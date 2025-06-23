Об удержании алиментов из компенсации за телефон

Сотрудник получает компенсацию за телефон, удерживаются ли алименты с этой компенсации?

С выплачиваемой в адрес работника суммы компенсации за использование сотового телефона алименты не удерживаются.

Обоснование:

В соответствии со статьей 188 ТК РФ при использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме.

Таким образом, при использовании сотрудником с ведома работодателя и в его интересах сотового телефона, сотруднику выплачивается компенсации в силу норм трудового законодательства.

На основании пункта 1 статьи 98 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (далее – Закон № 229-ФЗ) судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную плату и иные доходы должника-гражданина в следующих случаях:

1) исполнение исполнительных документов, содержащих требования о взыскании периодических платежей;

2) взыскание суммы, не превышающей десяти тысяч рублей;

3) отсутствие или недостаточность у должника денежных средств и иного имущества для исполнения требований исполнительного документа в полном объеме.

Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание, установлены статьей 101 Закона № 229-ФЗ.

Так, на основании 8 пункта 1 статьи 101 Закона № 229-ФЗ взыскание не может быть обращено на компенсационные выплаты, установленные законодательством РФ о труде:

а) в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность;

б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;

в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака.

Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908 утвержден Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей (далее - Перечень).

Из подпункта «р» пункта 2 Перечня следует, что удержание алиментов также производится с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, за исключением лечебно-профилактического питания, а также с иных выплат, осуществляемых работодателем в соответствии с трудовым законодательством, за исключением денежных сумм, выплачиваемых в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака, а также компенсационных выплат в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность, с использованием, износом (амортизацией) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, и возмещением расходов, связанных с их использованием, полевого довольствия, выплат за разъездной характер работы взамен суточных, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи, выплачиваемой в соответствии с законодательством РФ.

На основании изложенного, считаем, что с выплачиваемой в адрес работника суммы компенсации за использование сотового телефона алименты не удерживаются.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 29 мая 2025 года