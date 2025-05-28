О допустимых условиях поставок в отношении магазинов, не являющихся торговыми сетями

Вопрос
Организация не является торговой сетью, имеет один торговый объект (магазин). Вправе ли Организация заключить договоры с поставщиками, в которых будут предусмотрены следующие платы и возмещения от поставщиков:
1. Плата за право поставок;
2. Плата за изменение ассортимента;
3. Возмещение расходов в связи с утратой или повреждением товаров после перехода права собственности (при отсутствии вины поставщика).
4. Возмещение расходов, не связанные с исполнением договора поставки и последующей продажей товаров?
Ответ
Указанные в вопросе выплаты запрещено взымать торговым сетям. При этом под торговой сетью понимается два и более торговых объекта (магазина).
Как следует из вопроса, Организация не является торговой сетью. Соответственно, Организация вправе внести указанные в вопросе условия в договоры с поставщиками.
Обоснование
В соответствии с пунктом 13 статьи 9 Закона № 381-ФЗ[1] хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, запрещается:
1) взимание платы либо внесение платы за право поставок продовольственных товаров в функционирующие или открываемые торговые объекты;
2) взимание платы либо внесение платы за изменение ассортимента продовольственных товаров;
3) возмещение расходов в связи с утратой или повреждением продовольственных товаров после перехода права собственности на такие товары, за исключением случаев, если утрата или повреждение произошли по вине хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки таких товаров;
4) возмещение расходов, не связанных с исполнением договора поставки продовольственных товаров и последующей продажей конкретной партии таких товаров;
5) возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных товаров.
Согласно пункту 8 статьи 2 Закона № 381-ФЗ торговая сеть – совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.
Торговый объект – здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.
Таким образом, указанные в вопросе выплаты запрещено взымать торговым сетям. При этом под торговой сетью понимается два и более торговых объекта (магазина).
Как следует из вопроса, Организация не является торговой сетью.
В связи с этим, по нашему мнению, запрет, предусмотренный пунктом 13 статьи 9 закона № 381-ФЗ, не распространяется на деятельность Организации.
Соответственно, Организация вправе внести указанные в вопросе условия в договоры с поставщиками.
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Коллегия Налоговых Консультантов, 28 апреля 2025 года
[1] Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
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