.2011 № ЕД-20-3/1087 было отмечено следующее:

«…следует учитывать, что в отношении налогов, по которым НК РФ напрямую предусматривает порядок устранения двойного налогообложения путем зачета налога, уплаченного на территории иностранного государства, при уплате соответствующего налога в Российской Федерации, метод вычета иностранных "налогов" (расходов) при расчете налога на прибыль организаций не применяется».

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы:

1. Сумма налога, уплаченная на территории ОАЭ, не уменьшает сумму налога, подлежащую уплате на территории РФ.

2. Сумма налога, уплаченная на территории ОАЭ, не учитывается в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 271 НК РФ для доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика.

В силу пункта 1 статьи 311 НК РФ доходы, полученные российской организацией от источников за пределами РФ, учитываются при определении ее налоговой базы[1]. Указанные доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в РФ, так и за ее пределами.

Из приведенной нормы следует, что доход в виде дивидендов следует признавать на дату поступления денежных средств в полной сумме, в которой дивиденды были распределены. Налог, который был удержан на территории ОАЭ, сумму полученного дохода не уменьшает.

На основании пункта 8 статьи 271 НК РФ доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком РФ на дату признания соответствующего дохода, если иное не установлено настоящим пунктом.

При этом, как было отмечено нами выше, доход в виде дивидендов признается в налоговом учете на дату зачисления денежных средств на расчетный счет налогоплательщика.

В Письмах Минфина РФ от 10.12.2018 № 03-03-06/1/89717, от 08.08.2016 № 03-03-06/1/46309 был сделан вывод о том, что в налоговом учете курсовые разницы не возникают, так как доход в виде дивидендов в валюте признается и пересчитывается в рубли на дату его получения.

Таким образом, по нашему мнению, в налоговом учете Организации доход в виде дивидендов подлежит отражению в сумме в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату зачисления валюты на валютный счет.

Информация о суммах полученных дивидендах подлежит отражению в Декларации по налогу на прибыль[2], в частности, подлежат заполнению:

- строки 010 – 040 подраздела 1.3 раздела 1 Листа 01;

- строки 020, 070 Листа 02 и строка 100 Приложения № 1 к Листу 02;

- Лист 04.

Бухгалтерский учет

В соответствии с пунктом 34 ПБУ 19/02[3] доходы по финансовым вложениям признаются доходами от обычных видов деятельности либо прочими поступлениями в соответствии с ПБУ 9/99[4].

В силу пункта 2 ПБУ 9/99 доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Пунктом 4 ПБУ 9/99 предусмотрено, что доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

а) доходы от обычных видов деятельности;

б) прочие доходы.

Для целей настоящего Положения доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.

Для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно признает поступления доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями исходя из требований настоящего Положения, характера своей деятельности, вида доходов и условий их получения.

По нашему мнению, в бухгалтерском учете дивиденды подлежат признанию в составе прочих доходов.

В силу пункта 12 ПБУ 9/99 выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Пунктом 16 ПБУ 9/99 установлено, что доходы от участия в уставных капиталах других организаций (когда это не является предметом деятельности организации) признаются в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 12 настоящего Положения.

По нашему мнению, при принятии решения о выплате дивидендов у Организации возникает право на их получение. Кроме того, сумма дивидендов может быть надежно определена, поэтому, на дату принятия решения Организации следует признать прочий доход на сумму дивидендов, указанную в решении.

На основании пункта 2 ПБУ 10/99[5] расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

В силу пункта 4 ПБУ 10/99 расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

расходы по обычным видам деятельности;

прочие расходы.

Для целей настоящего Положения расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Следовательно, сумма удержанного на территории ОАЭ налога подлежит отражению в составе прочих расходов Организации.

Пунктом 16 ПБУ 10/99 определено, что расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

- сумма расхода может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности) (пункт 18 ПБУ 10/99).

Из приведенных норм можно сделать вывод о том, что расходы на сумму удержанного налога следует признавать на дату его удержания на основании документов, представленных дочерней компанией, подтверждающей такое удержание.

Порядок переоценки денежных обязательств в бухгалтерском учете регулируется положениями ПБУ 3/2006[6].

Согласно пункту 4 ПБУ 3/2006 стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, с юридическими и физическими лицами, вложений во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов, а также других активов и обязательств организации), выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли.

В силу пункта 5 ПБУ 3/2006 пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ.

