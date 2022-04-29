Бухгалтерский и налоговый учет каркасных перегородок

Организация в арендованном помещении установила каркасные перегородки, которая может быть демонтирована без вреда для арендованного имущества. Расходы составили более 100 тыс. руб. Как правильно отразить расходы в бухгалтерском и налоговом учете?

Рассматриваемая каркасная перегородка признается отделимым улучшением, право собственности на которую сохраняется у Организации – арендатора.

Поскольку стоимость перегородки превышает 100 тыс. руб., а срок полезного использования превышает 12 месяцев, считаем, что в бухгалтерском и налоговом учете такая перегородка подлежит отражению в качестве объекта основных средств.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 623 ГК РФ произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды.

В рассматриваемом нами случае Организация заключила договор на установку каркасной перегородки, которая может быть демонтирована без вреда для арендованного имущества.

Следовательно, рассматриваемая каркасная перегородка признается отделимым улучшением, право собственности на которую сохраняется у Организации – арендатора.

Бухгалтерский учет

В соответствии с пунктом 4 ФСБУ 6/2020[1] для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Организация может принять решение не применять настоящий Стандарт в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными пунктом 4 настоящего Стандарта, но имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией с учетом существенности информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Указанное решение раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности с указанием лимита стоимости, установленного организацией (пункт 5 ФСБУ 6/2020).

В силу пунктов 8 и 9 ФСБУ 6/2020 для каждого объекта основных средств организация определяет срок полезного использования. Для целей настоящего Стандарта сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из:

а) ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта;

б) ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;

в) ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств;

г) планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

По нашему мнению, все условия для признания отделимых улучшений в виде каркасных перегородок в качестве основных средств выполняются, поскольку:

- они будут установлены в арендованном помещении, используемом в предпринимательской деятельности Организации, т.е. способен приносить экономические выгоды;

- срок полезного использования, скорее всего, будет сопоставим с планируемым сроком аренды помещения, т.е. превысит 12 месяцев,

- стоимость составляет более лимита, установленного Организацией в учетной политике.

Налоговый учет

На основании пункта 1 статьи 256 НК РФ амортизируемым имуществом в целях настоящей главы признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено настоящей главой) и используются им для извлечения дохода. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

Пунктом 1 статьи 257 НК РФ установлено, что под основными средствами в целях настоящей главы понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

Как было отмечено нами выше, отделимые улучшения в арендованное имущество принадлежат арендатору. Их стоимость превысит 100 тыс. руб., а срок полезного использования составит более 12 месяцев.

С учетом изложенного, считаем, что каркасные перегородки подлежат отражению в налоговом учете в качестве объекта основных средств.

Коллегия Налоговых Консультантов, 9 октября 2024 года

[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.