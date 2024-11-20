Об учете комиссии, выплачиваемой лицу, осуществляющему платежи в адрес иностранных поставщиков

Действующим законодательством прямо не регламентирован порядок учета комиссии, уплачиваемой агенту за оказание услуг по перечислению им денежных средств в оплату товаров, приобретенных у иностранных поставщиков.

На основании пункта 9 ФСБУ 5/2019[1] запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, если иное не установлено настоящим Стандартом.

Согласно пункту 10 ФСБУ 5/2019 в фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. Для целей настоящего Стандарта затратами считается выбытие (уменьшение) активов организации или возникновение (увеличение) ее обязательств, связанных с приобретением (созданием) запасов. Не считается затратами предварительная оплата поставщику (подрядчику) до момента исполнения им своих договорных обязанностей предоставления запасов, выполнения работ, оказания услуг.

Пунктом 11 ФСБУ 5/2019 установлено, что в фактическую себестоимость запасов, в частности, включаются:

а) уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов суммы, определяемые с учетом пунктов 12, 13 настоящего Стандарта;

е) иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов.

По нашему мнению, комиссия, уплачиваемая Организацией агенту за осуществление расчетов по договорам поставки товаров, может рассматриваться в качестве расходов, связанных с приобретением товаров.

В этом случае может быть сделан вывод о том, что комиссия, выплачиваемая платежному агенту, включается в фактическую себестоимость запасов.

Между тем, на основании пункта 2 ПБУ 10/99[2] расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

В силу пункта 4 ПБУ 10/99 расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

расходы по обычным видам деятельности;

прочие расходы;

Для целей настоящего Положения расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Пунктом 5 ПБУ 10/99 определено, что расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

Соответственно, если исходить из того, что услуги платежного агента больше связаны не с фактом приобретения товаров, а с расчетами за приобретенные товары, то можно сделать вывод о том, что комиссия может признаваться в составе расходов по обычным видам деятельности.

Кроме того, в силу пункта 11 ПБУ 10/99 прочими расходами являются, в частности, расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.

Учитывая, что услуги платежного агента схожи с услугами кредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств третьим лицам по поручению клиентов, на наш взгляд, комиссия агента может учитываться в составе прочих расходов.

Из пункта 7 ПБУ 1/2008[3] следует, что учет конкретного объекта бухгалтерского учета ведется способом, установленным федеральным стандартом бухгалтерского учета. В случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета федеральный стандарт бухгалтерского учета допускает несколько способов ведения бухгалтерского учета, организация осуществляет выбор одного из этих способов, руководствуясь пунктами 5, 5.1 и 6 настоящего Положения.

Согласно пункту 7.1 ПБУ 1/2008, в случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в федеральных стандартах бухгалтерского учета не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то организация разрабатывает соответствующий способ исходя из требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами.

На основании изложенного, считаем, что Организация вправе в учетной политике предусмотреть один из трех способов возможного учета комиссии, уплачиваемой агенту за оказание услуг по осуществлению расчетов с иностранными поставщиками:

учет в себестоимости товаров;

учет в составе расходов по обычным видам деятельности;

учет в составе прочих расходов.

Таким образом, по нашему мнению, Организация вправе расходы на выплату комиссии платежному агенту отражать в составе прочих расходов, предусмотрев такой порядок учета в учетной политике.