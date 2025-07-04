О периоде начисления пеней

С какого числа считать просрочку арендной платы для расчета пеней, и считается ли день погашения задолженности днем просрочки? По условиям договора аренды оплата вносится не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим.

По нашему мнению, в случае нарушения арендатором сроков уплаты арендных платежей Организация вправе начислить пени за период с 16-го числа месяца, следующего за истекшим, по день погашения арендатором обязательства по оплате арендного платежа включительно.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Таким образом, условиями договора стороны вправе предусмотреть уплату пеней в случае неисполнения обязательства по оплате товаров, работ, услуг в определенные сроки.

На основании статьи 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Статьей 191 ГК РФ установлено, что течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Соответственно, исчисление срока начинается с даты, следующей за датой, которой определен срок или событие.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» от 24.03.2016 № 7 были даны следующие разъяснения:

«65. По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки».

Таким образом, по мнению Пленума Верховного Суда РФ, день погашения обязательства по оплате задолженности включается в период расчета неустойки, в частности пеней.

В рассматриваемом нами случае условиями Договора аренды предусмотрено начисление пеней в случае просрочки внесения арендной платы. При этом срок внесения арендной платы определен не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим, на основании выставленных Арендодателем счетов.

На основании изложенного, считаем, что в случае нарушения арендатором сроков уплаты арендных платежей Организация вправе начислить пени за период с 16-го числа месяца, следующего за истекшим, по день погашения арендатором обязательства по оплате арендного платежа включительно.

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале . Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов,18 июня 2025 года