О налогообложении материальной помощи, выплачиваемой женам мобилизованных сотрудников

Вопрос
Организация приняла решение выплатит материальную помощь женам мобилизованных сотрудников.
1. Подлежит ли обложению НДФЛ сумма материальной помощи, есть ли ограничивающий её размер.
2. Облагается ли страховыми взносами в том числе взносами на травматизм данная выплата.
3. Можно ли принять данные суммы в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
4. Если жена мобилизованного также является нашим сотрудником, то как расценивать эту материальную помощь: приравнять её к помощи мобилизованным или расценить как материальную помощь в рамках трудовых отношений.
Ответ
Выплаты материальной помощи женам мобилизованных сотрудников не облагаются НДФЛ и страховыми взносами, в том числе взносами на травматизм, в полной сумме.
Выплаты материальной помощи женам мобилизованных сотрудников могут учитываться в целях исчисления налога на прибыль в составе внереализационных расходов в полной сумме.
В тех случаях, когда жена мобилизованного сотрудника также является сотрудником Организации, на наш взгляд, выплата должна рассматриваться в качестве материальной помощи родственнику мобилизованного сотрудника, поскольку именно по этой причине осуществляется выплата.
Соответственно, указанная выплата также не будет облагаться НДФЛ, страховыми взносами, и может учитываться в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.
По нашему мнению, претензии со стороны налоговых органов в части доначисления НДФЛ, страховых взносов, исключения из состава расходов могут возникнуть в том случае, если ими будет установлено, что в качестве материальной помощи сотруднице выплачиваются выплаты в рамках трудовых отношений, например, перестали выплачиваться суммы, которые в обычном случае выплачивались и облагались НДФЛ, страховыми взносами, а впоследствии стали выплачиваться схожие суммы под видом материальной помощи (статья 54.1 НК РФ).
Если сотруднице – жене мобилизованного, будут выплачены суммы материальной помощи в том же порядке и размере, в котором выплачена материальная помощь женам мобилизованных сотрудников, с которыми отсутствуют трудовые отношения, риски предъявления претензий, на наш взгляд, маловероятны.
Обоснование
НДФЛ
В соответствии с пунктом 93 статьи 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходы в виде денежных средств и (или) иного имущества, безвозмездно полученных лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ или проходящими военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, либо заключившими контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, войска национальной гвардии РФ), и (или) налогоплательщиками, являющимися членами семей указанных лиц, при условии, что такие доходы связаны с прохождением военной службы по мобилизации указанных лиц и (или) с заключенными указанными лицами контрактами.
Освобождение от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученных денежных средств и (или) иного имущества распространяется также на лиц, проходящих военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту или находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии РФ, воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона «Об обороне» от 31.05.1996 № 61-ФЗ, и (или) на налогоплательщиков, являющихся членами семей указанных лиц, при условии, что такие доходы получены в связи с участием указанных лиц, проходящих военную службу (службу), в специальной военной операции.
Таким образом, действующим законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения НДФЛ денежных выплат, осуществленных в пользу членов семей мобилизованных сотрудников. При этом размер денежных выплат законодательством не ограничен.
Из статьи 2 СК РФ следует, что членами семьи признаются супруги, родители и дети.
Соответственно, жены мобилизованных сотрудников в целях применения пункта 93 статьи 217 НК РФ будут признаваться членами семьи.
На основании изложенного, считаем, что выплата материальной помощи женам мобилизованных сотрудников будет освобождена от налогообложения НДФЛ в полной сумме.
Аналогичные выводы содержит Письмо Минфина РФ от 20.02.2024 № 03-00-05/14806.
Страховые взносы
В силу пункта 1 статьи 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами для плательщиков - организаций, если иное не предусмотрено настоящей статьей, признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования[1], в частности:
1) в рамках трудовых отношений[2].
Пунктом 1 статьи 20.1 Закона № 125-ФЗ[3] установлено, что объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые страхователями в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, если в соответствии с указанными договорами заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы.
Таким образом, в общем случае выплаты в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений признаются объектом обложения страховыми взносами, в том числе взносами на травматизм.
На основании подпункта 18 пункта 1 статьи 422 НК РФ не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков – организацией выплаты плательщиками в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества работникам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ или проходящим военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, либо по контракту о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, войска национальной гвардии РФ), при условии, что указанные в настоящем подпункте выплаты связаны с прохождением военной службы по мобилизации или с указанными контрактами.
Из подпункта 15 пункта 1 статьи 20.2 Закона № 125-ФЗ следует, что не подлежат обложению страховыми взносами выплаты страхователями в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества работникам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ или проходящим военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, либо по контракту о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ), при условии, что указанные в настоящем подпункте выплаты связаны с прохождением военной службы по мобилизации или с указанными контрактами.
Соответственно, материальная помощь, выплачиваемая мобилизованным сотрудникам, не облагается страховыми взносами, в том числе взносами на травматизм.
Поскольку с женами мобилизованных сотрудников не заключены трудовые договоры, по нашему мнению, материальная помощь, выплаченная им в связи с мобилизацией их мужей – сотрудников Организации, не будет облагаться страховыми взносами, в том числе взносами на травматизм, в связи с тем, что не возникает объекта обложения страховыми взносами.
Налог на прибыль
Согласно подпункту 19.12 пункта 1 статьи 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества, указанных в пункте 93 статьи 217 НК РФ.
Таким образом, материальная помощь, выплаченная женами мобилизованных сотрудников, может учитываться в составе внереализационных расходов в целях исчисления налога на прибыль в полной сумме.
Аналогичные выводы содержит Письмо Минфина РФ от 20.02.2024 № 03-00-05/14806.
Жены мобилизованных сотрудников, с которыми заключены трудовые договоры
В тех случаях, когда жена мобилизованного сотрудника также является сотрудником Организации, на наш взгляд, выплата должна рассматриваться в качестве материальной помощи родственнику мобилизованного сотрудника, поскольку именно по этой причине осуществляется выплата, а не потому, что с женой такого сотрудника заключен трудовой договор.
Поэтому указанная выплата также не будет облагаться НДФЛ, страховыми взносами, и может учитываться в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.
По нашему мнению, претензии со стороны налоговых органов в части доначисления НДФЛ, страховых взносов, исключения из состава расходов могут возникнуть в том случае, если ими будет установлено, что в качестве материальной помощи сотруднице выплачиваются выплаты в рамках трудовых отношений, например, перестали выплачиваться суммы, которые в обычном случае выплачивались и облагались НДФЛ, страховыми взносами, а впоследствии стали выплачиваться схожие суммы под видом материальной помощи (статья 54.1 НК РФ).
Если сотруднице – жене мобилизованного, будут выплачены суммы материальной помощи в том же порядке и размере, в котором выплачена материальная помощь женам мобилизованных сотрудников, с которыми отсутствуют трудовые отношения, риски предъявления претензий, на наш взгляд, маловероятны.
Коллегия Налоговых Консультантов, 26 декабря 2025 года
[1] за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ.
[2] в том числе вознаграждения в пользу членов совета многоквартирного дома, включая председателя совета многоквартирного дома, избранных собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с положениями ЖК РФ, начисляемые уполномоченной управляющей организацией на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
[3] Федеральный закон от 24.07.1998 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» № 125-ФЗ.
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