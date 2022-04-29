О промежуточной бухгалтерской отчетности с 2025 года

С 2025 года понятие промежуточной бухгалтерской отчетности будет включать следующие формы:

бухгалтерский баланс,

отчет о финансовых результатах,

отчет об изменениях капитала,

отчет о движении денежных средств,

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Организация не вправе предусмотреть в учетной политике состав промежуточной бухгалтерской отчетности отличный от того, который установлен пунктами 5 и 6 ФСБУ 4/2023.

Если условиями договора предусмотрено обязательство по представлению промежуточной бухгалтерской отчетности, то Организация обязана будет представить в составе отчетности следующие формы:

бухгалтерский баланс,

отчет о финансовых результатах,

отчет об изменениях капитала,

отчет о движении денежных средств,

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Если условиями договора будет предусмотрено, что Организация обязана представить по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, то такая отчетность не будет являться промежуточной с точки зрения бухгалтерского законодательства. Иными словами, в этом случае у Организации не возникнет обязанности по представлению промежуточной бухгалтерской отчетности, предусмотренной частью 4 статьи 13 Закона № 402-ФЗ.

Формулировка договора, приведенная в вопросе, соответствует условиям представления промежуточной отчетности до 01.01.2025 и противоречит условиям представления промежуточной отчетности с 01.01.2025. Считаем, что с 01.01.2025 кредитная организация, скорее всего, инициирует внесение изменений в договор в целях приведения в соответствие понятия промежуточной отчетности и представляемых в ее составе форм.