В соответствии с пунктом 7 ПБУ 3/2006 пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), не предъявленной к оплате начисленной выручки, превышающей сумму полученного аванса (предварительной оплаты), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, может производиться, кроме того, по мере изменения курса.

Пунктом 11 ПБУ 3/2006 установлено, что в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, возникающая по:

- операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс на дату исполнения обязательств по оплате отличался от курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от курса на отчетную дату, в котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз;

- операциям по пересчету стоимости активов и обязательств, перечисленных в пункте 7 настоящего Положения.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы (пункт 13 ПБУ 3/2006, пункт 7 ПБУ 9/99 и пункт 12 ПБУ 10/99).

Таким образом, в бухгалтерском учете дебиторская задолженность материнской компании по выплате дивидендов, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ на дату признания задолженности, на отчетную дату, а также на дату погашения обязательства – на дату получения дивидендов.

Возникающие в этом случае курсовые разницы отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Порядок формирования ОНА и ОНО в бухгалтерском учете регулируется ПБУ 18/02[7].

В силу пункта 3 ПБУ 18/02 разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Согласно пункту 4 ПБУ 18/02 под постоянными разницами понимаются доходы и расходы:

- формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов;

- учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

Пунктом 7 ПБУ 18/02 установлено, что под постоянным налоговым расходом (доходом) понимается сумма налога, которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.

Постоянный налоговый расход (доход) признается организацией в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.

Постоянный налоговый расход (доход) равняется величине, определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

В силу пункта 8 ПБУ 18/02 под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах, а также результаты операций, не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующие налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в других отчетных периодах. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

Согласно пункту 11 ПБУ 18/02 вычитаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Из пунктов 14 и 15 ПБУ 18/02 следует, что под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Организация признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что она получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

Изменение величины отложенных налоговых активов в отчетном периоде равняется произведению вычитаемых временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

Под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные разницы.

Изменение величины отложенных налоговых обязательств в отчетном периоде равняется произведению налогооблагаемых временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

В рассматриваемом нами случае возникнет временная разница, связанная с более ранним признанием дохода в виде дивидендов в бухгалтерском учете, чем в налоговом.

Кроме того, в связи с тем, что расходы на сумму удержанного налога будут признаны в бухгалтерском учете и никогда не будут признаны в налоговом учете, возникнет постоянная разница.

Как было отмечено нами выше, сумма дивидендов, признанная в составе дебиторской задолженности в бухгалтерском учете, подлежит переоценке на отчетные даты. В этом случае также будут возникать временные разницы, связанные с корректировкой такой задолженности.

С учетом изложенного, порядок отражения операции, связанной с получением дивидендов, подлежит отражению в бухгалтерском учете следующим образом:

Дт Кт Наименование операции 76 91.1 Отражена сумма причитающихся к получению дивидендов на основании принятого решения. Размер дивидендов определяется в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия решения 68 77 Отражено ОНО в связи с более ранним признанием дохода в бухгалтерском учете 76(91.2) 91.1(76) На отчетную дату отражена курсовая разница 68 (77) 77(68) Скорректировано ОНО в связи с отражением курсовой разницы 52 76 На дату поступления денежных средств отражено погашение обязательства по выплате дивидендов по текущему курсу ЦБ РФ 77 68 Отражено погашение ОНО 91.2 76 Отражено удержание налога на территории ОАЭ 99 68 Отражено ПНО в связи с признаем расхода в виде удержанного налога только в бухгалтерском учете

В бухгалтерской отчетности в периоде начисления дивидендов сумма дивидендов отражается в составе дебиторской задолженности по строке 1230 Бухгалтерского баланса и в составе доходов от участия в других организациях по строке 2310 Отчета о финансовых результатах.

Согласно пункту 10 ПБУ 23/2011[8] денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.

Информация о денежных потоках от инвестиционных операций показывает пользователям бухгалтерской отчетности организации уровень затрат организации, осуществленных для приобретения или создания внеоборотных активов, обеспечивающих денежные поступления в будущем.

Примерами денежных потоков от инвестиционных операций являются:

к) дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях.

Соответственно, сумма полученных дивидендов отражается по строке 4214 Отчета о движении денежных средств.

Коллегия Налоговых Консультантов, 17 сентября 2024 года

[1] если иное не предусмотрено пунктом 4 статьи 251 НК РФ.

[2] Форма Декларации по налогу на прибыль и Инструкция по ее заполнению утверждена Приказом ФНС РФ от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@.

[3] Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

[4] Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

[5] Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

[6] Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н

[7] Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

[8] Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.