Порядок бухгалтерского учета инвестиционной недвижимости

На каком учете корректно учитывать инвестиционную недвижимость в 2024 и 2025 годах и по какой строка Бухгалтерского баланса отражать?

По нашему мнению, в 2024 году Организация вправе:

учитывать инвестиционную недвижимость на счете 01 «Основные средства» обособленно и отражать стоимость инвестиционной недвижимости в Бухгалтерском балансе по строке «Основные средства» с дополнительной расшифровкой данной информации;

учитывать инвестиционную недвижимость на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» с последующим отражением показателей в Бухгалтерском балансе по строке «Доходные вложения в материальные ценности».

Выбранный Организацией способ следует закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

С 2025 года учет инвестиционной недвижимости может осуществляться как на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства», так и на отдельном счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности», при этом в Бухгалтерском балансе в любом случае информация об инвестиционной недвижимости отражается по строке «Инвестиционная недвижимость».

Обоснование

Пунктом 11 ФСБУ 6/2020[1] введено понятие инвестиционной недвижимости – основные средства, представляющие собой недвижимость, предназначенную для предоставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода от прироста ее стоимости, которые образуют отдельную группу основных средств.

Таким образом, объекты недвижимости, сдаваемые в аренду, образуют отдельную группу основных средств – инвестиционную недвижимость, т.е. подлежат обособленному учету.

Следует отметить, что понятие «доходные вложения в материальные ценности» в стандарте ФСБУ 6/2020 не используется.

В Информационном сообщении Минфина РФ от 03.11.2020 № ИС-учет-29 разъяснено следующее:

«…Стандартом введены отдельные новые понятия и нормативно закреплен ряд понятий, традиционно использовавшихся на практике. Среди них: в) инвестиционная недвижимость - недвижимость, предназначенная для предоставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода от прироста ее стоимости (ранее - понятие инвестиционной недвижимости отсутствовало; основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражались в составе доходных вложений в материальные ценности).В связи с введением понятия "инвестиционная недвижимость" понятие "доходные вложения в материальные ценности" не используется применительно к основным средствам…. Уточнены признаки, характеризующие основные средства. В стандарте к ним отнесены: - наличие материально-вещественной формы (ранее - не формулировался); - предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана (ранее - отсутствовало указание на возможность использования для охраны окружающей среды); - предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев (ранее - содержало также указание на то, что организация не предполагает последующую перепродажу объекта); - способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана). В составе основных средств обособленно учитываются и отражаются в бухгалтерской отчетности объекты инвестиционной недвижимости…».

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что инвестиционная недвижимость должна быть отражена в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности обособленно в составе основных средств, т.е. с применением счета 01 «Основные средства».

Между тем, какие-либо изменения в План счетов и Инструкцию по его применению внесены не были. В установленных формах бухгалтерского баланса за 2024 год также присутствует отдельная строка «Доходные вложения в материальные ценности».

Поэтому считаем, что в 2024 году Организация вправе:

учитывать инвестиционную недвижимость на счете 01 «Основные средства» обособленно и отражать стоимость инвестиционной недвижимости в Бухгалтерском балансе по строке «Основные средства» с дополнительной расшифровкой данной информации;

учитывать инвестиционную недвижимость на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» с последующим отражением показателей в Бухгалтерском балансе по строке «Доходные вложения в материальные ценности».

Выбранный Организацией способ следует закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Отметим, что с 2025 года применяются формы отчетности, утвержденные Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н.

В Бухгалтерском балансе, применяемом с 2025 года, предусмотрена строка «Инвестиционная недвижимость» и исключена строка «Доходные вложения в материальные ценности».

С учетом изложенного, считаем, что с 2025 года учет инвестиционной недвижимости может осуществляться как на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства», так и на отдельном счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности», при этом в Бухгалтерском балансе в любом случае информация об инвестиционной недвижимости отражается по строке «Инвестиционная недвижимость»

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Коллегия Налоговых Консультантов, 7 апреля 2025 года

[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.