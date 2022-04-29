О порядке уведомления юридических лиц органами статистики

памятка для проверки наличия электронной подписи на документы на сайте «Госуслуг».

По электронной почте было получено уведомления от органов статистики о допущенных ошибках в представленной отчетности в виде следующих файлов:

На основании изложенного считаем, что органы статистики должным образом уведомили Организацию о допущенных ошибках.

Уведомление, направляемое по электронной почте органами статистики, должно быть подписано усиленной электронной цифровой подписью (далее - УКЭП).

Органы статистики вправе направить Организации уведомление о допущенных ошибка в форме статистического учета по электронной почте должностного лица, уполномоченного Организацией представлять первичные статистические данные.

По нашему мнению, из норм Постановления Правительства РФ «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета» от 18.08.2008 № 620 можно сделать вывод о том, что электронная почта является одним из средств связи, которым может пользоваться субъект официального статистического учета (далее – органы статистики).

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета» от 18.08.2008 № 620 (далее – Положение) субъекты официального статистического учета бесплатно информируют респондентов о проведении в отношении их федерального статистического наблюдения по конкретным формам федерального статистического наблюдения, обязательным для предоставления (далее - информирование), посредством размещения на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней респондентов, в отношении которых проводится федеральное статистическое наблюдение, с указанием индексов и наименований форм, подлежащих предоставлению, реквизитов актов об их утверждении (абзац 5).

Дополнительно для информирования субъектами официального статистического учета используются электронные средства связи (средства факсимильной связи, электронная почта или иные средства связи) и федеральные государственные информационные системы (в том числе государственные информационные системы субъектов официального статистического учета, включая цифровую платформу), и подсистема единого личного кабинета федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)») (абзац 6).

Для информирования, указанного в абзаце шестом настоящего пункта, используются контактные данные респондента-гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на территории РФ, либо должностного лица, уполномоченного в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения предоставлять первичные статистические данные от имени респондента - юридического лица, указанные такими лицами в ранее предоставленных формах федерального статистического наблюдения либо применяемые ими в целях получения доступа к федеральным государственным информационным системам (в том числе информационным ресурсам, размещаемым в государственных информационных системах субъектов официального статистического учета, и подсистеме единого личного кабинета федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»).

При отсутствии информации о контактных данных лиц, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта, информирование, указанное в абзаце шестом настоящего пункта, осуществляется посредством почтового отправления по адресу места нахождения респондента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо по адресу, указанному в письменном обращении респондента, а также посредством направления респондентам уведомлений с использованием цифровой платформы в порядке, установленном в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения.

Пунктом 5 Положения предусмотрено, что руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица.

В силу пункта 6 Положения субъекты официального статистического учета с использованием электронных средств связи уведомляют респондентов об отражении первичных статистических данных в формах федерального статистического наблюдения с нарушением указаний по их заполнению, арифметическими или логическими ошибками в течение 3 рабочих дней со дня выявления нарушений и (или) ошибок в процессе обработки полученных данных.

Респонденты, допустившие факты отражения первичных статистических данных в формах федерального статистического наблюдения с нарушением указаний по их заполнению, арифметическими или логическими ошибками, не позднее 3 рабочих дней после обнаружения этих фактов самими респондентами или получения указанного в абзаце первом настоящего пункта уведомления от субъектов официального статистического учета предоставляют субъектам официального статистического учета в порядке, предусмотренном настоящим Положением для предоставления первичных статистических данных, исправленные данные с приложением обоснования для внесения исправлений.

Предоставлением недостоверных первичных статистических данных считается их отражение в формах федерального статистического наблюдения с нарушением указаний по их заполнению, арифметическими или логическими ошибками, которые не были устранены в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

По нашему мнению, в абзаце 6 пункта 4 Положения введено понятие электронных средств связи, путем расшифровки в скобках, что в качестве указанных средств связи понимается - средства факсимильной связи, электронная почта или иные средства связи.

Таким образом, электронная почта является одним из средств связи, которым может пользоваться субъект официального статистического учета (далее – органы статистики).

Поскольку в пункте 6 Положения сделана ссылка на средства связи без утончения вида, на наш взгляд, из совокупности пунктов 4 и 6 Положения можно сделать вывод том, что органы статистики вправе уведомить Организацию о допущенных ошибка в формах статистического учета по электронной почте.

При этом из пункта 4 Положения также можно сделать вывод о том, что в для уведомления Организации по электронной почте органы статистики используют адрес электронной почты должностного лица, уполномоченного на представление форм статистики от имени Организации, который указывается при первичном направлении статистической формы или применяемый для получения доступа к информационным ресурсам.

На основании изложенного, считаем, что органы статистики вправе направить Организации уведомление о допущенных ошибка в форме статистического учета по электронной почте должностного лица, уполномоченного Организацией представлять первичные статистические данные.

Пунктом 1 статьи 6 Закона № 63-ФЗ[1] установлено, что информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия (пункт 2 статьи 6 Закона № 63-ФЗ).

Под электронной подписью понимается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (пункт 1 статьи 2 Закона № 63-ФЗ).

Из приведенных положений следует, что электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, приравниваются к документам на бумажном носителе и могут применяться в любых взаимоотношениях, за исключением случаев, когда действующим законодательством прямо предусмотрено составление документа на бумажном носителе.

В силу пункта 1 статьи 11.1 Закона № 149-ФЗ[2] органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в пределах своих полномочий обязаны предоставлять по выбору граждан (физических лиц) и организаций информацию в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и (или) документов на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставления такой информации установлен федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

Во взаимодействии положений пунктов 4, 6 Положения и статьи 11.1 Закона № 149 можно сделать вывод о том, что уведомление, направляемое по электронной почте, должно быть подписано усиленной электронной цифровой подписью.

На основании пункта 1 статьи 5 Закона № 63-ФЗ видами электронных подписей, отношения в области использования которых регулируются настоящим Федеральным законом, являются простая электронная подпись и усиленная электронная подпись. Различаются усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее - неквалифицированная электронная подпись) и усиленная квалифицированная электронная подпись (далее - квалифицированная электронная подпись).

Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом (пункт 2 статьи 5 Закона № 63-ФЗ).

В силу пункта 3 статьи 5 Закона № 63-ФЗ неквалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая:

1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

4) создается с использованием средств электронной подписи.

Пунктом 4 статьи 5 Закона № 63-ФЗ установлено, что квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:

ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В рассматриваемом нами случае на электронную почту Организации поступили следующие файлы:

документ в формате ПДФ, подписанный электронной подписью;

документ в формате ПДФ, являющийся отображением электронного документа, подписанного электронной подписью;

файл с усиленной квалифицированной электронной подписью;

памятка для проверки наличия электронной подписи на документы на сайте «Госуслуг».

На основании изложенного считаем, что органы статистики должным образом уведомили Организацию о допущенных ошибках.

Коллегия Налоговых Консультантов, 1 ноября 2024 года

[1] Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

[2] Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ/