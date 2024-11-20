Об учете комиссии, выплачиваемой лицу, осуществляющему платежи в адрес иностранных поставщиков

По нашему мнению, Организация вправе расходы на выплату комиссии агенту за услуги по перечислению денежных средств в адрес иностранных поставщиков отражать в бухгалтерском учете в составе прочих расходов, а в налоговом учете в составе внереализационных расходов, предусмотрев такой порядок признания в учетной политике.
Обоснование
Действующим законодательством прямо не регламентирован порядок учета комиссии, уплачиваемой агенту за оказание услуг по перечислению им денежных средств в оплату товаров, приобретенных у иностранных поставщиков.
Рассмотрим возможный порядок учета указанных сумм, исходя из общих положений действующего законодательства.
Бухгалтерский учет
На основании пункта 9 ФСБУ 5/2019[1] запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, если иное не установлено настоящим Стандартом.
Согласно пункту 10 ФСБУ 5/2019 в фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. Для целей настоящего Стандарта затратами считается выбытие (уменьшение) активов организации или возникновение (увеличение) ее обязательств, связанных с приобретением (созданием) запасов. Не считается затратами предварительная оплата поставщику (подрядчику) до момента исполнения им своих договорных обязанностей предоставления запасов, выполнения работ, оказания услуг.
Пунктом 11 ФСБУ 5/2019 установлено, что в фактическую себестоимость запасов, в частности, включаются:
а) уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов суммы, определяемые с учетом пунктов 12, 13 настоящего Стандарта;
е) иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов.
По нашему мнению, комиссия, уплачиваемая Организацией агенту за осуществление расчетов по договорам поставки товаров, может рассматриваться в качестве расходов, связанных с приобретением товаров.
В этом случае может быть сделан вывод о том, что комиссия, выплачиваемая платежному агенту, включается в фактическую себестоимость запасов.
Между тем, на основании пункта 2 ПБУ 10/99[2] расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
В силу пункта 4 ПБУ 10/99 расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:
расходы по обычным видам деятельности;
прочие расходы;
Для целей настоящего Положения расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.
Пунктом 5 ПБУ 10/99 определено, что расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.
Соответственно, если исходить из того, что услуги платежного агента больше связаны не с фактом приобретения товаров, а с расчетами за приобретенные товары, то можно сделать вывод о том, что комиссия может признаваться в составе расходов по обычным видам деятельности.
Кроме того, в силу пункта 11 ПБУ 10/99 прочими расходами являются, в частности, расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.
Учитывая, что услуги платежного агента схожи с услугами кредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств третьим лицам по поручению клиентов, на наш взгляд, комиссия агента может учитываться в составе прочих расходов.
Из пункта 7 ПБУ 1/2008[3] следует, что учет конкретного объекта бухгалтерского учета ведется способом, установленным федеральным стандартом бухгалтерского учета. В случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета федеральный стандарт бухгалтерского учета допускает несколько способов ведения бухгалтерского учета, организация осуществляет выбор одного из этих способов, руководствуясь пунктами 5, 5.1 и 6 настоящего Положения.
Согласно пункту 7.1 ПБУ 1/2008, в случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в федеральных стандартах бухгалтерского учета не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то организация разрабатывает соответствующий способ исходя из требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами.
На основании изложенного, считаем, что Организация вправе в учетной политике предусмотреть один из трех способов возможного учета комиссии, уплачиваемой агенту за оказание услуг по осуществлению расчетов с иностранными поставщиками:
учет в себестоимости товаров;
учет в составе расходов по обычным видам деятельности;
учет в составе прочих расходов.
Таким образом, по нашему мнению, Организация вправе расходы на выплату комиссии платежному агенту отражать в составе прочих расходов, предусмотрев такой порядок учета в учетной политике.
Налоговый учет
Статьей 320 НК РФ налогоплательщики, осуществляющие оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю, формируют расходы на реализацию (далее в настоящей статье - издержки обращения) с учетом следующих особенностей.
В течение текущего месяца издержки обращения формируются в соответствии с настоящей главой. При этом в сумму издержек обращения включаются также расходы налогоплательщика - покупателя товаров на доставку этих товаров, складские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные с приобретением, если они не учтены в стоимости приобретения товаров, и реализацией этих товаров. К издержкам обращения не относится стоимость приобретения товаров по цене, установленной условиями договора. При этом налогоплательщик имеет право сформировать стоимость приобретения товаров с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров. Указанная стоимость товаров учитывается при их реализации в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 268 настоящего Кодекса. Стоимость приобретения товаров, отгруженных, но не реализованных на конец месяца, не включается налогоплательщиком в состав расходов, связанных с производством и реализацией, до момента их реализации. Порядок формирования стоимости приобретения товаров определяется налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения и применяется в течение не менее двух налоговых периодов.
Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров. Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 настоящего Кодекса, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.
На основании приведенной нормы можно сделать вывод о том, что, по выбору налогоплательщика, комиссия, уплачиваемая агенту за оказание услуг по перечислению денежных средств поставщику, может учитываться либо в стоимости товаров, и списываться в составе прямых расходов по мере реализации товаров, либо учитываться в периоде их осуществления в составе косвенных расходов, поскольку такие расходы связаны с приобретением товаров.
Кроме того, в соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности, расходы на услуги банков, включая услуги, связанные с продажей иностранной валюты при взыскании налога, сбора, пеней и штрафа в порядке, предусмотренном статьей 46 НК РФ, с установкой и эксплуатацией электронных систем документооборота между банком и клиентами, в том числе систем «клиент-банк».
Как было отмечено нами выше, учитывая, что услуги платежного агента схожи с услугами кредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств третьим лицам по поручению клиентов, поэтому комиссия агента может учитываться в составе внереализационных расходов.
В свою очередь, пунктами 2 и 4 статьи 252 НК РФ установлено, что расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.
Если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов, налогоплательщик вправе самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие затраты.
С учетом изложенного, считаем, что Организация вправе предусмотреть в учетной политике один из следующих способов учета комиссии, уплачиваемой агенту за оказание услуг по перечислению денежных средств иностранным поставщикам:
учет в стоимости товаров;
учет в составе текущих расходов;
учет в составе внереализационных расходов.
Следовательно, Организация вправе расходы на выплату комиссии платежному агенту отражать в составе внереализационных расходов, предусмотрев такой порядок учета в учетной политике.
Коллегия Налоговых Консультантов, 25 октября 2024 года
[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н.
[2] Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.
[3] Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.
Комментарии1
Да , все отлично!