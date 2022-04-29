О налогообложении материальной помощи, выплачиваемой женам мобилизованных сотрудников

Выплаты материальной помощи женам мобилизованных сотрудников не облагаются НДФЛ и страховыми взносами, в том числе взносами на травматизм, в полной сумме.

Выплаты материальной помощи женам мобилизованных сотрудников могут учитываться в целях исчисления налога на прибыль в составе внереализационных расходов в полной сумме.

В тех случаях, когда жена мобилизованного сотрудника также является сотрудником Организации, на наш взгляд, выплата должна рассматриваться в качестве материальной помощи родственнику мобилизованного сотрудника, поскольку именно по этой причине осуществляется выплата.

Соответственно, указанная выплата также не будет облагаться НДФЛ, страховыми взносами, и может учитываться в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.

По нашему мнению, претензии со стороны налоговых органов в части доначисления НДФЛ, страховых взносов, исключения из состава расходов могут возникнуть в том случае, если ими будет установлено, что в качестве материальной помощи сотруднице выплачиваются выплаты в рамках трудовых отношений, например, перестали выплачиваться суммы, которые в обычном случае выплачивались и облагались НДФЛ, страховыми взносами, а впоследствии стали выплачиваться схожие суммы под видом материальной помощи (статья 54.1 НК РФ).

Если сотруднице – жене мобилизованного, будут выплачены суммы материальной помощи в том же порядке и размере, в котором выплачена материальная помощь женам мобилизованных сотрудников, с которыми отсутствуют трудовые отношения, риски предъявления претензий, на наш взгляд, маловероятны.