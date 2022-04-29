Об удовлетворении претензий к товару в случае отсутствия документа об оплате

Какой документ в данном случае будет подтверждать оплату товара в целях принятия на себя обязательств по его ремонту?

Вопрос

Организация ввозит товары на территорию РФ и реализует российским покупателям – юридическим лицам и ИП, которые, в свою очередь, реализуют товар физическим лицам.

В адрес Организации поступила претензия от физического лица с требованием безвозмездного устранения недостатков товара (с требованием о ремонте товара).

В подтверждение факта приобретения товара были предоставлены:

акт приема-передачи товара между продавцом и физ. Лицом;

гарантийный талон на товар.

Кассовый чек отсутствует, так как ФЛ утверждает, что товар получен от продавца в качестве оплаты труда в натуральной форме.

Какой документ в данном случае будет подтверждать оплату товара в целях принятия на себя обязательств по его ремонту?

Ответ

Законом «О защите прав потребителей» прямо установлено, что отсутствие кассового чека не является основанием для отказа в удовлетворении требований покупателя.

Из разъяснений Роспотребнадзора следует, что в качестве доказательства приобретения товара может служить отметки магазина в документах, связанных с покупкой: гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по эксплуатации.

Учитывая, что покупатель лично не приобретал товар, а получил его в качестве оплаты труда в натуральной форме, в качестве документов, подтверждающих приобретение товара, им могут быть представлены акт-приема-передачи товара между продавцом (в акте указано Поставщик) и физ. лицом (в акте указано Заказчик) и гарантийный талон на товар.

Обоснование

Отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), регулируются нормами Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (далее – Закон № 2300-1).

В силу норм пункта 1 статьи 18 Закона № 2300-1 потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

обнаружение существенного недостатка товара;

нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;

невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством РФ. К ним, в частности, относятся: холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, кофемашины, электрические и комбинированные плиты, электрические и комбинированные духовые шкафы, кондиционеры, электрические водонагреватели с электрическим двигателем и (или) микропроцессорной автоматикой[1].

Требования предъявляются потребителем продавцу либо уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю (пункт 2 статьи 18 Закона № 2300-1).

Нормой пункта 3 статьи 18 Закона № 2300-1 установлено, что потребитель вправе предъявить требования:

о замене на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

о незамедлительном безвозмездном устранении недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом,

изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру.

Вместо предъявления этих требований потребитель вправе возвратить изготовителю или импортеру товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы.

Пунктом 1 статьи 19 Закона № 2300-1 установлено, что потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 Закона № 2300-1 требования к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности[2].

Таким образом, из приведенных норм следует, что претензии по приобретенному некачественному товару, в том числе технически сложному, могут быть предъявлены покупателем как непосредственно продавцу товара, так и уполномоченной организации, и изготовителю, и импортеру.

Из вопроса следует, что в адрес Организации поступила претензия, связанная с недостатками товара и с требованием их безвозмездного устранения (ремонта). При этом товар был получен лицом, предъявившим требования, в качестве оплаты труда в натуральной форме.

Отметим, что Закон не содержит каких-либо дополнительных разъяснений, касающихся порядка выставления претензий организациям, фактически не реализующим товар покупателю (изготовителю, импортеру), а также порядка их документального оформления. Также отсутствуют разъяснения, касающиеся порядка выставления претензий лицами, которые лично товар не покупали, а получили в дар или в порядке оплаты труда в натуральной форме.

По нашему мнению, в данном случае следует применять общий порядок выставления претензий.

Пунктом 5 статьи 18 Закона № 2300-1 установлено, что отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.

Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.

По нашему мнению, в случае предъявления претензии покупателем в адрес продавца, изготовителя, импортера, покупателю следует оформить претензию в письменной форме, а также приложить документы, удостоверяющие факт приобретения товара у продавца.

При этом отсутствие кассового чека не является основанием для отказа в удовлетворении требований покупателя.

В Информации Роспотребнадзора «О возврате приобретенного в магазине товара при отсутствии чека», размещенной на официальном сайте rospotrebnadzor.ru по состоянию на 25.05.2022, даны следующие разъяснения:

«1. Если покупка была оплачена безналичным путем, то доказательством может служить выписка с банковского счета покупателя об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа, итогов дебетовых и кредитовых операций и т.п., а также иные документы, подтверждающие перевод денежных средств при электронных или безналичных расчетах (пункт 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17).

Совет: чтобы не тратить время на обращение в банк, можно еще при покупке попросить продавца прислать электронный чек письмом или смской - такой чек "не выгорит" и не потеряется.

Направленный таким образом чек может отображаться в виде картинки, pdf-документа, ссылки с указанием даты, времени и суммы покупки. Покупателю достаточно нажать на ссылку и перейти на страницу с электронной версией чека. Такой чек можно сохранить в памяти телефона или облачном хранилище и при необходимости, например, при возврате товара предоставить электронное подтверждение покупки (Информация ФНС России "Чек с онлайн-кассы теперь можно получить через мессенджер").

2. Если покупатель оплатил товар наличными, выбросил бумажный чек, а электронный не получал, можно запросить в магазине поиск информации о покупке.

3. Также в качестве доказательства приобретения товара может служить отметки магазина в документах, связанных с покупкой: гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по эксплуатации.

4. Сведения о покупке могут быть зафиксированы на дисконтной карте, данные которой можно посмотреть в личном кабинете на сайте магазина или в базе продавца.

5. Свидетельские показания также могут служить доказательством покупки, например, если в момент покупки с покупателем был друг или супруг, которые могут это подтвердить».

По нашему мнению, учитывая, что покупатель лично не приобретал товар, а получил его в качестве оплаты труда в натуральной форме, в качестве документов, подтверждающих оплату товара, им могут быть представлены гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по эксплуатации.

В рассматриваемом нами случае покупателем были представлены акт-приема-передачи товара между продавцом (в акте указано Поставщик) и физ. лицом (в акте указано Заказчик) и гарантийный талон на товар.

С учетом приведенных выше разъяснений Роспотребнадзора, на наш взгляд, приведенные документы Организации следует рассматривать в качестве документов, подтверждающих приобретение товара.

Коллегия Налоговых Консультантов, 19 ноября 2024 года

[1] Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня технически сложных товаров» от 10.11.11 № 924.

[2] Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара.