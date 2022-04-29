Налоговые последствия при утрате статуса резидента Сколково

Какие налоговые последствия возникают у организации — резидента Сколково в случае исключения ее из реестра резидентов Сколково?

При утрате статуса резидента Сколково Организация утрачивает право на применение пониженных страховых взносов с 1-ого числа месяца, в котором она была исключена из реестра участников.

При этом Организация обязана пересчитать сумму страховых взносов исходя из общеустановленных тарифов за тот расчетный (отчетный) период, в котором ею был утрачен статус резидента Сколково и доплатить разницу между рассчитанной величиной и уже уплаченной суммой страховых взносов, а также соответствующую сумму пеней.

Кроме того, при утрате статуса резидента Сколково Организация также утрачивает право на освобождение от уплаты налога на прибыль с 1-ого числа налогового периода, в котором она была исключена из реестра участников.

При этом Организация обязана рассчитать и уплатить в бюджет сумму налога на прибыль за весь налоговый период в общем порядке, а также соответствующую сумму пеней.

Обоснование

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона № 244-ФЗ юридическое лицо получает статус участника проекта со дня включения его в реестр участников проекта. Решение о включении юридического лица в реестр участников проекта принимается в соответствии с правилами проекта.

Частью 4 статьи 10 Закона № 244-ФЗ установлено, что юридическое лицо утрачивает статус участника проекта по истечении десяти лет со дня включения юридического лица в реестр участников проекта либо со дня досрочного исключения юридического лица из реестра участников проекта, ликвидации или реорганизации юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии у каждого участвующего в слиянии юридического лица статуса участника проекта на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц). Решение о досрочном исключении юридического лица из реестра участников проекта принимается в соответствии с правилами проекта.

Согласно части 5 статьи 10 Закона № 244-ФЗ решение о досрочном исключении юридического лица из реестра участников проекта принимается в следующих случаях:

1) нарушение участником проекта правил проекта;

2) несоблюдение участником проекта требований настоящего Федерального закона;

3) отказ участника проекта от участия в проекте.

Таким образом, Организация, являющаяся резидентом Сколково, может быть исключена из реестра как в добровольном, так и в принудительном порядке.

Страховые взносы

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 427 НК РФ пониженные тарифы страховых взносов применяются для плательщиков-организаций, получивших статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Законом № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» либо участников проекта в соответствии с Законом № 216-ФЗ[1];

Согласно пункту 2.4 статьи 427 НК РФ для плательщиков, указанных в подпунктах 10 и 17 пункта 1 и пункте 13.1 настоящей статьи, начиная с 2023 года применяется единый пониженный тариф страховых взносов в размере 15,0 процента в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

Пониженные тарифы страховых взносов, установленные пунктами 2, 2.2, 2.4 настоящей статьи, применяются плательщиками, указанными в пункте 1 настоящей статьи, при выполнении условий, предусмотренных пунктами 4 - 12, 14, 16, 17 настоящей статьи (пункт 3 статьи 427 НК РФ).

Таким образом, Организация – резидент Сколково вправе применять пониженные тарифы страховых взносов при соблюдении определенных условий.

Пунктом 9 статьи 427 НК РФ установлено, что плательщики, указанные в подпункте 10 пункта 1 настоящей статьи, применяют пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2, пунктом 2.4 настоящей статьи, в течение 10 лет со дня получения ими статуса участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Законом № 244-ФЗ либо участника проекта в соответствии с Законом № 216-ФЗ (далее - участник проекта) начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен статус участника проекта.

Пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2, пунктом 2.4 настоящей статьи, не применяются для участника проекта с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором совокупный размер прибыли участника проекта превысил 300 миллионов рублей. Указанный совокупный размер прибыли рассчитывается в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса нарастающим итогом начиная с 1-го числа года, в котором годовой объем выручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), полученной этим участником проекта, превысил один миллиард рублей. Информацию о получении и об утрате организациями статуса участника проекта в налоговые органы представляет организация, признаваемая управляющей компанией в соответствии с Законом № 244-ФЗ либо Законом № 216-ФЗ, в порядке, определенном соглашением об информационном обмене.

Для организаций, утративших статус участника проекта, тарифы страховых взносов, указанные в подпункте 4 пункта 2, пункте 2.4 настоящей статьи, не применяются с 1-го числа месяца, в котором организация утратила статус участника проекта.

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, в котором произошло превышение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, или плательщик страховых взносов утратил статус участника проекта, за исключением случая утраты плательщиком страховых взносов статуса участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Законом № 244-ФЗ по истечении десяти лет со дня получения такого статуса, подлежит восстановлению исходя из тарифов страховых взносов, установленных для этого расчетного (отчетного)[2] периода пунктом 2 или 3 статьи 425 настоящего Кодекса, и уплате в установленном порядке с учетом уменьшения на величину уплаченных за этот период страховых взносов со взысканием с плательщика соответствующих сумм пеней.

Таким образом, при утрате статуса резидента Сколково Организация утрачивает право на применение пониженных страховых взносов с 1-ого числа месяца, в котором она была исключена из реестра участников.

При этом Организация обязана пересчитать сумму страховых взносов исходя из общеустановленных тарифов за тот расчетный (отчетный) период, в котором ею был утрачен статус резидента Сколково и доплатить разницу между рассчитанной величиной и уже уплаченной суммой страховых взносов, а также соответствующую сумму пеней.

Налог на прибыль

В соответствии с пунктом 1 статьи 246.1 НК РФ организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Законом № 244-ФЗ либо участников проекта в соответствии с Законом № 216-ФЗ (далее в настоящей статье - участники проекта), в течение 10 лет со дня получения ими статуса участников проекта в соответствии с указанными федеральными законами имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщиков (далее в настоящей статье - право на освобождение) в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей главой.

В силу пункта 2 статьи 246.1 НК РФ участник проекта утрачивает право на освобождение от обязанностей налогоплательщика в следующих случаях:

при утрате статуса участника проекта с 1-го числа налогового периода, в котором такой статус был утрачен;

если годовой объем выручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), исчисленной в соответствии с настоящей главой и полученной этим участником проекта, превысил один миллиард рублей, с 1-го числа налогового периода, в котором произошло указанное превышение.

Пунктом 3 статьи 246.1 НК РФ установлено, что сумма налога за налоговый период, в котором наступили обстоятельства, указанные в пунктах 2 и 2.1 статьи 145.1 НК РФ, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с участника проекта соответствующих сумм пеней.

В пункте 2 статьи 145.1 НК РФ в качестве основания для утраты права на освобождение от налогообложения приведены следующие обстоятельства:

утрачен статус участника проекта, с момента утраты такого статуса;

совокупный размер прибыли участника проекта, рассчитанный в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса нарастающим итогом начиная с 1-го числа года, в котором годовой объем выручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), полученной этим участником проекта, превысил один миллиард рублей, превысил 300 миллионов рублей, с 1-го числа налогового периода, в котором произошло превышение указанного совокупного размера прибыли.

Таким образом, при утрате статуса резидента Сколково Организация также утрачивает право освобождение от уплаты налога на прибыль с 1-ого числа налогового периода, в котором она была исключена из реестра участников.

При этом Организация обязана рассчитать и уплатить в бюджет сумму налога на прибыль за весь налоговый период в общем порядке, а также соответствующую сумму пеней.

Коллегия Налоговых Консультантов, 19 сентября 2024 года

[1] Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[2] В соответствии со статьей 423 НК РФ расчетным периодом признается календарный год, отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.