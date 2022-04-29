Об отражении в бухгалтерской отчетности за 2024 год информации об изменении ставки по налогу на прибыль с 2025 года

Как отразить в бухгалтерской отчетности за 2024 год изменение ставки по налогу на прибыль с 2025 года?

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В связи с изменением ставки по налогу на прибыль с 1 января 2025 года в учете Организации 31 декабря 2024 году необходимо сделать следующие записи:

Дт 09 Кт 99 – увеличена сумма отложенного налогового актива;

Дт 99 Кт 77 – увеличена сумма отложенного налогового обязательства.

В Бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2024 подлежит отражению следующая информация:

по строкам 1180 и 1420 Бухгалтерского баланса отражены суммы отложенных налоговых активов и обязательств с учетом пересчета;

по строке 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах разницы, возникшей от пересчета отложенных налоговых активов и обязательств.

Обоснование

С 1 января 2025 года налоговая ставка по налогу на прибыль организации установлена в размере 25% (подпункт а) пункта 50 статьи 2 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

В соответствии с пунктом 14 ПБУ 18/02[1] изменение величины отложенных налоговых активов в отчетном периоде равняется произведению вычитаемых временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах величина отложенных налоговых активов подлежит пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.

В аналогичном порядке на основании пункта 15 ПБУ 18/02 изменение величины отложенных налоговых обязательств в отчетном периоде равняется произведению налогооблагаемых временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах величина отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.

Из положений пунктов 14 и 15 ПБУ 18/02 следует, что величина отложенных налоговых активов и (или) налоговых обязательств подлежит пересчету на дату (31.12.2024), предшествующую дате (01.01.2025) начала применения измененных ставок с отнесением возникшей разницы на счет учета прибылей и убытков (счет 99 «Прибыли и убытки»).

Особенности отражения эффекта от изменения ставки в межотчетный период вышеизложенными пунктами, иными положениями законодательства по бухгалтерскому учету не предусмотрено.

Кроме того, момент пересчета был прямо урегулирован Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н, в частности пункты 14 и 15 ПБУ 18/02 были дополнены после слов «пересчету» словами «на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок».

Таким образом, в связи с изменением ставки по налогу на прибыль с 1 января 2025 года в учете Организации 31 декабря 2024 году необходимо сделать следующие записи:

Дт 09 Кт 99 – увеличена сумма отложенного налогового актива;

Дт 99 Кт 77 – увеличена сумма отложенного налогового обязательства.

В результате в Бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2024 года подлежит отражению следующая информация:

по строкам 1180 и 1420 Бухгалтерского баланса отражены суммы отложенных налоговых активов и обязательств с учетом пересчета;

по строке 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах отражены разницы, возникшие в связи с пересчетом отложенных налоговых активов и обязательств.

В форме Отчета о финансовых результатах, утвержденной Приказом от 02.07.2010 № 66, предусмотрена строка «Прочее», в которой отражается информация об иных показателях, которые оказывают влияние на величину чистой прибыли организации.

Так как эффект от изменения ставки по налогу на прибыль рассчитывается с применением ставки, действующей с 01.01.2025, по нашему мнению, разница, возникшая от пересчета отложенных налоговых активов и обязательств, отражается по строке «Прочее» Отчета о финансовых результатах.

Аналогичный вывод следует из Рекомендаций БМЦ 166/2024-КпР «Налогообложение финансовых результатов»:

«7. В случае изменения ставок налога на прибыль в связи с изменениями применимого законодательства величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств пересчитывается по измененным ставкам на дату, предшествующую началу их применения. Возникшая в результате пересчета разница включается в сумму расхода (дохода) по налогу на прибыль за период, к которому относится указанная дата, в составе отложенного налога и приводится в пояснениях к соответствующим показателям отчета о финансовых результатах[2], указанным в пунктах 4, 5 настоящей Рекомендации. Обособленное представление указанной разницы в отчете о финансовых результатах отдельно от отложенного налога на прибыль, обусловленного изменением временных разниц, не требуется».

Также, обращаем Ваше внимание на Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2024 год (приложение к письму от 18.12.2024 № 07-04-09/128024):

«Статьей 284 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ) с 1 января 2025 г. налоговая ставка по налогу на прибыль установлена в размере 25% вместо 20%. В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (соответствующими нормативными актами Банка России) в случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величины отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств подлежат пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков. В связи с этим в расчетах величины отложенных налоговых активов и обязательств при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г. надлежит применять налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 25%».

Коллегия Налоговых Консультантов, 24 декабря 2024 года

[1] Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н.

[2] Отметим, что разъяснения даны в связи с вступлением в силу с 01.01.2025 года Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н, в котором дан образец формы Отчета о финансовых результатах без строки «Прочее».