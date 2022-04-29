О выплате дивидендов за счет прибыли прошлых лет

Вправе ли организация (ООО) выплатить дивиденды за счет прибыли, полученной в 2018 – 2020 годах?

Ответ

Организация вправе осуществить выплату дивидендов за счет нераспределённой прибыли прошлых лет в размере чистой прибыли, полученной по итогам 2018 – 2020 года, при соблюдении условий, установленных статьей 29 Закона № 14-ФЗ.

Обоснование

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников определены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее – Закон № 14-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона № 14-ФЗ общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

При этом положениями Закона № 14-ФЗ не установлен порядок определения чистой прибыли.

Между тем, для акционерных обществ положениями Закона № 208-ФЗ[1] предусмотрено аналогичное право выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли - общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода (пункт 1 статьи 42 Закона № 208-ФЗ).

При этом пунктом 2 статьи 42 Закона № 208-ФЗ установлено, что источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

Таким образом, положениями Закона № 208-ФЗ предусмотрено, что источником выплаты дивидендов является чистая прибыль, определяемая по данным бухгалтерской отчётности.

По нашему мнению, в отношении ООО действует аналогичный порядок.

На основании пункта 79 Положения № 34н[2] бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в соответствии с Положением № 34н.

Следует отметить, что в бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с законодательством РФ налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения (пункт 83 Положения № 34н).

Корреспондирующие положения предусмотрены и Инструкцией по применению Плана счетов.

При этом в настоящее время строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» не содержит разделения на периоды времени, в течение которых была накоплена прибыль, а также источники возникновения данной прибыли.

Таким образом, нераспределенная прибыль, отраженная в балансе, по своему экономическому смыслу представляет собой накопленную чистую прибыль общества.

Ограничение в части распределения прибыли прошлых периодов, оставшейся в распоряжении Общества, статьей 29 Закона № 14-ФЗ не предусмотрено.

В Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14.10.2016 № Ф08-7341/2016 по делу № А53-30867/2015 была высказана позиция, согласно которой действующим законодательством запрет на выплату дивидендов по результатам деятельности за текущий год с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет не установлен.

На основании изложенного, считаем, что участник Общества вправе принять решение о распределении как текущей прибыли, так и прибыли прошлых лет.

Обращаем Ваше внимание, что статьей 29 Закона № 14-ФЗ установлены ограничения экономического характера, при которых распределение прибыли осуществлено быть не может.

Так, согласно пункту 1 статьи 29 Закона № 14-ФЗ общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Кроме того, в силу пункта 2 статьи 29 Закона № 14-ФЗ общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:

если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

Таким образом, Организация вправе осуществить выплату дивидендов за счет нераспределённой прибыли прошлых лет в размере чистой прибыли, полученной по итогам 2018 - 2020 года, при соблюдении условий, установленных статьей 29 Закона № 14-ФЗ.

Коллегия Налоговых Консультантов, 6 декабря 2024 года

[1] Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

[2] Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»