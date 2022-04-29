Учет сертификатов/деклараций соответствия

При этом и сертификат соответствия, и декларация соответствия имеют срок действия ( статьи 24 , 25 Закона № 184-ФЗ ).

Работы по обязательному подтверждению соответствия подлежат оплате на основании договора с заявителем. Стоимость работ по обязательному подтверждению соответствия продукции определяется независимо от страны и (или) места ее происхождения, а также лиц, которые являются заявителями ( часть 4 статьи 23 Закона № 184-ФЗ ).

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и действуют на всей территории РФ в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ во время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством РФ ( часть 3 статьи 23 Закона № 184-ФЗ ).

В соответствии с частью 1 статьи 20 Закона № 184-ФЗ [1] подтверждение соответствия на территории РФ может носить добровольный или обязательный характер.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся, в частности, расходы на сертификацию продукции и услуг, а также на декларирование соответствия с участием третьей стороны.

В силу пункта 1 статьи 252 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на сумму произведенных расходов в случае, если эти расходы соответствуют следующим критериям:

документально подтверждены;

экономически обоснованы;

направлены на получение дохода;

отсутствуют в перечне статьи 270 НК РФ.

Таким образом, в общем случае Организация вправе признать в составе расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли, суммы затрат на декларирование соответствия реализуемых ею товаров при наличии надлежащего документального подтверждения.

Согласно пункту 1 статьи 272 НК РФ расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты, если иное не предусмотрено пунктом 1.1 настоящей статьи, и определяются с учетом положений статей 318 - 320 НК РФ.

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае, если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.

Подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 НК РФ установлено, что датой осуществления внереализационных и прочих расходов, в частности, в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги), признается дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода.

В Письме Минфина РФ от 20.03.2017 № 03-03-06/1/15663 по вопросу учета расходов на обязательную сертификацию продукции для целей налога на прибыль было указано следующее:

«На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на сертификацию продукции и услуг, а также на декларирование соответствия с участием третьей стороны. Статьей 272 Кодекса предусмотрено, что расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 Кодекса, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318 - 320 Кодекса. В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Согласно пункту 2 статьи 318 Кодекса сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных Кодексом. Вместе с тем подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 Кодекса предусмотрено, что датой осуществления расходов в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные работы (оказанные услуги) является дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода. Учитывая изложенное, затраты на сертификацию продукции могут быть единовременно включены в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на дату предъявления организации документов, служащих основанием для произведения расчетов».

Аналогичные выводы содержат письма Минфина РФ от 08.06.2017 № 03-03-06/1/35781, от 29.07.2019 № 03-03-06/1/56593.

Ранее Минфин РФ высказывал противоположную точку зрения, предлагая учитывать расходы на сертификацию равномерно в течение срока действия сертификата/декларации (письма Минфина России от 18.03.2013 № 03-03-06/1/8186, от 25.05.2011 № 03-03-06/1/307).

С учетом изложенного, по нашему мнению, Организация была вправе единовременно учесть затраты на декларирование соответствия реализуемого ею товара на дату предъявления организации документов, служащих основанием для произведения расчетов.

В рассматриваемом случае затраты по подтверждению соответствия учитываются Организацией в составе расходов равномерно исходя из срока действия сертификата/декларации.

Поскольку, по нашему мнению, Организация была вправе учесть затраты на подтверждение соответствия в составе расходов единовременно на дату предъявления Организации документов, служащих для произведения расчетов, то при принятии решения о прекращении продажи товара, под который приобретался сертификат/декларация, Организация вправе списать несписанную часть затрат в порядке, предусмотренном для исправления ошибки.

Согласно пункту 1 статьи 54 НК РФ в случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 НК РФ при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.

Таким образом, в случае, если искажение не привело к занижению суммы налога к уплате, налогоплательщик вправе или подать уточнённую декларацию, или отразить корректировку налоговой базы в текущем отчетном (налоговом) периоде.

При этом налоговая база текущего периода может быть скорректирована на суммы выявленного искажения, только в том случае, если в текущем периоде получена прибыль (Письма Минфина РФ от 29.07.2022 № 03-07-11/73602, от 06.04.2020 № 03-03-06/2/27064, от 16.02.2018 № 03-02-07/1/9766). Финансовый результат деятельности (прибыль или убыток) в периоде возникновения ошибки не имеет значения в целях применения абзаца 3 пункта 1 статьи 54 НК РФ (пункт 10 Письма ФНС РФ от 28.07.2021 № БВ-4-7/10638). Налоговые периоды за пределами трехлетнего срока не могут быть скорректированы (Письмо ФНС РФ от 21.10.2024 № Д-5-15/71@).

Следовательно, на наш взгляд в рассматриваемом случае Организация вправе списать несписанную часть затрат на поддержание соответствия в текущем налоговом периоде, если по итогам текущего налогового периода получена прибыль. В противном случае Организация вправе подать уточненную налоговую декларацию за налоговый период, в котором расходы должны быть списаны единовременно.