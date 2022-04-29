Александр Андрианов
Бухгалтерский учет

Учет сертификатов/деклараций соответствия

Вправе ли Организации учесть в бухгалтерском учете единовременно несписанную часть сертификатов?

Вопрос

Организацией были приобретены сертификаты/декларации на товар. Сроки действия сертификатов 5 лет. Затраты списывались равными долями в течение срока действия сертификата. Прошло 2 года, Организация больше не продает товар, и не собирается продавать товар, под который приобретается сертификат.

Вправе ли Организации учесть в бухгалтерском учете единовременно несписанную часть сертификатов?

Ответ

В налоговом учете, по нашему мнению, Организация была вправе учесть затраты на подтверждение соответствия в составе расходов единовременно на дату предъявления Организации документов, служащих для произведения расчетов.

При принятии решения о прекращении продажи товара, под который приобретался сертификат/декларация, Организация вправе списать несписанную часть затрат в порядке, предусмотренном для исправления ошибки.

Соответственно, Организация вправе списать несписанную часть затрат на сертификаты/декларации в текущем налоговом периоде, если по итогам текущего налогового периода получена прибыль. В противном случае Организация следует подать уточненную налоговую декларацию за налоговый период, в котором расходы должны быть списаны единовременно.

В бухгалтерском учете несписанную стоимость сертификатов/декларации следует учесть единовременно в составе расходов в связи с прекращением возможности поступления доходов.

Обоснование

В соответствии с частью 1 статьи 20 Закона № 184-ФЗ[1] подтверждение соответствия на территории РФ может носить добровольный или обязательный характер.

В силу части 3 статьи 20 Закона № 184-ФЗ обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

  • принятия декларации о соответствии (далее – декларирование соответствия);

  • обязательной сертификации.

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и действуют на всей территории РФ в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ во время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством РФ (часть 3 статьи 23 Закона № 184-ФЗ).

Работы по обязательному подтверждению соответствия подлежат оплате на основании договора с заявителем. Стоимость работ по обязательному подтверждению соответствия продукции определяется независимо от страны и (или) места ее происхождения, а также лиц, которые являются заявителями (часть 4 статьи 23 Закона № 184-ФЗ).

При этом и сертификат соответствия, и декларация соответствия имеют срок действия (статьи 24, 25 Закона № 184-ФЗ).

Налоговый учет

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся, в частности, расходы на сертификацию продукции и услуг, а также на декларирование соответствия с участием третьей стороны.

В силу пункта 1 статьи 252 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на сумму произведенных расходов в случае, если эти расходы соответствуют следующим критериям:

  • документально подтверждены;

  • экономически обоснованы;

  • направлены на получение дохода;

  • отсутствуют в перечне статьи 270 НК РФ.

Таким образом, в общем случае Организация вправе признать в составе расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли, суммы затрат на декларирование соответствия реализуемых ею товаров при наличии надлежащего документального подтверждения.

Согласно пункту 1 статьи 272 НК РФ расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты, если иное не предусмотрено пунктом 1.1 настоящей статьи, и определяются с учетом положений статей 318 - 320 НК РФ.

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае, если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.

Подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 НК РФ установлено, что датой осуществления внереализационных и прочих расходов, в частности, в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги), признается дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода.

В Письме Минфина РФ от 20.03.2017 № 03-03-06/1/15663 по вопросу учета расходов на обязательную сертификацию продукции для целей налога на прибыль было указано следующее:

«На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на сертификацию продукции и услуг, а также на декларирование соответствия с участием третьей стороны.

Статьей 272 Кодекса предусмотрено, что расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 Кодекса, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318 - 320 Кодекса.

В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

Согласно пункту 2 статьи 318 Кодекса сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных Кодексом.

Вместе с тем подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 Кодекса предусмотрено, что датой осуществления расходов в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные работы (оказанные услуги) является дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода.

Учитывая изложенное, затраты на сертификацию продукции могут быть единовременно включены в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на дату предъявления организации документов, служащих основанием для произведения расчетов».

Аналогичные выводы содержат письма Минфина РФ от 08.06.2017 № 03-03-06/1/35781, от 29.07.2019 № 03-03-06/1/56593.

Ранее Минфин РФ высказывал противоположную точку зрения, предлагая учитывать расходы на сертификацию равномерно в течение срока действия сертификата/декларации (письма Минфина России от 18.03.2013 № 03-03-06/1/8186, от 25.05.2011 № 03-03-06/1/307).

С учетом изложенного, по нашему мнению, Организация была вправе единовременно учесть затраты на декларирование соответствия реализуемого ею товара на дату предъявления организации документов, служащих основанием для произведения расчетов.

В рассматриваемом случае затраты по подтверждению соответствия учитываются Организацией в составе расходов равномерно исходя из срока действия сертификата/декларации.

Поскольку, по нашему мнению, Организация была вправе учесть затраты на подтверждение соответствия в составе расходов единовременно на дату предъявления Организации документов, служащих для произведения расчетов, то при принятии решения о прекращении продажи товара, под который приобретался сертификат/декларация, Организация вправе списать несписанную часть затрат в порядке, предусмотренном для исправления ошибки.

Согласно пункту 1 статьи 54 НК РФ в случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 НК РФ при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.

Таким образом, в случае, если искажение не привело к занижению суммы налога к уплате, налогоплательщик вправе или подать уточнённую декларацию, или отразить корректировку налоговой базы в текущем отчетном (налоговом) периоде. 

При этом налоговая база текущего периода может быть скорректирована на суммы выявленного искажения, только в том случае, если в текущем периоде получена прибыль (Письма Минфина РФ от 29.07.2022 № 03-07-11/73602, от 06.04.2020 № 03-03-06/2/27064от 16.02.2018 № 03-02-07/1/9766). Финансовый результат деятельности (прибыль или убыток) в периоде возникновения ошибки не имеет значения в целях применения абзаца 3 пункта 1 статьи 54 НК РФ (пункт 10 Письма ФНС РФ от 28.07.2021 № БВ-4-7/10638). Налоговые периоды за пределами трехлетнего срока не могут быть скорректированы (Письмо ФНС РФ от 21.10.2024 № Д-5-15/71@).

Следовательно, на наш взгляд в рассматриваемом случае Организация вправе списать несписанную часть затрат на поддержание соответствия в текущем налоговом периоде, если по итогам текущего налогового периода получена прибыль. В противном случае Организация вправе подать уточненную налоговую декларацию за налоговый период, в котором расходы должны быть списаны единовременно.

Бухгалтерский учет

В бухгалтерском учете, по нашему мнению, затраты на сертификацию/ декларирование можно признавать одним из двух способов:

  • признать в расходах единовременно на дату оформления документа (пункты 5, 16 ПБУ 10/99);

  • признавать в составе расходов в течение периода, на который оформлен документ, руководствуясь принципом соотнесения доходов и расходов (пункты 5, 16, 19 ПБУ 10/99).

В рассматриваемом случае затраты по подтверждению соответствия учитываются Организацией в составе расходов равномерно исходя из срока действия сертификата/декларации.

По нашему мнению, в связи с тем, что Организация больше не будет продавать товар, на который были приобретены сертификаты/декларации, т.е. будет прекращено получение доходов, связанных с приобретением этих сертификатов/деклараций, оставшаяся стоимость сертификатов подлежит единовременному списанию в состав расходов.

Коллегия Налоговых Консультантов, 12 декабря 2024 года

[1] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

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