О промежуточной бухгалтерской отчетности с 2025 года

Ответ
С 2025 года понятие промежуточной бухгалтерской отчетности будет включать следующие формы:
бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах,
отчет об изменениях капитала,
отчет о движении денежных средств,
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Организация не вправе предусмотреть в учетной политике состав промежуточной бухгалтерской отчетности отличный от того, который установлен пунктами 5 и 6 ФСБУ 4/2023.
Если условиями договора предусмотрено обязательство по представлению промежуточной бухгалтерской отчетности, то Организация обязана будет представить в составе отчетности следующие формы:
бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах,
отчет об изменениях капитала,
отчет о движении денежных средств,
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Если условиями договора будет предусмотрено, что Организация обязана представить по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, то такая отчетность не будет являться промежуточной с точки зрения бухгалтерского законодательства. Иными словами, в этом случае у Организации не возникнет обязанности по представлению промежуточной бухгалтерской отчетности, предусмотренной частью 4 статьи 13 Закона № 402-ФЗ.
Формулировка договора, приведенная в вопросе, соответствует условиям представления промежуточной отчетности до 01.01.2025 и противоречит условиям представления промежуточной отчетности с 01.01.2025. Считаем, что с 01.01.2025 кредитная организация, скорее всего, инициирует внесение изменений в договор в целях приведения в соответствие понятия промежуточной отчетности и представляемых в ее составе форм.
Обоснование
В соответствии с частью 4 статьи 13 Закона № 402-ФЗ[1] промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, когда законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность ее представления.
Таким образом, обязанность представлять промежуточную бухгалтерскую финансовую отчетность может возникнуть в случаях, когда она установлена:
законодательством РФ;
нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета;
договорами;
учредительными документами экономического субъекта;
решениями собственника экономического субъекта.
В силу части 3 статьи 14 Закона № 402-ФЗ состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, устанавливается федеральными стандартами.
Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год подлежит применению ФСБУ 4/2023[2].
Пунктом 5 ФСБУ 4/2023 установлено, что в соответствии с частями 1 - 3 статьи 14 Закона № 402-ФЗ:
а) годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность, за исключением случаев, установленных Законом № 402-ФЗ, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.
Согласно пункту 6 ФСБУ 4/2023 приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах состоят из отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Таким образом, начиная с отчетности за 2025 год промежуточная бухгалтерская отчетность будет состоять из:
бухгалтерского баланса,
отчета о финансовых результатах,
отчета об изменениях капитала,
отчета о движении денежных средств,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Соответственно, с 2025 года понятие промежуточной бухгалтерской отчетности будет включать все приведенные выше формы.
Право изменять состав промежуточной отчетности положениями ФСБУ 4/2023 не предусмотрено.
На основании изложенного, считаем, что Организация не вправе предусмотреть в учетной политике состав промежуточной бухгалтерской отчетности отличный от того, который установлен пунктами 5 и 6 ФСБУ 4/2023.
По нашему мнению, если условиями договора предусмотрено обязательство по представлению промежуточной бухгалтерской отчетности, то Организация обязана будет представить в составе отчетности следующие формы:
бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах,
отчет об изменениях капитала,
отчет о движении денежных средств,
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
В случае если условиями договора будет предусмотрено, что Организация обязана представить по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, то такая отчетность не будет являться промежуточной с точки зрения бухгалтерского законодательства. Иными словами, в этом случае у Организации не возникнет обязанности по представлению промежуточной бухгалтерской отчетности, предусмотренной частью 4 статьи 13 Закона № 402-ФЗ.
Отметим, что формулировка договора, приведенная в вопросе, соответствует условиям представления промежуточной отчетности до 01.01.2025 и противоречит условиям представления промежуточной отчетности с 01.01.2025. Считаем, что с 01.01.2025 кредитная организация, скорее всего, инициирует внесение изменений в договор в целях приведения в соответствие понятия промежуточной отчетности и представляемых в ее составе форм.
Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время нами не выявлены проекты к Закону № 402-ФЗ, в которых было бы предусмотрено требование об обязательном представлении промежуточной отчетности для всех юридических лиц.
Оценить вероятность внесения таких изменений не представляется возможным.
Коллегия Налоговых Консультантов, 16 декабря 2024 года
[1] Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
[2] Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н.
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