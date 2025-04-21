О возможности заполнения первичных документов комбинированным способом

Можно ли заполнять транспортную накладную комбинированным способом – а именно, вручную вносить номер пломбы в 5 разделе?

По нашему мнению, Организация вправе заполнять Транспортную накладную комбинированным способом, в частности, вносить вручную номер пломбы в разделе 5.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закон № 402-ФЗ[1] каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

В силу пункта 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:

1) наименование документа;

2) дата составления документа;

3) наименование экономического субъекта, составившего документ;

4) содержание факта хозяйственной жизни;

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Пунктом 5 статьи 9 Закона № 402-ФЗ установлено, что первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

На основании пункта 13 ФСБУ 27/2021[2] записи в документах бухгалтерского учета, составляемых на бумажном носителе, должны производиться средствами, обеспечивающими сохранность этих записей в течение срока хранения документов бухгалтерского учета не меньшего, чем установленный статьей 29 Закона № 402-ФЗ (в частности, краской, чернилами, шариковой ручкой). При создании документов бухгалтерского учета на бумажном носителе запрещается производить записи средствами, не обеспечивающими сохранность этих записей (в частности, простым карандашом).

Из приведенной нормы можно сделать вывод о том, что при составлении первичного документа на бумажном носители должно быть выполнено требование о сохранности записи, при этом способ нанесения записи не регламентирован. Не запрещено нанесение записи комбинированным способом. Прямо отмечено, что записи могут быть нанесены краской, чернилами, шариковой ручкой.

На основании изложенного, считаем, что первичные документы могут быть заполнены комбинированном способом, частично от руки, частично с помощью компьютерных средств.

Отметим, что официальные разъяснения и арбитражная практика по данному вопросу отсутствуют, что может косвенного свидетельствовать об отсутствии претензий со стороны контролирующих органов по данному вопросу.

Кроме того, в Письме Минфина РФ от 08.12.2004 N 03-04-11/217 по вопросу заполнения счета-фактуры комбинированным способом были даны следующие разъяснения:

«Согласно п.1 ст.169 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога на добавленную стоимость к вычету, является счет-фактура. При этом, как правомерно указано в письме, в соответствии с п.2 данной статьи Кодекса не могут являться основанием для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного п.п.5 и 6 этой статьи Кодекса. Типовая форма счета-фактуры утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (далее - Правила) и содержит определенное число последовательно расположенных показателей. При этом следует отметить, что как вышеназванная ст.169 Кодекса, так и указанные Правила не содержат ограничений в способах заполнения счета-фактуры. В связи с изложенным счета-фактуры, заполненные частично на компьютере, частично от руки, но в которых последовательность расположения показателей соответствует утвержденной типовой форме счета-фактуры, не могут являться основанием для отказа в принятии к вычету указанных в них сумм налога на добавленную стоимость».

Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 утверждена форма Транспортной накладной и порядок ее заполнения. Способы заполнения указанным Постановлением не регламентированы.

На основании изложенного, считаем, что при заполнении Транспортной накладной Организация вправе руководствоваться положениями пункта 13 ФСБУ 27/2021.

Соответственно, по нашему мнению, Организация вправе заполнять Транспортную накладную комбинированным способом, в частности, вносить вручную номер пломбы в разделе 5.

Только наши авторские материалы в телеграм-канале . Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 14 марта 2025 года

[1] Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

[2] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утв. Приказом Минфина РФ от 16.04.2021 № 62н.