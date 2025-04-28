Об учете операций по уступке будущих лизинговых платежей

Вопрос:

Организация – лизингодатель планирует уступить по договору лизинга права на будущие лизинговые платежи.

При это Организация останется собственником предмета лизинга и стороной договора лизинга, т.е. будет продолжать исполнять свои обязательства по предоставлению предмета лизинга в пользование.

Уступка осуществляется с дисконтом. Оплата за уступаемые права может поступить разовым платежом или несколькими платежами.

Как отражается операция по уступке будущих лизинговых платежей в бухгалтерском и налоговом учете, а также начисляется ли НДС?

Ответ:

В целях исчисления налога на прибыль вознаграждение за передаваемое право требование, полученное до перехода права на лизинговый платеж от лизингодателя к цессионарию, будет являться авансом.

На момент передачи права на лизинговый платеж у Организации будет возникать доход в части, приходящийся на лизинговый платеж, а в составе расходов будет учитываться сумма уступаемого лизингового платежа.

По нашему мнению, убыток, возникший при передаче лизингового платежа, будет признаваться в зависимости от того, наступил срок платежа по нему или нет к моменту передачи права.

Если срок оплаты будет совпадать с днем оказания услуги, то, на наш взгляд, Организация будет вправе признать убыток в полном объеме.

Нормированию будет подлежать убыток только в том случае, если срок оплаты лизингового платежа будет наступать после даты оказания услуги.

В целях исчисления НДС при реализации права денежного требования по уплате лизингового платежа с убытком налоговая база будет равна нулю.

При получении оплаты в счет реализуемого будущего требования у Организации не возникнет обязанности по исчислению НДС, поскольку налоговая база при получении аванса также будет определяться как разница между суммой полученного аванса и суммой реализуемых будущих лизинговых платежей, которая будет составлять отрицательную величину.

Для целей бухгалтерского учета в обосновании нами предложены два варианта отражения операций, связанных с уступкой прав на будущие лизинговые платежи.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Согласно пункту 1 статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Право требования по денежному обязательству может перейти к другому лицу в части, если иное не предусмотрено законом (пункт 2 статьи 384 ГК РФ).

Соответственно, в общем случае по договору уступки могут быть переданы существующие к моменту уступки прав требования или их часть.

Пунктом 1 статьи 388.1 ГК РФ установлено, что требование по обязательству, которое возникнет в будущем (будущее требование), в том числе требование по обязательству из договора, который будет заключен в будущем, должно быть определено в соглашении об уступке способом, позволяющим идентифицировать это требование на момент его возникновения или перехода к цессионарию.

Если иное не установлено законом, будущее требование переходит к цессионарию с момента его возникновения. Соглашением сторон может быть предусмотрено, что будущее требование переходит позднее (пункт 2 статьи 388.1 ГК РФ).

Таким образом, по договору уступки могут быть переданы требования, которые возникнут в будущем. В этом случае передача требования происходит к цессионарию с момента его возникновения. Договором уступки может быть предусмотрена передача такого требования позднее.

На основании изложенного, считаем, что Организация вправе уступить требования по лизинговым платежам, которые возникнут в будущем, при этом оставаясь стороной по договору лизинга и продолжая оказывать услуги по предоставлению во временное пользование предмета лизинга. В этом случае передача права требования по лизинговому платежу третьему лицу будет осуществляться в момент возникновения у Организации права требования на такой платеж, т.е. после оказания услуги в части, приходящейся на указанный лизинговый платеж.

С учетом изложенного, считаем, что передача прав на будущие лизинговые платежи будет осуществляться не одномоментно, а отдельно в момент возникновения права на конкретный лизинговый платеж.